Церковний календар на березень 2024 — які важливі дати чекають на українців

Церковний календар на березень 2024 — коли Благовіщення і початок Великого посту
У перший місяць весни на українських вірян чекають чимало важливих дат, свят та подій. За новим церковним календарем у березні відзначатимемо велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також Прощену неділю. До того ж цього місяця починається Великий піст і випадають дві батьківські суботи.
Новини.LIVE підготували для українських вірян детальний православний календар на березень 2024 року. Збережіть собі, щоб не забути про важливі свята та дати, які відбудуться в Україні.
Перехід УГКЦ та ПЦУ на новий календар
Як відомо, з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар.
Перехід для обох конфесій означає, що дати нерухомих свят (які щороку відзначаються в одну і ту ж дату) зміняться, а саме — змістяться на 13 днів (будуть відзначатися на 13 днів раніше).
Водночас святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього свят залишиться без змін.
Коли поминальні дні у березні 2024 року
Особливі дні поминання покійних — батьківські суботи — щороку випадають у різні дати, вони залежать від інших релігійних свят.
Так, у березні 2024 року два таких поминальних дні:
- 9 березня — М'ясопусна, вона ж Вселенська, батьківська субота;
- 30 березня — батьківська субота другої седмиці Великого посту.
Православний календар на березень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем
- 1 березня — преподобномучениці Євдокії;
- 2 березня — священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;
- 3 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
- 4 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;
- 5 березня — святого Конона Мандонського;
- 6 березня — пам'ять 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;
- 7 березня — священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;
- 8 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
- 9 березня — Вселенська м'ясопусна батьківська субота, 40 мучеників Севастійських;
- 10 березня — Тиждень мисопусний про страшний суд, мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;
- 11 березня — початок Сирного тижня (Масляної), святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;
- 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 13 березня — святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської;
- 14 березня — преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;
- 15 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пулія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;
- 16 березня — Собор усіх преподобних отців, що в подвизі просіяли, мученика Савіна, священномученика Олександра;
- 17 березня — Тиждень Сиропусний (Прощена неділя), преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина;
- 18 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима та Євкарпія, початок Великого посту;
- 19 березня — священномучеників Хризанта і Дарії;
- 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
- 21 березня — преподобного Якова, єпископа Катанського;
- 22 березня — священномученика Василія Анкірського;
- 23 березня — преподобномученика Нікона та його учнів;
- 24 березня — 1-й тиждень Великого посту, передсвято Благовіщення, преподобної Захарії;
- 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня — віддання Благовіщення, Собор архангела Гавриїла;
- 27 березня — мучениці Матрони;
- 28 березня — преподобного Іларіона Нового, преподобного Стефана;
- 29 березня — священномучеників Марка і Кирила;
- 30 березня — батьківська субота 2-го тижня Великого посту, преподобного Йоана Ліствичника;
- 31 березня — 2-й тиждень Великого посту, святителя Григорія Палами, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.
Нагадаємо, ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року.
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