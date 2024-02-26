Церковний календар на березень 2024 — які важливі дати чекають на українців

Віряни на службі у церкві. Фото: pomisna.info

У перший місяць весни на українських вірян чекають чимало важливих дат, свят та подій. За новим церковним календарем у березні відзначатимемо велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також Прощену неділю. До того ж цього місяця починається Великий піст і випадають дві батьківські суботи.

Новини.LIVE підготували для українських вірян детальний православний календар на березень 2024 року. Збережіть собі, щоб не забути про важливі свята та дати, які відбудуться в Україні.

Перехід УГКЦ та ПЦУ на новий календар

Як відомо, з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар.

Перехід для обох конфесій означає, що дати нерухомих свят (які щороку відзначаються в одну і ту ж дату) зміняться, а саме — змістяться на 13 днів (будуть відзначатися на 13 днів раніше).

Водночас святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього свят залишиться без змін.

Коли поминальні дні у березні 2024 року

Особливі дні поминання покійних — батьківські суботи — щороку випадають у різні дати, вони залежать від інших релігійних свят.

Так, у березні 2024 року два таких поминальних дні:

9 березня — М'ясопусна, вона ж Вселенська, батьківська субота;

30 березня — батьківська субота другої седмиці Великого посту.

Віряни ставлять свічки за упокій у церкві. Фото: pomisna.info

Православний календар на березень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

1 березня — преподобномучениці Євдокії;

— преподобномучениці Євдокії; 2 березня — священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;

— священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі; 3 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;

— мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска; 4 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;

— преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії; 5 березня — святого Конона Мандонського;

— святого Конона Мандонського; 6 березня — пам'ять 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;

— пам'ять 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени; 7 березня — священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;

— священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших; 8 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;

— преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського; 9 березня — Вселенська м'ясопусна батьківська субота, 40 мучеників Севастійських;

Жінка молиться перед іконами у церкві. Фото: pomisna.info

10 березня — Тиждень мисопусний про страшний суд, мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;

— Тиждень мисопусний про страшний суд, мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента; 11 березня — початок Сирного тижня (Масляної), святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;

— початок Сирного тижня (Масляної), святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія; 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

— преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 13 березня — святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської;

— святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської; 14 березня — преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;

— преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського; 15 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пулія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;

— мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пулія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв; 16 березня — Собор усіх преподобних отців, що в подвизі просіяли, мученика Савіна, священномученика Олександра;

— Собор усіх преподобних отців, що в подвизі просіяли, мученика Савіна, священномученика Олександра; 17 березня — Тиждень Сиропусний (Прощена неділя), преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина;

Прощена неділя. Фото: Pinterest

18 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима та Євкарпія, початок Великого посту;

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

19 березня — священномучеників Хризанта і Дарії;

— священномучеників Хризанта і Дарії; 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;

— святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави; 21 березня — преподобного Якова, єпископа Катанського;

— преподобного Якова, єпископа Катанського; 22 березня — священномученика Василія Анкірського;

— священномученика Василія Анкірського; 23 березня — преподобномученика Нікона та його учнів;

— преподобномученика Нікона та його учнів; 24 березня — 1-й тиждень Великого посту, передсвято Благовіщення, преподобної Захарії;

— 1-й тиждень Великого посту, передсвято Благовіщення, преподобної Захарії; 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;

Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про прийдешнє народження Ісуса Христа. Фото: google.com

26 березня — віддання Благовіщення, Собор архангела Гавриїла;

Собор архангела Гавриїла. Фото: facedobra.com

27 березня — мучениці Матрони;

— мучениці Матрони; 28 березня — преподобного Іларіона Нового, преподобного Стефана;

— преподобного Іларіона Нового, преподобного Стефана; 29 березня — священномучеників Марка і Кирила;

— священномучеників Марка і Кирила; 30 березня — батьківська субота 2-го тижня Великого посту, преподобного Йоана Ліствичника;

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

31 березня — 2-й тиждень Великого посту, святителя Григорія Палами, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року.

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