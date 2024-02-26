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Церковний календар на березень 2024 — коли Благовіщення і початок Великого посту

26 лютого 2024 16:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Церковний календар на березень 2024 — які важливі дати чекають на українців
Віряни на службі у церкві. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У перший місяць весни на українських вірян чекають чимало важливих дат, свят та подій. За новим церковним календарем у березні відзначатимемо велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також Прощену неділю. До того ж цього місяця починається Великий піст і випадають дві батьківські суботи. 

Новини.LIVE підготували для українських вірян детальний православний календар на березень 2024 року. Збережіть собі, щоб не забути про важливі свята та дати, які відбудуться в Україні.

Перехід УГКЦ та ПЦУ на новий календар

Як відомо, з 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква та Православна церква України перейшли на новоюліанський календар. 

Перехід для обох конфесій означає, що дати нерухомих свят (які щороку відзначаються в одну і ту ж дату) зміняться, а саме — змістяться на 13 днів (будуть відзначатися на 13 днів раніше).

Водночас святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього свят залишиться без змін.

Коли поминальні дні у березні 2024 року

Особливі дні поминання покійних — батьківські суботи — щороку випадають у різні дати, вони залежать від інших релігійних свят.

Так, у березні 2024 року два таких поминальних дні:

  • 9 березня — М'ясопусна, вона ж Вселенська, батьківська субота;
  • 30 березня — батьківська субота другої седмиці Великого посту. 

 

Коли поминальні дні у березні 2024 року
Віряни ставлять свічки за упокій у церкві. Фото: pomisna.info

Православний календар на березень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

  • 1 березня — преподобномучениці Євдокії;
  • 2 березня — священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;
  • 3 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
  • 4 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;
  • 5 березня — святого Конона Мандонського;
  • 6 березня — пам'ять 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;
  • 7 березня — священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;
  • 8 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;
  • 9 березняВселенська м'ясопусна батьківська субота, 40 мучеників Севастійських;

 

Коли Вселенська м'ясопусна батьківська субота 2024 року
Жінка молиться перед іконами у церкві. Фото: pomisna.info
  • 10 березня — Тиждень мисопусний про страшний суд, мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;
  • 11 березня — початок Сирного тижня (Масляної), святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;
  • 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
  • 13 березня — святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської;
  • 14 березня — преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;
  • 15 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пулія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;
  • 16 березня — Собор усіх преподобних отців, що в подвизі просіяли, мученика Савіна, священномученика Олександра;
  • 17 березня — Тиждень Сиропусний (Прощена неділя), преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина;

 

Коли Прощена неділя 2024 року
Прощена неділя. Фото: Pinterest
  • 18 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима та Євкарпія, початок Великого посту;

 

Коли початок Великого посту 2024 року
Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info
  • 19 березня — священномучеників Хризанта і Дарії;
  • 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
  • 21 березня — преподобного Якова, єпископа Катанського;
  • 22 березня — священномученика Василія Анкірського;
  • 23 березня — преподобномученика Нікона та його учнів;
  • 24 березня — 1-й тиждень Великого посту, передсвято Благовіщення, преподобної Захарії;
  • 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;

 

Коли Благовіщення Пречистої Діви Марії 2024 року
Архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про прийдешнє народження Ісуса Христа. Фото: google.com
  • 26 березня — віддання Благовіщення, Собор архангела Гавриїла;

 

Коли Собор архангела Гавриїла 2024 року
Собор архангела Гавриїла. Фото: facedobra.com
  • 27 березня — мучениці Матрони;
  • 28 березня — преподобного Іларіона Нового, преподобного Стефана;
  • 29 березня — священномучеників Марка і Кирила;
  • 30 березнябатьківська субота 2-го тижня Великого посту, преподобного Йоана Ліствичника;

 

Коли Батьківська субота у березні 2024 року
Жінка молиться у церкві. Фото: google.com
  • 31 березня — 2-й тиждень Великого посту, святителя Григорія Палами, Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських.

 

Нагадаємо, ми повідомляли, коли українці святкують Масницю 2024 року. 

Також ми розповідали, як підготуватися українцям до Великого посту, щоб він не застав зненацька та пройшов легко і з користю. 

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церква
березень
календар
Великий піст
Благовіщення

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