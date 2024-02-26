Церковный календарь на март 2024 — какие важные даты ждут украинцев

Верующие на службе в церкви. Фото: pomisna.info

В первый месяц весны украинских верующих ждут немало важных дат, праздников и событий. По новому церковному календарю в марте отметим большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Прощенное воскресенье. Кроме того, в этом месяце начинается Великий пост и выпадают две родительские субботы.

Новини.LIVE подготовили для украинских верующих подробный православный календарь на март 2024 года. Сохраните себе, чтобы не забыть важные праздники и даты, которые состоятся в Украине.

Переход УГКЦ и ПЦУ на новый календарь

Как известно, с 1 сентября 2023 Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины перешли на новоюлианский календарь.

Переход для обеих конфессий означает, что даты неподвижных праздников (которые ежегодно отмечаются в одну и ту же дату) изменятся, а именно сместятся на 13 дней (будут отмечаться на 13 дней раньше).

В то же время празднование движущейся Пасхи и привязанных к ней праздников останется без изменений.

Когда поминальные дни в марте 2024 года

Особые дни поминовения усопших — родительские субботы — ежегодно выпадают в разные даты, они зависят от других религиозных праздников.

Так, в марте 2024 года два таких поминальных дня:

9 марта — Мясопустная, она же Вселенская, родительская суббота;

30 марта — родительская суббота второй седмицы Великого поста.

Верующие ставят свечи за упокой в церкви. Фото: pomisna.info

Православный календарь на март 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

1 марта — преподобномученицы Евдокии;

— преподобномученицы Евдокии; 2 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

— священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси; 3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

— мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; 4 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;

— преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании; 5 марта — святого Конона Мандонского;

— святого Конона Мандонского; 6 марта — память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;

— память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены; 7 марта — священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;

— священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других; 8 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;

— преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского; 9 марта — Вселенская мясопустная родительская суббота, 40 мучеников Севастийских;

Женщина молится перед иконами в церкви. Фото: pomisna.info

10 марта — Неделя мясопустная о страшном суде, мучениках Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;

— Неделя мясопустная о страшном суде, мучениках Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента; 11 марта — начало Сырной недели (Масленицы), святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;

— начало Сырной недели (Масленицы), святителей Софронеев, Антипа и Ефимия; 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

— преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 13 марта — святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Кристины Персидской;

— святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Кристины Персидской; 14 марта — преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;

— преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского; 15 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;

— мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев; 16 марта — Собор всех преподобных отцов, в подвизии просеявших, мученика Савина, священномученика Александра;

— Собор всех преподобных отцов, в подвизии просеявших, мученика Савина, священномученика Александра; 17 марта — Неделя Сиропусная (Прощенное воскресенье), преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;

Прощенное воскресенье. Фото: Pinterest

18 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста;

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

19 марта — священномучеников Хризанта и Дарии;

— священномучеников Хризанта и Дарии; 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

— святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы; 21 марта — преподобного Иакова, епископа Катанского;

— преподобного Иакова, епископа Катанского; 22 марта — священномученика Василия Анкирского;

— священномученика Василия Анкирского; 23 марта — преподобномученика Никона и его учеников;

— преподобномученика Никона и его учеников; 24 марта — 1-я неделя Великого поста, предпразднство Благовещения, преподобной Захарии;

— 1-я неделя Великого поста, предпразднство Благовещения, преподобной Захарии; 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;

Архангел Гавриил возвестил Деву Марию о грядущем рождении Иисуса Христа. Фото: google.com

26 марта — следующий день после Благовещения, Собор архангела Гавриила;

Собор Архангела Гавриила. Фото: facedobra.com

27 марта — мученицы Матроны;

— мученицы Матроны; 28 марта — преподобного Иллариона Нового, преподобного Стефана;

— преподобного Иллариона Нового, преподобного Стефана; 29 марта — священномучеников Марка и Кирилла;

— священномучеников Марка и Кирилла; 30 марта — родительская суббота 2-й недели Великого поста, преподобного Иоанна Листвичника;

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

31 марта — 2-я неделя Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Напомним, мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.

Также мы рассказывали, как подготовиться украинцам к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.