Церковный календарь на март 2024 — какие важные даты ждут украинцев

Церковный календарь на март 2024 — когда Благовещение и начало Великого поста
В первый месяц весны украинских верующих ждут немало важных дат, праздников и событий. По новому церковному календарю в марте отметим большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Прощенное воскресенье. Кроме того, в этом месяце начинается Великий пост и выпадают две родительские субботы.
Новини.LIVE подготовили для украинских верующих подробный православный календарь на март 2024 года. Сохраните себе, чтобы не забыть важные праздники и даты, которые состоятся в Украине.
Переход УГКЦ и ПЦУ на новый календарь
Как известно, с 1 сентября 2023 Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины перешли на новоюлианский календарь.
Переход для обеих конфессий означает, что даты неподвижных праздников (которые ежегодно отмечаются в одну и ту же дату) изменятся, а именно сместятся на 13 дней (будут отмечаться на 13 дней раньше).
В то же время празднование движущейся Пасхи и привязанных к ней праздников останется без изменений.
Когда поминальные дни в марте 2024 года
Особые дни поминовения усопших — родительские субботы — ежегодно выпадают в разные даты, они зависят от других религиозных праздников.
Так, в марте 2024 года два таких поминальных дня:
- 9 марта — Мясопустная, она же Вселенская, родительская суббота;
- 30 марта — родительская суббота второй седмицы Великого поста.
Православный календарь на март 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
- 1 марта — преподобномученицы Евдокии;
- 2 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
- 3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 4 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;
- 5 марта — святого Конона Мандонского;
- 6 марта — память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
- 7 марта — священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;
- 8 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
- 9 марта — Вселенская мясопустная родительская суббота, 40 мучеников Севастийских;
- 10 марта — Неделя мясопустная о страшном суде, мучениках Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
- 11 марта — начало Сырной недели (Масленицы), святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
- 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 13 марта — святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Кристины Персидской;
- 14 марта — преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;
- 15 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
- 16 марта — Собор всех преподобных отцов, в подвизии просеявших, мученика Савина, священномученика Александра;
- 17 марта — Неделя Сиропусная (Прощенное воскресенье), преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;
- 18 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста;
- 19 марта — священномучеников Хризанта и Дарии;
- 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
- 21 марта — преподобного Иакова, епископа Катанского;
- 22 марта — священномученика Василия Анкирского;
- 23 марта — преподобномученика Никона и его учеников;
- 24 марта — 1-я неделя Великого поста, предпразднство Благовещения, преподобной Захарии;
- 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;
- 26 марта — следующий день после Благовещения, Собор архангела Гавриила;
- 27 марта — мученицы Матроны;
- 28 марта — преподобного Иллариона Нового, преподобного Стефана;
- 29 марта — священномучеников Марка и Кирилла;
- 30 марта — родительская суббота 2-й недели Великого поста, преподобного Иоанна Листвичника;
- 31 марта — 2-я неделя Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.
Напомним, мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.
Также мы рассказывали, как подготовиться украинцам к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.
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