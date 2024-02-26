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Церковный календарь на март 2024 — когда Благовещение и начало Великого поста

26 февраля 2024 16:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на март 2024 — какие важные даты ждут украинцев
Верующие на службе в церкви. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В первый месяц весны украинских верующих ждут немало важных дат, праздников и событий. По новому церковному календарю в марте отметим большой праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Прощенное воскресенье. Кроме того, в этом месяце начинается Великий пост и выпадают две родительские субботы.

Новини.LIVE подготовили для украинских верующих подробный православный календарь на март 2024 года. Сохраните себе, чтобы не забыть важные праздники и даты, которые состоятся в Украине.

Переход УГКЦ и ПЦУ на новый календарь

Как известно, с 1 сентября 2023 Украинская греко-католическая церковь и Православная церковь Украины перешли на новоюлианский календарь.

Переход для обеих конфессий означает, что даты неподвижных праздников (которые ежегодно отмечаются в одну и ту же дату) изменятся, а именно сместятся на 13 дней (будут отмечаться на 13 дней раньше).

В то же время празднование движущейся Пасхи и привязанных к ней праздников останется без изменений.

Когда поминальные дни в марте 2024 года

Особые дни поминовения усопших — родительские субботы — ежегодно выпадают в разные даты, они зависят от других религиозных праздников.

Так, в марте 2024 года два таких поминальных дня:

  • 9 марта — Мясопустная, она же Вселенская, родительская суббота;
  • 30 марта — родительская суббота второй седмицы Великого поста.

 

Когда поминальные дни в марте 2024 года
Верующие ставят свечи за упокой в церкви. Фото: pomisna.info

Православный календарь на март 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

  • 1 марта — преподобномученицы Евдокии;
  • 2 марта — священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
  • 3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
  • 4 марта — преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании;
  • 5 марта — святого Конона Мандонского;
  • 6 марта — память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены;
  • 7 марта — священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других;
  • 8 марта — преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского;
  • 9 мартаВселенская мясопустная родительская суббота, 40 мучеников Севастийских;

 

Когда Вселенская мясопустная родительская суббота 2024 года
Женщина молится перед иконами в церкви. Фото: pomisna.info
  • 10 марта — Неделя мясопустная о страшном суде, мучениках Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента;
  • 11 марта — начало Сырной недели (Масленицы), святителей Софронеев, Антипа и Ефимия;
  • 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
  • 13 марта — святого Никифора, патриарха Константинопольского; мученицы Кристины Персидской;
  • 14 марта — преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского;
  • 15 марта — мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев;
  • 16 марта — Собор всех преподобных отцов, в подвизии просеявших, мученика Савина, священномученика Александра;
  • 17 марта — Неделя Сиропусная (Прощенное воскресенье), преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина;

 

Когда прощено воскресенье 2024 года
Прощенное воскресенье. Фото: Pinterest
  • 18 марта — святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста;

 

Когда начало Великого поста 2024 года
Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info
  • 19 марта — священномучеников Хризанта и Дарии;
  • 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
  • 21 марта — преподобного Иакова, епископа Катанского;
  • 22 марта — священномученика Василия Анкирского;
  • 23 марта — преподобномученика Никона и его учеников;
  • 24 марта — 1-я неделя Великого поста, предпразднство Благовещения, преподобной Захарии;
  • 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;

 

Когда Благовещение Пречистой Девы Марии 2024 года
Архангел Гавриил возвестил Деву Марию о грядущем рождении Иисуса Христа. Фото: google.com
  • 26 марта — следующий день после Благовещения, Собор архангела Гавриила;

 

Когда Собор архангела Гавриила в 2024 году
Собор Архангела Гавриила. Фото: facedobra.com
  • 27 марта — мученицы Матроны;
  • 28 марта — преподобного Иллариона Нового, преподобного Стефана;
  • 29 марта — священномучеников Марка и Кирилла;
  • 30 мартародительская суббота 2-й недели Великого поста, преподобного Иоанна Листвичника;

 

Когда Родительская суббота в марте 2024 года
Женщина молится в церкви. Фото: google.com
  • 31 марта — 2-я неделя Великого поста, святителя Григория Паламы, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

 

Напомним, мы сообщали, когда украинцы празднуют Масленицу в 2024 году.

Также мы рассказывали, как подготовиться украинцам к Великому посту, чтобы он не застал врасплох и прошел легко и с пользой.

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