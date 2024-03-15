Когда Вербное воскресенье 2024 — дата, что нельзя делать и как привлечь счастье

Когда украинцы празднуют Вербное воскресенье в 2024 году — дата, запреты и ритуалы на счастье
Один из важных христианских праздников, тесно связанный с празднованием Пасхи, — Вербное воскресенье. Оно связано со значимым событием — именно в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Поэтому дата еще называется Вход Господень в Иерусалим.
Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, что нельзя делать на праздник и как его правильно провести, чтобы привлечь счастье и здоровье.
Когда Вербное воскресенье в 2024 году
Дата празднования Вербного воскресенья связана с Пасхой. Да, этот праздник отмечают на седьмой день перед Христовым Воскресением.
В 2024 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь будут отмечать Вербное воскресенье 28 апреля. Соответственно Пасха — 5 мая.
Католики будут отмечать Пасху 31 марта, а Вербное воскресенье — 24 марта.
Что нужно делать в Вербное воскресенье, чтобы привлечь счастье и здоровье
Как и большинство праздников, отмечаемых украинцами, Вербное воскресенье тесно переплетено с язычеством, народными традициями и христианством.
Верующие в этот день обязательно отправляются в храм, чтобы принять участие в богослужении, помолиться и попросить Бога о прощении и здоровье для всех родных.
Также на Вербное воскресенье освящают веточки вербы. Верят, что такой освященный предмет станет защитником дома от бед и подарит своему хозяину крепкое здоровье. Веточки обязательно хранили вплоть до Вербного воскресенья будущего года.
Часто освященные веточки вербы сажали в саду или в огороде. Историки считают, что эта процедура имела большее символическое значение, словно очищала поле от негатива.
Интересная традиция связана с вербными веточками. Молодые девушки и парни брали их и слегка "били" тех, кто остался дома и не ходил на службу.
В то же время приговаривали:
"Не я б'ю — верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечко червоне яєчко!".
Также желали друг другу здоровья и достатка:
"Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, А багатий, як земля!".
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
Несмотря на то, что Вербное воскресенье — светлый и радостный праздник, существуют определенные запреты, которые следует соблюдать, чтобы избежать бед.
Нельзя:
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- сажать овощи, возиться в саду;
- шить;
- вязать;
- заниматься любым рукоделием;
- ссориться;
- злословить;
- оговаривать кого-то;
- злиться.
Также не стоит забывать, что в этот период все еще продолжается Великий пост, а значит, те, кто его придерживается, должны воздерживаться от скоромной пищи. Также нельзя устраивать громкие гуляния и застолье.
Какие существуют приметы в Вербное воскресенье
- Если на праздник пошел дождь, год будет трудным.
- Утренний иней и туман обещают урожайный год.
- Если Вербное воскресенье расцвела ива, следует ожидать удачу и счастья в этом году.
- Солнечная погода в Вербном воскресенье обещает успешный год.
- Крик птиц во время полета предвещает засушливое лето.
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