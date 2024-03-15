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Когда украинцы празднуют Вербное воскресенье в 2024 году — дата, запреты и ритуалы на счастье

15 марта 2024 06:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда Вербное воскресенье 2024 — дата, что нельзя делать и как привлечь счастье
Девушка с ивой на фоне церкви. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Один из важных христианских праздников, тесно связанный с празднованием Пасхи, — Вербное воскресенье. Оно связано со значимым событием — именно в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Поэтому дата еще называется Вход Господень в Иерусалим.

Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, что нельзя делать на праздник и как его правильно провести, чтобы привлечь счастье и здоровье.

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Когда Вербное воскресенье в 2024 году

Дата празднования Вербного воскресенья связана с Пасхой. Да, этот праздник отмечают на седьмой день перед Христовым Воскресением.

В 2024 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь будут отмечать Вербное воскресенье 28 апреля. Соответственно Пасха — 5 мая.

Католики будут отмечать Пасху 31 марта, а Вербное воскресенье — 24 марта.

 

Когда Вербное воскресенье 2024 года
Верующие в церкви на Вербное воскресенье. Фото: pomisna.info

Что нужно делать в Вербное воскресенье, чтобы привлечь счастье и здоровье

Как и большинство праздников, отмечаемых украинцами, Вербное воскресенье тесно переплетено с язычеством, народными традициями и христианством.

Верующие в этот день обязательно отправляются в храм, чтобы принять участие в богослужении, помолиться и попросить Бога о прощении и здоровье для всех родных.

Также на Вербное воскресенье освящают веточки вербы. Верят, что такой освященный предмет станет защитником дома от бед и подарит своему хозяину крепкое здоровье. Веточки обязательно хранили вплоть до Вербного воскресенья будущего года.

Часто освященные веточки вербы сажали в саду или в огороде. Историки считают, что эта процедура имела большее символическое значение, словно очищала поле от негатива.

Интересная традиция связана с вербными веточками. Молодые девушки и парни брали их и слегка "били" тех, кто остался дома и не ходил на службу.

В то же время приговаривали:

"Не я б'ю — верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечко червоне яєчко!".

Также желали друг другу здоровья и достатка:

"Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, А багатий, як земля!".

 

Что нужно делать в Вербное воскресенье, чтобы привлечь счастье и здоровье
Девочка с вербой. Фото: depositphotos.com

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Несмотря на то, что Вербное воскресенье — светлый и радостный праздник, существуют определенные запреты, которые следует соблюдать, чтобы избежать бед.

Нельзя:

  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • сажать овощи, возиться в саду;
  • шить;
  • вязать;
  • заниматься любым рукоделием;
  • ссориться;
  • злословить;
  • оговаривать кого-то;
  • злиться.

Также не стоит забывать, что в этот период все еще продолжается Великий пост, а значит, те, кто его придерживается, должны воздерживаться от скоромной пищи. Также нельзя устраивать громкие гуляния и застолье.

Какие существуют приметы в Вербное воскресенье

  • Если на праздник пошел дождь, год будет трудным.
  • Утренний иней и туман обещают урожайный год.
  • Если Вербное воскресенье расцвела ива, следует ожидать удачу и счастья в этом году.
  • Солнечная погода в Вербном воскресенье обещает успешный год.
  • Крик птиц во время полета предвещает засушливое лето.

 

Ранее мы писали, какого числа день весеннего равноденствия будет в 2024 году, что нельзя делать в эту дату и какие существуют традиции и приметы.

праздники
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религия
запреты
Вербное воскресенье

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