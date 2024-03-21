Коли Чистий четвер 2024 року — дата, традиції, що можна і не можна робити

Вірянка на службі у церкві. Фото: pomisna.info

Чистий четвер — це один із найважливіших днів на Страсному тижні, який пов'язують з очищенням душі та тіла перед Великоднем. Ця особлива дата пов'язана із Таємною вечерею — останнім вечором Ісуса перед розп'яттям на горі Голгофі. Саме цього дня Син Божий омив ноги своїм учням, показавши приклад братньої любові та смирення перед своєю долею.

Розповідаємо, коли українці святкують Чистий четвер 2024 року, які є звичаї, обряди та важливі заборони у цей день.

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Коли буде Чистий четвер 2024 року

Чистий четвер зустрічають за три дні до Великодня. Оскільки дата Христового Воскресіння не фіксована, то й дата Великого четверга кожен рік різна.

2024 року у вірян західного обряду Чистий четвер припадає на 28 березня, а у вірян східного обряду на 2 травня.

Традиції Чистого четверга — що варто зробити у свято

Традиційно у храмах в Страсний четвер згадується:

Таємна вечеря;

омивання Ісусом Христом ніг апостолів;

молитва Сина Божого в Гефсиманському саду;

зрада Юди.

Також священники читають 12 Страсних Євангелій. Обов'язково віряни причащаються, тобто куштують вино та хліб, що символізує кров та плоть Христа. Багато хто приносить додому церковну свічку. Люди вірять, що вона здатна лікувати від страшних хвороб.

У народі заведено вважати, що у Чистий четвер можна очистити не тільки тіло, а й душу. Тому цього дня стараються помитися ще до сходу сонця. Таким чином сподіваються змити з себе гріхи та хвороби.

Саме в Чистий четвер починали прибирати оселю до свята Великодня. Обов'язково мили підлогу, вікна та двері, щоб зло не проникло в будинок через бруд.

Після прибирання багато хто починає готувати великодні страви, до прикладу, фарбують яйця, печуть паски або іншу святкову випічку.

Цікаво, що всі роботи з приготування до Великодня варто завершити саме в Чистий четвер і в жодному разі не переносити їх на п'ятницю, яку віряни називають Страсною.

Вода у долонях. Фото: istockphoto.com

Коли та як правильно купатися в Чистий четвер

Віряни дотримуються особливих правил щодо того, коли купатися в Чистий четвер та як це робити:

купатися треба до сходу сонця, щоб душа та тіло наповнилися енергією. Це робити варто стоячи, щоб вода стікала по тілу;

омивати тіло та обличчя слід зі срібного посуду, щоб отримати красу на цілий рік;

під час купання слід молитися, щоб "змити" всі гріхи;

варто обирати прохолодну воду, щоб тіло і душа краще очистилися від бруду та гріха.

Дівчина вмивається. Фото: freepik.com

Що не можна робити у Чистий четвер

Чистий четвер — важливе церковне свято, а тому існує і багато заборон. Зокрема, наші предки вірили, що не можна:

думати про погане;

сваритися;

лаятися;

обмовляти когось;

вживати алкоголь;

одружуватися, вінчатися;

святкувати гучно день народження;

давати або позичати гроші;

позичати будь-які речі з будинку, щоб не віддати свої щастя та добробут.

Вірянки у церкві ставлять свічки. Фото: pomisna.info

Народні прикмети у Чистий четвер

Святкова дата оповита не тільки великою кількістю ритуалів, а й має свої народні повір'я. Зокрема наші предки вірили, що цього дня можна дізнатися у потойбічних сил, як складеться життя.

Для цього потрібно запалити свічку, піднятися з нею в темряві на горище або сісти в темній кімнаті та, дивлячись на полум'я, поставити питання. Відповідь присниться вам прийдешньої ночі.

Також вірили у наступні прикмети:

Якщо не прибрати будинку в Чистий четвер і зустріти Великдень у бруді, весь рік чекатимуть невдачі та біди.

Якщо під час прибирання знайшлися речі, які були давно забуті, то це на щастя.

Якщо у свято тричі перерахувати всі гроші, можна знайти достаток і добробут, які не покидатимуть весь рік.

Якщо у Чистий четвер позичити комусь свої речі, можна втратити щастя та удачу.

В Чистий четвер не можна давати та брати в борг, бо разом з грошима піде і достаток з дому.

Якщо покласти у воду, якою миєте підлогу, монетку, у домі водитимуться гроші.

Якщо зайти на світанку Чистого четверга в річку по пояс, то можна змити всю невдачу.

Хороша сонячна погода в Чистий четвер — залишок весни буде теплим.

Дощить — буде погана погода до самого літа.

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