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Чистый четверг 2024 — когда празднуют украинцы, обычаи, обряды и важные запреты

21 марта 2024 04:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда Чистый четверг в 2024 году — дата, традиции, что можно и нельзя делать
Верующая на службе в церкви. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Чистый четверг — это один из важнейших дней на Страстной неделе, связанный с очищением души и тела перед Пасхой. Эта особая дата связана с Тайным ужином — в последний вечер Иисуса перед распятием на горе Голгофе. В этот день Сын Божий омыл ноги своим ученикам, показав пример братской любви и смирения перед своей судьбой.

Рассказываем, когда украинцы празднуют Чистый четверг в 2024 году, какие существуют обычаи, традиции и важные запреты в этот день.

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Когда будет Чистый четверг в 2024 году

Чистый четверг встречают за три дня до Пасхи. Поскольку дата Христова Воскресения не фиксирована, то и дата Великого четверга каждый год разная.

В 2024 году у верующих западного обряда Чистый четверг приходится на 28 марта, а у верующих восточного обряда на 2 мая.

Традиции Чистого четверга — что стоит сделать в праздник

Традиционно в храмах в Страстный четверг упоминается:

  • Тайный ужин;
  • омовение Иисусом Христом ног апостолов;
  • молитва Сына Божия в Гефсиманском саду;
  • предательство Иуды.

Также священники читают 12 Страстных Евангелий. Обязательно верующие причащаются, то есть пробуют вино и хлеб, что символизирует кровь и плоть Христа. Многие приносят домой церковную свечу. Люди верят, что она способна лечить от страшных болезней.

В народе принято считать, что в Чистый четверг можно очистить не только тело, но и душу. Поэтому в этот день стараются помыться еще до восхода солнца. Таким образом, надеются смыть с себя грехи и болезни.

Именно в Чистый четверг начинали убирать дом к празднику Пасхи. Обязательно мыли пол, окна и двери, чтобы зло не проникло в дом через грязь.

После уборки многие начинают готовить пасхальные блюда, к примеру, красят яйца, пекут куличи или другую праздничную выпечку.

Интересно, что все работы по приготовлению к Пасхе следует завершить именно в Чистый четверг и ни в коем случае не переносить их на пятницу, которую верующие называют Страстной.

 

Традиции Чистого четверга — что следует сделать в праздник
Вода в ладонях. Фото: istockphoto.com

Когда и как правильно купаться в Чистый четверг

Верующие соблюдают особые правила относительно того, когда купаться в Чистый четверг и как это делать:

  • купаться нужно до восхода солнца, чтобы душа и тело наполнились энергией. Это делать следует стоя, чтобы вода стекала по телу;
  • омывать тело и лицо следует из серебряной посуды, чтобы получить красоту на целый год;
  • во время купания следует молиться, чтобы "смыть" все грехи;
  • следует выбирать прохладную воду, чтобы тело и душа лучше очистились от грязи и греха.

 

Когда и как правильно купаться в Чистый четверг
Девушка умывается. Фото: freepik.com

Что нельзя делать в Чистый четверг

Чистый четверг — важный церковный праздник, а потому существует и много запретов. В частности, наши предки верили, что нельзя:

  • думать о плохом;
  • ссориться;
  • ругаться;
  • оговаривать кого-то;
  • употреблять алкоголь;
  • жениться, венчаться;
  • праздновать громко день рождения;
  • давать или одалживать деньги;
  • одалживать какие-либо вещи из дома, чтобы не отдать свои счастья и благополучие.

 

Чистый четверг – существующие обычаи и традиции
Верующие в церкви ставят свечи. Фото: pomisna.info

Народные приметы в Чистый четверг

Праздничная дата окутана не только большим количеством ритуалов, но и имеет свои народные поверья. В частности, наши предки верили, что в этот день можно узнать у потусторонних сил, как сложится жизнь.

Для этого нужно зажечь свечу, подняться с ней в темноте на чердак или сесть в темной комнате и, глядя на пламя, задать вопрос. Ответ приснится вам грядущей ночью.

Также верили в следующие приметы:

  • Если не убрать дом в Чистый четверг и встретить Пасху в грязи, весь год ждут неудачи и беды.
  • Если во время уборки нашлись вещи, давно забытые, то это к счастью.
  • Если в праздник трижды пересчитать все деньги, можно найти достаток и благополучие, которые не будут покидать весь год.
  • Если в Чистый четверг одолжить кому-то свои вещи, можно потерять счастье и удачу.
  • В Чистый четверг нельзя давать и брать в долг, потому что вместе с деньгами уйдет и достаток из дома.
  • Если положить в воду, которой моете пол монетку, в доме будут водиться деньги.
  • Если зайти на рассвете Чистого четверга в реку по пояс, можно смыть всю неудачу.
  • Хорошая солнечная погода в Чистый четверг — остаток весны будет теплым.
  • Дождь — будет плохая погода до самого лета.

 

Раньше мы писали, когда отметим Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году, какие существуют традиции в этот день и что категорически нельзя делать.

Напомним, мы рассказывали, когда украинцы празднуют Вербное воскресенье в 2024 году и что нельзя делать в праздник.

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