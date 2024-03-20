Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024 року — дата, традиції та заборони

Українські віряни на службі у церкві. Фото: pomisna.info

Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається третім за значущістю церковним святом. Згідно з Євангелієм, ця дата присвячена благій звістці, яку дізналася Діва Марія від ангела — що вона народить Сина Божого. Це свято церква вважає початком спасіння, єднанням Бога та людини, ключовою подією в історії світу.

Розповідаємо, коли українці відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024 року, які існують традиції у цей день та що категорично не можна робити.

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Коли свято Благовіщення 2024 року

З переходом Православної церкви України на новоюліанський календар всі дати неперехідних свят змістилися.

Тож, тепер за новим стилем Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначатимемо 25 березня.

Які існують традиції на свято Благовіщення

Звичайно, перш за все, у це велике свято віряни обов'язково вирушають до храму на святкову літургію. У цю світлу дату священнослужителі проводять службу у святковому одязі.

Також парафіяни замовляють молитви за здоров'я всіх рідних та близьких. Особисто читають молитви до Діви Марії з особливими проханнями про:

здоров'я;

захист;

допомогу у важких ситуаціях;

прощення гріхів.

Люди вірять, що в день Благовіщення варто випускати голубів, вони долетять до неба і розкажуть ангелам, що на землі все добре.

Традиційні обряди на Благовіщення:

одягати блакитний одяг, щоб залучити щастя та мир у життя;

просити у Діви Марії щастя у сімейному житті, народження дітей;

збиратися за сімейним обідом усією родиною;

принести з храму святу воду, яка матиме цілющу силу;

принести з храму освячену благовіщенську сіль, яка рятує від усіх хвороб.

Голуб — символ миру. Фото: istockphoto.com

Що не можна робити на Благовіщення

Свято випадає на період Великого посту, але цього дня він не такий суворий: можна з'їсти трохи риби, додавати до страв олію, випити церковного червоного вина.

Водночас слід пам'ятати, що Благовіщення Пресвятої Богородиці — це час, коли потрібно присвячувати себе духовному, а не мирському.

У свято не можна:

займатися важкою фізичною працею;

працювати на землі, обрізати дерева;

займатися рукоділлям;

займатися хатньою справою;

вступати в шлюб або вінчатися;

критикувати когось;

злословити;

сваритися;

обмовляти когось;

пліткувати;

вирушати в далеку дорогу;

давати в борг;

брати в борг.

Українські віряни у церкві. Фото: pomisna.info

Народні прикмети на Благовіщення Пресвятої Богородиці

Народні прикмети складалися не одне десятиліття й передавалися з покоління в покоління. Вони були засновані на спостереженнях за погодою та природою. Й нині багато людей вірять у прикмети.

На свято Благовіщення Пресвятої Богородиці існують такі прикмети:

Якщо ластівки не прилетіли до дня Благовіщення — весна буде пізньою і холодною.

На Благовіщення стоїть ранковий туман — до гарного врожаю.

Якщо цього дня вдарили заморозки — буде щедрий врожай огірків.

На Благовіщення рання весняна гроза — тепле літо, а також врожай горіхів.

Дощ на Благовіщення обіцяє добрий урожай жита.

Тепла погода в день Благовіщення — до гарного вилову риби.

Тепла ніч на Благовіщення обіцяє теплу весну.

Струсити крихти додолу під час святкового обіду — до великої кількості мух у приміщенні.

Не можна говорити лихі слова в день Благовіщення, бо за такою людиною буде ходити нечистий.

Жінки похилого віку перепалювали у печах сіль. Вважалося, що така сіль мала цілющі властивості, її розчиняли у свяченій воді, давали хворим під час різних психічних розладів, а також лікували запалення шкіри у худоби.

Як молитися на Благовіщення Пресвятої Богородиці

Молитов до Богородиці є багато, можна вибрати будь-яку з них. Проте, головне не те, якій молитві й про що молитися, а наскільки сильна ваша віра та щире звернення.

Якщо хочете покаятися у чомусь, розповісти про свої недобрі справи та щиро попросити вибачення — обов'язково прочитайте на Благовіщення покаянну молитву.

Молитва до Пресвятої Богородиці на Благовіщення

Оспівую благодать Твою, Владичице, благаю Тебе: збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей. Пов'язана полонянок гріхопадінь, благаннями Твоїми полегшити долю людську, Божа наречена. Бережи мене і вдень, і темною ніччю, ворогів, що дала життя Богові, оживи душу мою, погублену пристрастями, Пресвята Діва, почуй голос непотрібного раба Твого. Сльози ллю перед Тобою, Пречиста, душу свою від скверни очищаю. Про це благаючи, Йому ж честь і поклоніння личить нині і повсякчас, і на віки віків, амінь.

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