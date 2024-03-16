Коли переводять годинники на літній час 2024 року — дата, правила та поради

Перехід на літній час в Україні. Фото: depositphotos.com

Українці щороку двічі переводять стрілки годинника — на зимовий та літній час. Така традиція була запроваджена не просто так, а з метою більш раціонального використання світлого часу доби та економії електроенергії. Проте, ця практика має й негативні сторони. Зокрема може позначитися на здоров'ї людей, чиї біоритми збиваються через зміну часу.

Новини.LIVE розповідає, коли Україна переходить на літній час та як підготувати організм, щоб зміни пройшли легко та невідчутно.

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Коли перехід на літній час 2024 року

За традицією стрілки годинника на літній час переводять в останню неділю березня. Тож, 2024 року такий перехід буде в ніч із 30 березня на 31 березня, о 3:00.

Перехід на літній час — куди крутити стрілки

Як переводять годинник на літній час — на 1 годину вперед, тобто з 3:00 на 4:00.

На щастя, сучасна техніка переходять на новий час автоматично. А от механічні годинники доведеться крутити самотужки.

Переведення годинника на літній час. Фото: freepik.com

Чому переведення годинників небезпечне

Після переходу на літній час потрібно буде вставати та лягати спати на 1 годину раніше. Це стрес для організму, який може призвести до збою внутрішніх біоритмів.

Також переведення годинників небезпечне тому, що:

може знизитися імунітет;

зростає ризик інфарктів, гіпертонічних кризів (помічено, що в адаптаційний період зростає кількість викликів швидкої допомоги);

збільшується кількість ДТП;

зростає кількість спроб суїцидів.

Переведення годинника на літній час. Фото: istockphoto.com

Як підготувати організм до переходу на літній час

Перехід на літній час складніший, ніж на зимовий. Лікарі радять готуватися до переведення годинників заздалегідь. Це допоможе знизити додаткове навантаження на організм.

Для цього варто хоча б за тиждень:

лягати спати на 15-20 хвилин раніше звичного часу, потім на 30, 45 хвилин;

уникати перевтоми;

мінімізувати навантаження;

відмовитися від важкої та нездорової їжі;

виключити алкоголь;

більше гуляти на свіжому повітрі.

Тоді перехід буде більш плавним і є ймовірність, що ви його й не відчуєте.

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