Календар державних свят та вихідних на березень 2024 — що та коли відзначаємо

Календар свят на березень 2024 — коли початок Масниці та перехід на літній час
Березень не лише приносить нам весну, теплу погоду та позитивний настрій, що дарує відчуття гармонії, краси та надії на світле майбуття. У перший місяць весни на українців чекає чимало важливих подій.
А щоб не забути про них, Новини.LIVE розповідає, коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у березні 2024 року.
Вихідні та робочі дні у березні 2024 року — скільки відпочиватимуть українці
Як відомо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.
Однак, варто зауважити, що приватні компанії, підприємства, організації самостійно вирішують питання про встановлення додаткових вихідних для працівників.
Традиційно у березні буде 31 календарний день, з них:
- робочі дні — 21;
- вихідні дні (субота та неділя) — 10.
Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:
- 2 та 3 березня;
- 9 та 10 березня;
- 16 та 17 березня;
- 23 та 24 березня;
- 30 і 31 березня.
Новий календар свят на березень 2024 року — перелік усіх важливих дат
Календар свят і пам'ятних дат цього місяця виглядає наступним чином:
- 1 березня — Перший день весни, Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту, День виключених гаджетів;
- 2 березня — Міжнародний день порятунку котів, День народження компакт-диска, Всесвітній день психічного здоров’я підлітків;
- 3 березня — Всесвітній день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи;
- 4 березня — Всесвітній день інженерії, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, День народження мікрофона;
- 5 березня — День народження степлера, Всесвітній день енергоефективності;
- 7 березня — Всесвітній день книги, День народження телефонного апарату;
- 8 березня — Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок);
- 9 березня — День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день діджея, День землевпорядника, День Барбі;
- 10 березня — День Державного Гімну України, День пам’яті Тараса Шевченка, Міжнародний день жінок-суддів;
- 11 березня — початок Масниці, Всесвітній день сантехніка;
- 12 березня — Всесвітній день ананаса;
- 13 березня — Всесвітній день білого вина "Рислінг", Міжнародний день перемоги кожної дівчини, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз;
- 14 березня — День українського добровольця, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики;
- 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день сну, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків);
- 17 березня — останній день Масниці, Прощена неділя, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення, День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика;
- 18 березня — Всесвітній день переробки;
- 19 березня — Всесвітній день соціальної роботи;
- 20 березня — День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини, Всесвітній день Землі;
- 21–27 березня — Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації;
- 21 березня — Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день лісів, Всесвітній день домашнього господарства;
- 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;
- 23 березня — Всесвітній метеорологічний день;
- 24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день боротьби з депресією, Міжнародний день досягнень;
- 25 березня — День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі;
- 26 березня — День Національної гвардії;
- 27 березня — Міжнародний день театру;
- 28 березня — Всесвітній день історика, День народження пральної машини;
- 29 березня — День народження Кока-коли;
- 30 березня — Година Землі;
- 31 березня — Перехід на літній час.
Нагадаємо, ми писали, як відзначають Масницю в Україні та що не можна робити у період святкування.
Також ми ділилися детальним православним календарем свят та важливих дат на березень 2024 року.
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