Календар державних свят та вихідних на березень 2024 — що та коли відзначаємо

Українці відзначають свято Масниця. Фото: УНІАН

Березень не лише приносить нам весну, теплу погоду та позитивний настрій, що дарує відчуття гармонії, краси та надії на світле майбуття. У перший місяць весни на українців чекає чимало важливих подій.

А щоб не забути про них, Новини.LIVE розповідає, коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у березні 2024 року.

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Як відомо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

Однак, варто зауважити, що приватні компанії, підприємства, організації самостійно вирішують питання про встановлення додаткових вихідних для працівників.

Традиційно у березні буде 31 календарний день, з них:

робочі дні — 21;

вихідні дні (субота та неділя) — 10.

Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:

2 та 3 березня;

9 та 10 березня;

16 та 17 березня;

23 та 24 березня;

30 і 31 березня.

Календар на столі. Фото: freepik.com

Новий календар свят на березень 2024 року — перелік усіх важливих дат

Календар свят і пам'ятних дат цього місяця виглядає наступним чином:

1 березня — Перший день весни , Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту, День виключених гаджетів;

— , Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту, День виключених гаджетів; 2 березня — Міжнародний день порятунку котів, День народження компакт-диска, Всесвітній день психічного здоров’я підлітків;

— Міжнародний день порятунку котів, День народження компакт-диска, Всесвітній день психічного здоров’я підлітків; 3 березня — Всесвітній день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи;

— Всесвітній день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи; 4 березня — Всесвітній день інженерії, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, День народження мікрофона;

— Всесвітній день інженерії, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, День народження мікрофона; 5 березня — День народження степлера, Всесвітній день енергоефективності;

— День народження степлера, Всесвітній день енергоефективності; 7 березня — Всесвітній день книги, День народження телефонного апарату;

— Всесвітній день книги, День народження телефонного апарату; 8 березня — Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок);

Син з татом вітають маму та доньку зі святом. Фото: pixabay.com

9 березня — День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день діджея, День землевпорядника, День Барбі;

Портрет Тараса Шевченка. Фото: google.com

10 березня — День Державного Гімну України, День пам’яті Тараса Шевченка, Міжнародний день жінок-суддів;

Державний Гімн України. Фото: google.com

11 березня — початок Масниці, Всесвітній день сантехніка;

Українці відзначають свято Масниця. Фото: zn.ua

12 березня — Всесвітній день ананаса;

— Всесвітній день ананаса; 13 березня — Всесвітній день білого вина "Рислінг", Міжнародний день перемоги кожної дівчини, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз;

— Всесвітній день білого вина "Рислінг", Міжнародний день перемоги кожної дівчини, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз; 14 березня — День українського добровольця, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики;

Військовий на фоні українського прапора. Фото: google.com

15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день сну, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків);

— Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день сну, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків); 17 березня — останній день Масниці, Прощена неділя, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення, День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика;

Жінка обіймає свою матір. Фото: istockphoto.com

18 березня — Всесвітній день переробки;

— Всесвітній день переробки; 19 березня — Всесвітній день соціальної роботи;

— Всесвітній день соціальної роботи; 20 березня — День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини, Всесвітній день Землі;

Дівчина насолоджується сходом сонця. Фото: freepik.com

21–27 березня — Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації;

— Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації; 21 березня — Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день лісів, Всесвітній день домашнього господарства;

— Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день лісів, Всесвітній день домашнього господарства; 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;

— Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста; 23 березня — Всесвітній метеорологічний день;

— Всесвітній метеорологічний день; 24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день боротьби з депресією, Міжнародний день досягнень;

— Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день боротьби з депресією, Міжнародний день досягнень; 25 березня — День Служби безпеки України , Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі;

— , Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі; 26 березня — День Національної гвардії;

— День Національної гвардії; 27 березня — Міжнародний день театру;

— Міжнародний день театру; 28 березня — Всесвітній день історика, День народження пральної машини;

— Всесвітній день історика, День народження пральної машини; 29 березня — День народження Кока-коли;

— День народження Кока-коли; 30 березня — Година Землі;

— Година Землі; 31 березня — Перехід на літній час.

Годинник біля квітів. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали, як відзначають Масницю в Україні та що не можна робити у період святкування.

Також ми ділилися детальним православним календарем свят та важливих дат на березень 2024 року.