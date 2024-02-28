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Календар свят на березень 2024 — коли початок Масниці та перехід на літній час

28 лютого 2024 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Календар державних свят та вихідних на березень 2024 — що та коли відзначаємо
Українці відзначають свято Масниця. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Березень не лише приносить нам весну, теплу погоду та позитивний настрій, що дарує відчуття гармонії, краси та надії на світле майбуття. У перший місяць весни на українців чекає чимало важливих подій. 

А щоб не забути про них, Новини.LIVE розповідає, коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у березні 2024 року.

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Вихідні та робочі дні у березні 2024 року — скільки відпочиватимуть українці

Як відомо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

Однак, варто зауважити, що приватні компанії, підприємства, організації самостійно вирішують питання про встановлення додаткових вихідних для працівників.

Традиційно у березні буде 31 календарний день, з них:

  • робочі дні — 21;
  • вихідні дні (субота та неділя) — 10.

Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:

  • 2 та 3 березня;
  • 9 та 10 березня;
  • 16 та 17 березня;
  • 23 та 24 березня;
  • 30 і 31 березня.

 

Вихідні та робочі дні у березні 2024 року — скільки відпочиватимуть українці
Календар на столі. Фото: freepik.com

Новий календар свят на березень 2024 року — перелік усіх важливих дат

Календар свят і пам'ятних дат цього місяця виглядає наступним чином:

  • 1 березня — Перший день весни, Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту, День виключених гаджетів; 
  • 2 березня — Міжнародний день порятунку котів, День народження компакт-диска, Всесвітній день психічного здоров’я підлітків;
  • 3 березня — Всесвітній день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи;
  • 4 березня — Всесвітній день інженерії, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, День народження мікрофона;
  • 5 березня — День народження степлера, Всесвітній день енергоефективності;
  • 7 березня — Всесвітній день книги, День народження телефонного апарату;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день (День боротьби за права жінок);

 

Як українці святкуватимуть Міжнародний жіночий день 2024 року
Син з татом вітають маму та доньку зі святом. Фото: pixabay.com
  • 9 березня — День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день діджея, День землевпорядника, День Барбі;

 

Коли День народження Тараса Шевченка
Портрет Тараса Шевченка. Фото: google.com
  • 10 березня — День Державного Гімну України, День пам’яті Тараса Шевченка, Міжнародний день жінок-суддів;

 

Коли День Державного Гімну України
Державний Гімн України. Фото: google.com
  • 11 березня — початок Масниці, Всесвітній день сантехніка;

 

Коли початок Масниці 2024 року
Українці відзначають свято Масниця. Фото: zn.ua
  • 12 березня — Всесвітній день ананаса;
  • 13 березня — Всесвітній день білого вина "Рислінг", Міжнародний день перемоги кожної дівчини, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз;
  • 14 березня — День українського добровольця, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики;

 

Коли День українського добровольця 2024
Військовий на фоні українського прапора. Фото: google.com
  • 15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день сну, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків);
  • 17 березня — останній день Масниці,  Прощена неділя, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення, День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика;

 

Коли Прощена неділя 2024 року
Жінка обіймає свою матір. Фото: istockphoto.com
  • 18 березня — Всесвітній день переробки;
  • 19 березня — Всесвітній день соціальної роботи;
  • 20 березня — День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини, Всесвітній день Землі;

 

Коли День весняного рівнодення 2024 року
Дівчина насолоджується сходом сонця. Фото: freepik.com
  • 21–27 березня — Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації;
  • 21 березня — Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день лісів, Всесвітній день домашнього господарства;
  • 22 березня — Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста;
  • 23 березня — Всесвітній метеорологічний день;
  • 24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу, Міжнародний день боротьби з депресією, Міжнародний день досягнень;
  • 25 березня — День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі;
  • 26 березня — День Національної гвардії;
  • 27 березня — Міжнародний день театру;
  • 28 березня — Всесвітній день історика, День народження пральної машини; 
  • 29 березня — День народження Кока-коли;
  • 30 березня — Година Землі;
  • 31 березня — Перехід на літній час.

 

Коли Перехід на літній час 2024 року
Годинник біля квітів. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали, як відзначають Масницю в Україні та що не можна робити у період святкування. 

Також ми ділилися детальним православним календарем свят та важливих дат на березень 2024 року.  

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вихідні
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березень
календар
Масниця

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