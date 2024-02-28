Календарь государственных праздников на март 2024 — что и когда отмечаем

Календарь праздников на март 2024 — когда Масленица и переход на летнее время
Март не только приносит нам весну, теплую погоду и позитивное настроение, дающее ощущение гармонии, красоты и надежды на светлое будущее. В первый месяц весны украинцев ждет немало важных событий.
Чтобы не забыть о них, Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в марте 2024 года.
Выходные и рабочие дни в марте 2024 года — сколько будут отдыхать украинцы
Как известно, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.
Однако следует отметить, что частные компании, предприятия, организации самостоятельно решают вопрос об установлении дополнительных выходных для работников.
Традиционно в марте будет 31 календарный день, из них:
- рабочие дни — 21;
- выходные дни (суббота и воскресенье) — 10.
Выходными в первый месяц весны станут следующие даты:
- 2 и 3 марта;
- 9 и 10 марта;
- 16 и 17 марта;
- 23 и 24 марта;
- 30 и 31 марта.
Новый календарь праздников на март 2024 года — список всех важных дат
Календарь праздников и памятных дат в этом месяце выглядит следующим образом:
- 1 марта — Первый день весны, Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день музыкальной терапии, Всемирный день комплимента, День отказа от гаджетов;
- 2 марта — Международный день спасения кошек, День рождения компакт-диска, Всемирный день психического здоровья подростков;
- 3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы;
- 4 марта — Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против сексуальной эксплуатации, День рождения микрофона;
- 5 марта — День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности;
- 7 марта — Всемирный день книги, День рождения телефонного аппарата;
- 8 марта — Международный женский день (День борьбы за права женщин);
- 9 марта — День рождения Тараса Шевченко, Международный день диджея, День землеуправителя, День Барби;
- 10 марта — День Государственного Гимна Украины, День памяти Тараса Шевченко, Международный день женщин-судей;
- 11 марта — начало Масленицы, Всемирный день сантехника;
- 12 марта — Всемирный день ананаса;
- 13 марта — Всемирный день белого вина "Рислинг", Международный день победы каждой девушки, Всемирный день осведомленности об эндометриозе;
- 14 марта — День украинского добровольца, Международный день вопросов, Международный день математики;
- 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день сна, Международный день защиты детенышей тюленей (белков);
- 17 марта — последний день Масленицы, Прощенное воскресенье, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, День мобилизационного работника, День Святого Патрика;
- 18 марта — Всемирный день переработки;
- 19 марта — Всемирный день социальной работы;
- 20 марта — День весеннего равноденствия, Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости, Всемирный день Земли;
- 21-27 марта — Неделя солидарности с народами, которые борются против расизма и расовой дискриминации;
- 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Международный день лесов, Всемирный день домашнего хозяйства;
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;
- 23 марта — Всемирный метеорологический день;
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией, Международный день достижений;
- 25 марта — День Службы безопасности Украины, Благовещение Девы Марии, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;
- 26 марта — День Национальной гвардии;
- 27 марта — Международный день театра;
- 28 марта — Всемирный день историка, День рождения стиральной машины;
- 29 марта — День рождения Кока-колы;
- 30 марта — Час Земли;
- 31 марта — Переход на летнее время.
Напомним, мы писали, как отмечают Масленицу в Украине и что нельзя делать в период празднования.
Также мы делились подробным православным календарем праздников и важных дат на март 2024 года.
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