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Календарь праздников на март 2024 — когда Масленица и переход на летнее время

28 февраля 2024 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь государственных праздников на март 2024 — что и когда отмечаем
Украинцы отмечают праздник Масленица. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Март не только приносит нам весну, теплую погоду и позитивное настроение, дающее ощущение гармонии, красоты и надежды на светлое будущее. В первый месяц весны украинцев ждет немало важных событий.

Чтобы не забыть о них, Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в марте 2024 года.

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Выходные и рабочие дни в марте 2024 года — сколько будут отдыхать украинцы

Как известно, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

Однако следует отметить, что частные компании, предприятия, организации самостоятельно решают вопрос об установлении дополнительных выходных для работников.

Традиционно в марте будет 31 календарный день, из них:

  • рабочие дни — 21;
  • выходные дни (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в первый месяц весны станут следующие даты:

  • 2 и 3 марта;
  • 9 и 10 марта;
  • 16 и 17 марта;
  • 23 и 24 марта;
  • 30 и 31 марта.

 

Выходные и рабочие дни в марте 2024 года - сколько будут отдыхать украинцы
Календарь на столе. Фото: freepik.com

Новый календарь праздников на март 2024 года — список всех важных дат

Календарь праздников и памятных дат в этом месяце выглядит следующим образом:

  • 1 мартаПервый день весны, Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день музыкальной терапии, Всемирный день комплимента, День отказа от гаджетов;
  • 2 марта — Международный день спасения кошек, День рождения компакт-диска, Всемирный день психического здоровья подростков;
  • 3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы;
  • 4 марта — Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против сексуальной эксплуатации, День рождения микрофона;
  • 5 марта — День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности;
  • 7 марта — Всемирный день книги, День рождения телефонного аппарата;
  • 8 мартаМеждународный женский день (День борьбы за права женщин);

 

Как украинцы будут праздновать Международный женский день 2024 года
Сын с папой поздравляют маму и дочь с праздником. Фото: pixabay.com
  • 9 мартаДень рождения Тараса Шевченко, Международный день диджея, День землеуправителя, День Барби;

 

Когда День рождения Тараса Шевченко
Портрет Тараса Шевченко. Фото: google.com
  • 10 мартаДень Государственного Гимна Украины, День памяти Тараса Шевченко, Международный день женщин-судей;

 

Когда День Государственного Гимна Украины
Государственный гимн Украины. Фото: google.com
  • 11 мартаначало Масленицы, Всемирный день сантехника;

 

Когда начало Масленицы 2024 года
Украинцы отмечают праздник Масленица. Фото: zn.ua
  • 12 марта — Всемирный день ананаса;
  • 13 марта — Всемирный день белого вина "Рислинг", Международный день победы каждой девушки, Всемирный день осведомленности об эндометриозе;
  • 14 мартаДень украинского добровольца, Международный день вопросов, Международный день математики;

 

Когда День украинского добровольца 2024
Военный на фоне украинского флага. Фото: google.com
  • 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день сна, Международный день защиты детенышей тюленей (белков);
  • 17 мартапоследний день Масленицы, Прощенное воскресенье, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, День мобилизационного работника, День Святого Патрика;

 

Когда Прощено воскресенье 2024 года
Женщина обнимает мать. Фото: istockphoto.com
  • 18 марта — Всемирный день переработки;
  • 19 марта — Всемирный день социальной работы;
  • 20 мартаДень весеннего равноденствия, Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости, Всемирный день Земли;

 

Когда День весеннего равноденствия 2024 года
Девушка наслаждается восходом солнца. Фото: freepik.com
  • 21-27 марта — Неделя солидарности с народами, которые борются против расизма и расовой дискриминации;
  • 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Международный день лесов, Всемирный день домашнего хозяйства;
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;
  • 23 марта — Всемирный метеорологический день;
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией, Международный день достижений;
  • 25 мартаДень Службы безопасности Украины, Благовещение Девы Марии, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;
  • 26 марта — День Национальной гвардии;
  • 27 марта — Международный день театра;
  • 28 марта — Всемирный день историка, День рождения стиральной машины;
  • 29 марта — День рождения Кока-колы;
  • 30 марта — Час Земли;
  • 31 мартаПереход на летнее время.

 

Когда Переход на летнее время 2024 года
Часы возле цветов. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали, как отмечают Масленицу в Украине и что нельзя делать в период празднования.

Также мы делились подробным православным календарем праздников и важных дат на март 2024 года.

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летнее время
март
календарь
Масленица

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