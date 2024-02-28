Календарь государственных праздников на март 2024 — что и когда отмечаем

Украинцы отмечают праздник Масленица. Фото: УНИАН

Март не только приносит нам весну, теплую погоду и позитивное настроение, дающее ощущение гармонии, красоты и надежды на светлое будущее. В первый месяц весны украинцев ждет немало важных событий.

Чтобы не забыть о них, Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в марте 2024 года.

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Как известно, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 13 мая 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

Однако следует отметить, что частные компании, предприятия, организации самостоятельно решают вопрос об установлении дополнительных выходных для работников.

Традиционно в марте будет 31 календарный день, из них:

рабочие дни — 21;

выходные дни (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в первый месяц весны станут следующие даты:

2 и 3 марта;

9 и 10 марта;

16 и 17 марта;

23 и 24 марта;

30 и 31 марта.

Календарь на столе. Фото: freepik.com

Новый календарь праздников на март 2024 года — список всех важных дат

Календарь праздников и памятных дат в этом месяце выглядит следующим образом:

1 марта — Первый день весны , Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день музыкальной терапии, Всемирный день комплимента, День отказа от гаджетов;

— , Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день музыкальной терапии, Всемирный день комплимента, День отказа от гаджетов; 2 марта — Международный день спасения кошек, День рождения компакт-диска, Всемирный день психического здоровья подростков;

— Международный день спасения кошек, День рождения компакт-диска, Всемирный день психического здоровья подростков; 3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы;

— Всемирный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы; 4 марта — Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против сексуальной эксплуатации, День рождения микрофона;

— Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против сексуальной эксплуатации, День рождения микрофона; 5 марта — День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности;

— День рождения степлера, Всемирный день энергоэффективности; 7 марта — Всемирный день книги, День рождения телефонного аппарата;

— Всемирный день книги, День рождения телефонного аппарата; 8 марта — Международный женский день (День борьбы за права женщин);

Сын с папой поздравляют маму и дочь с праздником. Фото: pixabay.com

9 марта — День рождения Тараса Шевченко, Международный день диджея, День землеуправителя, День Барби;

Портрет Тараса Шевченко. Фото: google.com

10 марта — День Государственного Гимна Украины, День памяти Тараса Шевченко, Международный день женщин-судей;

Государственный гимн Украины. Фото: google.com

11 марта — начало Масленицы, Всемирный день сантехника;

Украинцы отмечают праздник Масленица. Фото: zn.ua

12 марта — Всемирный день ананаса;

— Всемирный день ананаса; 13 марта — Всемирный день белого вина "Рислинг", Международный день победы каждой девушки, Всемирный день осведомленности об эндометриозе;

— Всемирный день белого вина "Рислинг", Международный день победы каждой девушки, Всемирный день осведомленности об эндометриозе; 14 марта — День украинского добровольца, Международный день вопросов, Международный день математики;

Военный на фоне украинского флага. Фото: google.com

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день сна, Международный день защиты детенышей тюленей (белков);

— Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день сна, Международный день защиты детенышей тюленей (белков); 17 марта — последний день Масленицы, Прощенное воскресенье, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения, День мобилизационного работника, День Святого Патрика;

Женщина обнимает мать. Фото: istockphoto.com

18 марта — Всемирный день переработки;

— Всемирный день переработки; 19 марта — Всемирный день социальной работы;

— Всемирный день социальной работы; 20 марта — День весеннего равноденствия, Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости, Всемирный день Земли;

Девушка наслаждается восходом солнца. Фото: freepik.com

21-27 марта — Неделя солидарности с народами, которые борются против расизма и расовой дискриминации;

— Неделя солидарности с народами, которые борются против расизма и расовой дискриминации; 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Международный день лесов, Всемирный день домашнего хозяйства;

— Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Международный день лесов, Всемирный день домашнего хозяйства; 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;

— Всемирный день водных ресурсов, День таксиста; 23 марта — Всемирный метеорологический день;

— Всемирный метеорологический день; 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией, Международный день достижений;

— Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией, Международный день достижений; 25 марта — День Службы безопасности Украины , Благовещение Девы Марии, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;

— , Благовещение Девы Марии, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; 26 марта — День Национальной гвардии;

— День Национальной гвардии; 27 марта — Международный день театра;

— Международный день театра; 28 марта — Всемирный день историка, День рождения стиральной машины;

— Всемирный день историка, День рождения стиральной машины; 29 марта — День рождения Кока-колы;

— День рождения Кока-колы; 30 марта — Час Земли;

— Час Земли; 31 марта — Переход на летнее время.

Часы возле цветов. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали, как отмечают Масленицу в Украине и что нельзя делать в период празднования.

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