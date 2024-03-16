Когда переводят часы на летнее время в 2024 году — дата, правила и советы

Когда украинцы переходят на летнее время в 2024 году — дата и куда крутить стрелки
Украинцы ежегодно дважды переводят стрелки часов — на зимнее и летнее время. Такая традиция была введена не просто так, а в целях более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии. Однако у этой практики есть и негативные стороны. В частности, может сказаться на здоровье людей, чьи биоритмы сбиваются из-за смены времени.
Новини.LIVE рассказывает, когда Украина переходит на летнее время и как подготовить организм, чтобы изменения прошли легко и неощутимо.
Когда переход на летнее время в 2024 году
По традиции стрелки часов на летнее время переводят в последнее воскресенье марта. В 2024 году такой переход будет в ночь с 30 марта на 31 марта, в 3:00.
Переход на летнее время — куда крутить стрелки
Как переводят часы на летнее время — на 1 час вперед, то есть с 3:00 на 4:00.
К счастью, современная техника переходит на новое время автоматически. А вот механические часы придется крутить самостоятельно.
Почему перевод часов опасен
После перехода на летнее время нужно будет вставать и ложиться спать на 1 час раньше. Это стресс для организма, который может привести к сбою внутренних биоритмов.
Также перевод часов опасен потому, что:
- может снизиться иммунитет;
- растет риск инфарктов, гипертонических кризов (замечено, что в адаптационный период растет количество вызовов скорой помощи);
- увеличивается количество ДТП;
- растет количество попыток суицидов.
Как подготовить организм к переходу на летнее время
Переход на летнее время более сложный, чем на зимнее. Врачи советуют готовиться к переводу часов заранее. Это поможет снизить дополнительную нагрузку на организм.
Для этого стоит хотя бы за неделю:
- ложиться спать на 15-20 минут раньше обычного времени, затем на 30, 45 минут;
- избегать переутомления;
- минимизировать нагрузку;
- отказаться от тяжелой и нездоровой пищи;
- исключить алкоголь;
- больше гулять на открытом воздухе.
Тогда переход будет более плавным, и есть вероятность, что вы его и не почувствуете.
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