Когда переводят часы на летнее время в 2024 году — дата, правила и советы

Летнее время в Украине. Фото: depositphotos.com

Украинцы ежегодно дважды переводят стрелки часов — на зимнее и летнее время. Такая традиция была введена не просто так, а в целях более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии. Однако у этой практики есть и негативные стороны. В частности, может сказаться на здоровье людей, чьи биоритмы сбиваются из-за смены времени.

Новини.LIVE рассказывает, когда Украина переходит на летнее время и как подготовить организм, чтобы изменения прошли легко и неощутимо.

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Когда переход на летнее время в 2024 году

По традиции стрелки часов на летнее время переводят в последнее воскресенье марта. В 2024 году такой переход будет в ночь с 30 марта на 31 марта, в 3:00.

Переход на летнее время — куда крутить стрелки

Как переводят часы на летнее время — на 1 час вперед, то есть с 3:00 на 4:00.

К счастью, современная техника переходит на новое время автоматически. А вот механические часы придется крутить самостоятельно.

Перевод часов на летнее время. Фото: freepik.com

Почему перевод часов опасен

После перехода на летнее время нужно будет вставать и ложиться спать на 1 час раньше. Это стресс для организма, который может привести к сбою внутренних биоритмов.

Также перевод часов опасен потому, что:

может снизиться иммунитет;

растет риск инфарктов, гипертонических кризов (замечено, что в адаптационный период растет количество вызовов скорой помощи);

увеличивается количество ДТП;

растет количество попыток суицидов.

Перевод часов в летнее время. Фото: istockphoto.com

Как подготовить организм к переходу на летнее время

Переход на летнее время более сложный, чем на зимнее. Врачи советуют готовиться к переводу часов заранее. Это поможет снизить дополнительную нагрузку на организм.

Для этого стоит хотя бы за неделю:

ложиться спать на 15-20 минут раньше обычного времени, затем на 30, 45 минут;

избегать переутомления;

минимизировать нагрузку;

отказаться от тяжелой и нездоровой пищи;

исключить алкоголь;

больше гулять на открытом воздухе.

Тогда переход будет более плавным, и есть вероятность, что вы его и не почувствуете.

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