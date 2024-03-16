Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Когда украинцы переходят на летнее время в 2024 году — дата и куда крутить стрелки arrow

Когда украинцы переходят на летнее время в 2024 году — дата и куда крутить стрелки

16 марта 2024 06:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда переводят часы на летнее время в 2024 году — дата, правила и советы
Летнее время в Украине. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Украинцы ежегодно дважды переводят стрелки часов — на зимнее и летнее время. Такая традиция была введена не просто так, а в целях более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии. Однако у этой практики есть и негативные стороны. В частности, может сказаться на здоровье людей, чьи биоритмы сбиваются из-за смены времени.

Новини.LIVE рассказывает, когда Украина переходит на летнее время и как подготовить организм, чтобы изменения прошли легко и неощутимо.

Читайте также:

Когда переход на летнее время в 2024 году

По традиции стрелки часов на летнее время переводят в последнее воскресенье марта. В 2024 году такой переход будет в ночь с 30 марта на 31 марта, в 3:00.

Переход на летнее время — куда крутить стрелки

Как переводят часы на летнее время — на 1 час вперед, то есть с 3:00 на 4:00.

К счастью, современная техника переходит на новое время автоматически. А вот механические часы придется крутить самостоятельно.

 

Когда переход на летнее время 2024 года
Перевод часов на летнее время. Фото: freepik.com

Почему перевод часов опасен

После перехода на летнее время нужно будет вставать и ложиться спать на 1 час раньше. Это стресс для организма, который может привести к сбою внутренних биоритмов.

Также перевод часов опасен потому, что:

  • может снизиться иммунитет;
  • растет риск инфарктов, гипертонических кризов (замечено, что в адаптационный период растет количество вызовов скорой помощи);
  • увеличивается количество ДТП;
  • растет количество попыток суицидов.

 

Почему перевод часов опасен
Перевод часов в летнее время. Фото: istockphoto.com

Как подготовить организм к переходу на летнее время

Переход на летнее время более сложный, чем на зимнее. Врачи советуют готовиться к переводу часов заранее. Это поможет снизить дополнительную нагрузку на организм.

Для этого стоит хотя бы за неделю:

  • ложиться спать на 15-20 минут раньше обычного времени, затем на 30, 45 минут;
  • избегать переутомления;
  • минимизировать нагрузку;
  • отказаться от тяжелой и нездоровой пищи;
  • исключить алкоголь;
  • больше гулять на открытом воздухе.

Тогда переход будет более плавным, и есть вероятность, что вы его и не почувствуете.

 

Ранее мы писали, какого числа день весеннего равноденствия будет в 2024 году, что нельзя делать в эту дату и какие существуют традиции и приметы.

Также советуем ознакомиться с подробным календарем праздников и выходных на март 2024 года.

Украина
перевод часов
летнее время
2024 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше