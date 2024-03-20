Когда Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году — дата, традиции и запреты

Украинские верующие на службе в церкви. Фото: pomisna.info

Благовещение Пресвятой Богородицы считается третьим по значимости церковным праздником. Согласно Евангелию, эта дата посвящена благим известиям, которые узнала Дева Мария от ангела — что она родит Сына Божьего. Этот праздник церковь считает началом спасения, единением Бога и человека, ключевым событием в истории мира.

Рассказываем, когда украинцы отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году, какие традиции существуют в этот день и что категорически нельзя делать.

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Когда праздник Благовещения в 2024 году

С переходом Православной церкви Украины на новый юлианский календарь все даты непереходных праздников сместились.

Теперь по новому стилю Благовещения Пресвятой Богородицы будем отмечать 25 марта.

Какие существуют традиции на праздник Благовещения

Конечно, прежде всего, в этот великий праздник верующие обязательно отправляются в храм на праздничную литургию. В эту светлую дату священнослужители совершают службу в праздничной одежде.

Также прихожане заказывают молитвы о здоровье всех родных и близких. Лично читают молитвы к Деве Марии с особыми просьбами о:

здоровье;

защите;

помощи в трудных ситуациях;

прощении грехов.

Люди верят, что в день Благовещения следует пускать голубей, они долетят до неба и расскажут ангелам, что на земле все хорошо.

Традиционные обряды на Благовещение:

одевать голубую одежду, чтобы привлечь счастье и мир в жизнь;

просить у Девы Марии счастья в семейной жизни, рождения детей;

собираться за семейным обедом всей семьей;

принести из храма святую воду, обладающую целебной силой;

принести из храма освященную благовещенскую соль, спасающую от всех болезней.

Голубь — символ мира. Фото: istockphoto.com

Что нельзя делать на Благовещение

Праздник выпадает на период Великого поста, но в этот день он не так суров: можно съесть немного рыбы, добавлять в блюдо растительное масло, выпить церковного красного вина.

В то же время следует помнить, что Благовещение Пресвятой Богородицы — это время, когда нужно посвящать себя духовному, а не мирскому.

В праздник нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

работать на земле, обрезать деревья;

заниматься рукоделием;

заниматься домашним делом;

вступать в брак или венчаться;

критиковать кого-нибудь;

злословить;

ссориться;

оговаривать кого-то;

сплетничать;

отправляться в дальний путь;

давать в долг;

брать в долг.

Украинские верующие в церкви. Фото: pomisna.info

Народные приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы

Народные приметы складывались не одно десятилетие и передавались из поколения в поколение. Они были основаны на наблюдениях за погодой и природой. И сейчас многие верят в приметы.

На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы существуют следующие приметы:

Если ласточки не прилетели ко дню Благовещения, весна будет поздней и холодной.

На Благовещение стоит утренний туман — к хорошему урожаю.

Если в этот день ударили морозы, то будет щедрый урожай огурцов.

На Благовещение ранняя весенняя гроза — теплое лето, а также урожай орехов.

Дождь на Благовещение обещает хороший урожай ржи.

Теплая погода в день Благовещения — к хорошему вылову рыбы.

Теплая ночь на Благовещение обещает теплую весну.

Встряхнуть крохи на землю во время праздничного обеда — к большому количеству мух в помещении.

Нельзя говорить злые слова в день Благовещения, потому что за таким человеком будет ходить нечистый.

Пожилые женщины прогревали в печах соль. Считалось, что такая соль обладала целебными свойствами, ее растворяли в священной воде, давали больным во время различных психических расстройств, а также лечили воспаление кожи у скота.

Как молиться на Благовещение Пресвятой Богородицы

Молитв к Богородице много, можно выбрать любую из них. Однако главное не то, какой молитве и о чем молиться, а насколько сильна ваша вера и искреннее обращение.

Если хотите покаяться в чем-то, рассказать о своих недобрых делах и искренне попросить прощения — обязательно прочтите на Благовещение покаянную молитву.

Молитва к Пресвятой Богородице на Благовещение

Воспеваю благодать Твою, Владычице, умоляю Тебя: обогатить мой разум. Научи меня идти прямо, следуя путям Христовых заповедей. Связана пленниц грехопадений, мольбами Твоими облегчить судьбу человеческую, невеста Божия. Береги меня и днем, и темной ночью, врагов, давших жизнь Богу, оживи душу мою, погубленную страстями, Пресвятая Дева, услышь голос ненужного раба Твоего. Слезы лью пред Тобою, Пречистая, душу свою от скверны очищаю. Об этом умоляя, Ему же честь и поклонение подобает ныне и постоянно, и во веки веков, аминь.

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