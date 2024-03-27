Церковний календар на квітень 2024 — коли Вербна неділя та батьківські суботи

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

У квітні на українських вірян чекають важливі дати, свята та події. За новим церковним календарем у другий місять весни відзначатимемо Вербну неділю, вшановуватимемо пам'ять великомученика Георгія (Юрія) Переможця. Також відбудуться дві батьківські суботи

Новини.LIVE пропонує детальний православний календар на квітень 2024 року. Збережіть собі, щоб не забути про важливі свята та дати, які відбудуться в Україні.

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Коли батьківські суботи у квітні 2024 року

Особливі дні поминання покійних — батьківські суботи — щороку випадають у різні дати, вони залежать від інших релігійних свят.

Так, у квітні 2024 року два таких поминальних дні:

6 квітня — поминальна субота третьої седмиці Великого посту;

13 квітня — поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.

Жінка ставить свічку у церкві. Фото: pomisna.info

Православний календар на квітень 2024 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

1 квітня — преподобної Марії Єгипетської, преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського;

— преподобної Марії Єгипетської, преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського; 2 квітня — преподобного Тита Чудотворця;

— преподобного Тита Чудотворця; 3 квітня — преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського, ікони Божої Матері "Нев'янучий Цвіт";

— преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського, ікони Божої Матері "Нев'янучий Цвіт"; 4 квітня — преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима, преподобного Іосифа Багатохворобливого Києво-Печерського;

— преподобного Йосипа Піснописця; преподобних Георгія і Зосима, преподобного Іосифа Багатохворобливого Києво-Печерського; 5 квітня — мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона;

— мучеників Агафопода, диякона; преподобних Марка та Платона; 6 квітня — архієпископа Євтихія і мученика Єремія, святого Євтихія, архієпископа Константинопольського, поминальна субота третьої седмиці Великого посту .

— архієпископа Євтихія і мученика Єремія, святого Євтихія, архієпископа Константинопольського, . 7 квітня — третій тиждень Великого посту, Хрестопоклонний, преподобних Георгія та Даниїла, митрополита Митиленського, благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного);

— третій тиждень Великого посту, Хрестопоклонний, преподобних Георгія та Даниїла, митрополита Митиленського, благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного); 8 квітня — день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського;

— день пам'яті Апостолів від 70-ти Іродіона, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського; 9 квітня — мученика Євпсихія, мученика Дисана;

— мученика Євпсихія, мученика Дисана; 10 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших;

— мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших; 11 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;

— священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського; 12 квітня — преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського;

— преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського; 13 квітня — священномученика Артемона, поминальна субота четвертої седмиці Великого посту;

Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

14 квітня — четвертий тиждень Великого посту, святого Мартина, сповідника, Папи Римського;

— четвертий тиждень Великого посту, святого Мартина, сповідника, Папи Римського; 15 квітня — Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері, апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, благовірного великого князя Мстислава Володимировича, мучениць Василини, Анастасії та інших;

— Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері, апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, благовірного великого князя Мстислава Володимировича, мучениць Василини, Анастасії та інших; 16 квітня — мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси;

— мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси; 17 квітня — священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія;

— священномученика Симеона, єпископа Перського; преподобного Акакія; 18 квітня — святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;

— святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта; 19 квітня — преподобного Івана Печерника;

— преподобного Івана Печерника; 20 квітня — Похвала Пресвятої Богородиці, преподобного Теодора Трихіни;

Ікона Божої Матері "Похвала Пресвятої Богородиці". Фото: google.com

21 квітня — п'ятий тиждень Великого посту, священномученика Януарія, преподобної Марії Єгипетської;

— п'ятий тиждень Великого посту, священномученика Януарія, преподобної Марії Єгипетської; 22 квітня — преподобного Теодора Сикеота і Віталія, перенесення мощей благовірного князя Всеволода (Гавриїла у хрещенні);

— преподобного Теодора Сикеота і Віталія, перенесення мощей благовірного князя Всеволода (Гавриїла у хрещенні); 23 квітня — великомученика Георгія (Юрія) Переможця;

Ікона Георгія (Юрія) Переможця. Зображення: uapc.te.ua

24 квітня — мученика Сави Стратилата, преподобного Сави Києво-Печерського, преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського;

— мученика Сави Стратилата, преподобного Сави Києво-Печерського, преподобного Олексія, затворника Києво-Печерського; 25 квітня — святого апостола Марка;

— святого апостола Марка; 26 квітня — священномученика Василія, єпископа Амасійського;

— священномученика Василія, єпископа Амасійського; 27 квітня — Лазарева субота , воскресіння праведного Лазаря, священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського;

— , воскресіння праведного Лазаря, священномученика Симеона, преподобного Стефана, єпископа Волинського; 28 квітня — Вхід Господній до Єрусалима, Вербна неділя; мучеників Максима і Дади;

Вербна неділя. Фото: google.com

29 квітня — Страсний тиждень, Великий понеділок, дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, чудотворця;

— Страсний тиждень, Великий понеділок, дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, чудотворця; 30 квітня — Великий вівторок, святого апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.

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