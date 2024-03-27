Церковный календарь на апрель 2024 – когда Вербное воскресенье и родительские субботы

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

В апреле украинских верующих ждут важные даты, праздники и события. По новому церковному календарю во второй месяц весны отметим Вербное воскресенье, почтим память великомученика Георгия (Юрия) Победоносца. Также состоятся две родительские субботы

Новини.LIVE предлагает подробный православный календарь на апрель 2024 года. Сохраните себе, чтобы не забыть важные праздники и даты, которые состоятся в Украине.

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Когда родительские субботы в апреле 2024 года

Особые дни поминовения усопших — родительские субботы — ежегодно выпадают в разные даты, они зависят от других религиозных праздников.

Так, в апреле 2024 года два таких поминальных дня:

6 апреля — поминальная суббота третьей седмицы Великого поста;

13 апреля — поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.

Женщина ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Православный календарь на апрель 2024 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

1 апреля — преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского;

— преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского; 2 апреля — преподобного Тита Чудотворца;

— преподобного Тита Чудотворца; 3 апреля — преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет";

— преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет"; 4 апреля — преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосима, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского;

— преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосима, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского; 5 апреля — мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона;

— мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона; 6 апреля — архиепископа Евтихия и мученика Иеремия, святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, поминальная суббота третьей седмицы Великого поста .

— архиепископа Евтихия и мученика Иеремия, святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, . 7 апреля — третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, преподобных Георгия и Даниила, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного);

— третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, преподобных Георгия и Даниила, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного); 8 апреля –— день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского;

–— день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского; 9 апреля — мученика Евпсихия, мученика Дисана;

— мученика Евпсихия, мученика Дисана; 10 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других;

— мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других; 11 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;

— священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского; 12 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского;

— преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского; 13 апреля — священномученика Артемона, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста;

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com

14 апреля — четвертая неделя Великого поста, святого Мартина, исповедника, Папы Римского;

— четвертая неделя Великого поста, святого Мартина, исповедника, Папы Римского; 15 апреля — Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, благоверного великого князя Мстислава Владимировича, мучениц Василины, Анастасии и других;

— Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, благоверного великого князя Мстислава Владимировича, мучениц Василины, Анастасии и других; 16 апреля — мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы;

— мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы; 17 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия;

— священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия; 18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

— святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита; 19 апреля — преподобного Иоанна Печерника;

— преподобного Иоанна Печерника; 20 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы, преподобного Теодора Трихины;

Икона Божией Матери "Похвала Пресвятой Богородицы". Фото: google.com

21 апреля — пятая неделя Великого поста, священномученика Януария, преподобной Марии Египетской;

— пятая неделя Великого поста, священномученика Януария, преподобной Марии Египетской; 22 апреля — преподобного Теодора Сикеота и Виталия, перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила в крещении);

— преподобного Теодора Сикеота и Виталия, перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила в крещении); 23 апреля — великомученика Георгия (Юрия) Победоносца;

Икона Георгия (Юрия) Победоносца. Изображение: uapc.te.ua

24 апреля — мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского, преподобного Алексия, затворника Киево-Печерского;

— мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского, преподобного Алексия, затворника Киево-Печерского; 25 апреля — святого апостола Марка;

— святого апостола Марка; 26 апреля — священномученика Василия, епископа Амасийского;

— священномученика Василия, епископа Амасийского; 27 апреля — Лазарева суббота , воскресение праведного Лазаря, священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского;

— , воскресение праведного Лазаря, священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского; 28 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, мучеников Максима и Дады;

Вербное воскресенье. Фото: google.com

29 апреля — Страстная неделя, Великий понедельник, девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, чудотворца;

— Страстная неделя, Великий понедельник, девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, чудотворца; 30 апреля — Великий вторник, святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

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