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Церковный календарь на апрель 2024 — какие важные даты ждут украинцев

27 марта 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Церковный календарь на апрель 2024 – когда Вербное воскресенье и родительские субботы
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В апреле украинских верующих ждут важные даты, праздники и события. По новому церковному календарю во второй месяц весны отметим Вербное воскресенье, почтим память великомученика Георгия (Юрия) Победоносца. Также состоятся две родительские субботы

Новини.LIVE предлагает подробный православный календарь на апрель 2024 года. Сохраните себе, чтобы не забыть важные праздники и даты, которые состоятся в Украине.

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Когда родительские субботы в апреле 2024 года

Особые дни поминовения усопших — родительские субботы — ежегодно выпадают в разные даты, они зависят от других религиозных праздников.

Так, в апреле 2024 года два таких поминальных дня:

  • 6 апреля — поминальная суббота третьей седмицы Великого поста;
  • 13 апреля — поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.

 

Когда родительские субботы в апреле 2024 года
Женщина ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info

Православный календарь на апрель 2024 года полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

  • 1 апреля — преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского;
  • 2 апреля — преподобного Тита Чудотворца;
  • 3 апреля — преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского, иконы Божией Матери "Неувядающий Цвет";
  • 4 апреля — преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосима, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского;
  • 5 апреля — мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона;
  • 6 апреля — архиепископа Евтихия и мученика Иеремия, святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, поминальная суббота третьей седмицы Великого поста.
  • 7 апреля — третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, преподобных Георгия и Даниила, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного);
  • 8 апреля –— день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского;
  • 9 апреля — мученика Евпсихия, мученика Дисана;
  • 10 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других;
  • 11 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
  • 12 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского;
  • 13 апреля — священномученика Артемона, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста;

 

Православный календарь на апрель 2024 года — полный перечень праздников по новому лианскому календарю
Верующая в церкви ставит свечу. Фото: google.com
  • 14 апреля — четвертая неделя Великого поста, святого Мартина, исповедника, Папы Римского;
  • 15 апреля — Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, благоверного великого князя Мстислава Владимировича, мучениц Василины, Анастасии и других;
  • 16 апреля — мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы;
  • 17 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия;
  • 18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
  • 19 апреля — преподобного Иоанна Печерника;
  • 20 апреляПохвала Пресвятой Богородицы, преподобного Теодора Трихины;

 

Когда Похвала Пресвятой Богородицы 2024 года
Икона Божией Матери "Похвала Пресвятой Богородицы". Фото: google.com
  • 21 апреля — пятая неделя Великого поста, священномученика Януария, преподобной Марии Египетской;
  • 22 апреля — преподобного Теодора Сикеота и Виталия, перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила в крещении);
  • 23 апрелявеликомученика Георгия (Юрия) Победоносца;

 

Когда великомученика Георгия (Юрия) Победителя 2024 года
Икона Георгия (Юрия) Победоносца. Изображение: uapc.te.ua
  • 24 апреля — мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского, преподобного Алексия, затворника Киево-Печерского;
  • 25 апреля — святого апостола Марка;
  • 26 апреля — священномученика Василия, епископа Амасийского;
  • 27 апреляЛазарева суббота, воскресение праведного Лазаря, священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского;
  • 28 апреляВход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье, мучеников Максима и Дады;

 

Когда Вербное воскресенье 2024 года
Вербное воскресенье. Фото: google.com
  • 29 апреля — Страстная неделя, Великий понедельник, девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, чудотворца;
  • 30 апреля — Великий вторник, святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

 

Ранее мы писали, какие существуют украинские традиции и запреты в Вербное воскресенье.

Напомним, мы рассказывали, когда украинцы празднуют Чистый четверг 2024 года, что нужно знать о традициях и запретах праздника.

Также мы сообщали, когда крестить ребенка в 2024 году, чтобы оградить от зла и подарить счастливую судьбу.

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апрель
Вербное воскресенье

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