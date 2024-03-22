Коли можна хрестити дитину 2024 року — сприятливі дні та поради батькам

Хрещення дитини у церкві. Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua

Більшість батьків в Україні, які сповідують християнство, рано чи пізно замислюються над хрещенням дитини, адже під час таїнства людина очищається від первородного гріха, набуває захисту від злих сил та отримує ангела-охоронця. З моменту хрещення людина може причащатися, сповідатися і вінчатися у церкві. Тож, до цього обряду необхідно підходити з усією відповідальністю.

Новини.LIVE розповідає, коли можна хрестити дитину в 2024 році, як це правильно робити та хто може бути хрещеним.

Читайте також:

Коли можна хрестити дитину в 2024 році

Відповідно до церковних правил, обряд хрещення можна проводити будь-якого дня року. Ні суворий піст, ні церковні свята не є перешкодою для таїнства.

Проте, як правило, віряни не обирають дати великих свят, оскільки у цей час в храмах досить багато людей, а у священнослужителів не завжди є можливість здійснити обряд хрещення.

Багато хто відмовляється від хрещення в піст, а також пісні середу і п'ятницю, адже у ці дні не можна влаштовувати пишні свята або святкові застілля.

Сприятливими днями для хрещення заведено вважати:

вівторок;

четвер;

суботу;

неділю.

Вихідні дні, як правило, мають найбільшу популярність.

Також часто обирають дату за Святцями чи Місяцесловом — це православні календарі з датами, коли вшановується пам'ять певних святих.

Якщо ж імені немає у святцях, ви можете обрати співзвучне ім'я і призначити дату хрещення відповідно до нього. Ці правила не є обов'язковими, але на них можна спиратися.

Крім цього, наші предки вірили, якщо охрестити дитину на Різдво чи Водохреще, то це подарує їй щасливу долю, здоров'я та добробут.

Хрещення дитини у церкві. Фото: pinterest.com

Коли не можна хрестити дитину

Церква виступає категорично проти, коли батьки обирають дату хрещення:

за місячним календарем;

натальною картою;

астрологічними прогнозами.

В якому віці можна хрестити дитину

Церковні правила дозволяють хреститися у будь-якому віці. Та за традицією обряд хрещення проводять у період від 40 днів від дня народження малюка і до року.

Але бувають винятки. Так, якщо дитина важко хворіє, церква закликає провести обряд таїнства хрещення якомога швидше. Також можна запросити священника до себе додому.

Є й інша думка: проводити обряд варто у свідомому віці, тобто коли людина вже виросла і самостійно обрала собі віру. Згідно з Біблією, людина повинна розуміти, що хоче бути православною та свідомо приймати віру. Ісус Христос, наприклад, хрестився, коли йому було 30 років.

Таїнство хрещення. Фото: icons-shop.com.ua

Де проводиться Хрещення

Хрещення повинно проводитися у церкві. Проте, якщо виникає потреба, допускається проводити обряд і в іншому місці. До прикладу, вдома. А якщо у дитини погане здоров'я, то це можна зробити й в лікарні.

Хто може бути хрещеним і кому заборонено

Хрещені виконують роль свідків перед церквою того, що людина буде виховуватися в християнській вірі, а також духовних наставників для дитини до її повноліття.

Обирати хрещеного можна з родичів або друзів батьків. За усталеною традицією у хресні беруть двох людей — чоловіка і жінку, але може бути й один. Часто можна зустріти, коли батьки обирають дві пари.

У будь-якому випадку стати хрещеними за жодних обставин не можуть:

атеїсти;

нехрещені;

люди, що належать до іншої релігії;

батьки дитини;

ченці;

подружжя або майбутнє подружжя;

неповнолітні;

душевнохворі люди.

Хрещення дитини у церкві. Фото: vlad-foto-video.com

Чи можна відмовитися від того, щоб стати хрещеним

Священнослужителі наголошують, що релігія не забороняє відмовлятися від того, щоб стати хрещеним. Особливо, якщо ви відчуваєте, що не зможете допомогти рідним батькам у релігійному вихованні дитини.

Кожний хрещений несе перед Богом відповідальність за свого похресника, то ж і вибір, ставати чи не ставати хрещеним, має бути добровільним.

Чи можна хрестити дитину без хресних

Якщо не виходить знайти хресного, можна попросити, щоб хресним був сам священник, який здійснює обряд хрещення. Також можна попросити дідуся або бабусю стати хрещеним. Але бувають випадки, коли таїнство здійснюють без хресних.

Хрещення дитини у церкві. Фото: vlad-foto-video.com

Як правильно підготуватися до хрещення дитини

Необхідно підготувати хрестинний набір, до якого входить:

сорочка (крижма);

натільний хрест;

іконка з зображенням святого покровителя;

для немовлят жіночої статі додається шапочка або хустинка.

Дуже часто батьки купують білий костюм або платтячко, у які вдягають дитину після хрещення. Батьки домовляються з майбутніми хрещеними, хто що готує та купує до таїнства.

Хрестильна сорочка (крижма) вважається чудодійним оберегом і повинна зберігатися впродовж усього життя свого володаря.

Хрестик та вбрання на хрещення. Фото: google.com

Чи можна батькам бути присутніми на хрещені

Батьки можуть бути присутніми на таїнстві, але вони беруть участь в обряді до самого його завершення виключно як спостерігачі.

Нагадаємо, ми писали, коли українці відзначають Чистий четвер 2024 року та які існують традиції й заборони у цей день.

Також ми розповідали, коли українці святкують Вербну неділю 2024 року та що не можна робити у свято.