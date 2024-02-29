Іменини у березні 2024 — календар іменин, кого вітати, як назвати дитину

Донька подарувала мамі квіти. Фото: istockphoto.com

День ангела — особлива дата в календарі для кожного хрещеного православного вірянина. Ще здавна під час вибору імені батьки часто звертали увагу на церковний календар. Оскільки у церкві щодня згадується ім'я якогось святого. Вважалося, якщо назвати на честь нього дитину, тоді святий оберігатиме людину впродовж усього життя.

Новини.LIVE ділиться календарем іменин, який розкаже, хто святкуватиме День ангела у березні 2024 року, кого обов'язково привітати та яке ім'я обрати для дитини за церковним березневим календарем.

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У кого День ангела 1 березня

Чоловічі імена: Антон, Василь, Веніамін, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Ян.

Жіночі імена: Олександра, Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Надія, Ольга.

У кого День ангела 2 березня

Чоловічі імена: Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава.

У кого День ангела 3 березня

Чоловічі імена: Михайло.

Жіночі імена: Марта, Марфа.

У кого День ангела 4 березня

Чоловічі імена: Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Олександр, Павло, Яків.

Жіночі імена: Уляна, Юліана.

У кого День ангела 5 березня

Чоловічі імена: Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян.

Жіночі імена: Іраїда.

У кого День ангела 6 березня

Чоловічі імена: Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан.

Жіночі імена: Олена, Ілона.

У кого День ангела 7 березня

Чоловічі імена: Василь, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Еміль.

Жіночі імена: Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Ксенія, Марія, Мотрона, Надія, Оксана.

У кого День ангела 8 березня

Чоловічі імена: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян.

У кого День ангела 9 березня

Чоловічі імена: Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Ян.

Жіночі імена: Олександра, Наталя.

У кого День ангела 10 березня

Чоловічі імена: Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Ян.

Жіночі імена: Анастасія, Василиса, Галина, Ніка.

Фігурка янгола у квітах. Фото: freepik.com

У кого День ангела 11 березня

Чоловічі імена: Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Ян.

Жіночі імена: Сабіна.

У кого День ангела 12 березня

Чоловічі імена: Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Семен, Сергій, Ян.

У кого День ангела 13 березня

Чоловічі імена: Григорій, Михайло, Микола, Олександр.

Жіночі імена: Христина.

У кого День ангела 14 березня

Чоловічі імена: Михайло, Ростислав.

У кого День ангела 15 березня

Чоловічі імена: Денис, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій, Еммануїл.

У кого День ангела 16 березня

Чоловічі імена: Денис, Омелян, Іван, Олександр, Павло, Роман, Трохим, Еміль, Юліан, Ян.

У кого День ангела 17 березня

Чоловічі імена: Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій, Павло.

У кого День ангела 18 березня

Чоловічі імена: Данило, Дмитро, Кирило, Трохим.

Жіночі імена: Наталя.

У кого День ангела 19 березня

Чоловічі імена: Дмитро, Іван, Інокентій.

Жіночі імена: Дарія, Софія.

У кого День ангела 20 березня

Чоловічі імена: Іван, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Максим, Мирон, Микита, Севастьян, Сергій.

Жіночі імена: Клавдія, Марія, Олександра, Парасковія, Світлана, Уляна.

Фігурка маленького ангела у сукні. Фото: istockphoto.com

У кого День ангела 21 березня

Чоловічі імена: Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків.

У кого День ангела 22 березня

Чоловічі імена: Василь.

Жіночі імена: Василина, Дарина, Таїсія.

У кого День ангела 23 березня

Чоловічі імена: Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій.

Жіночі імена: Анастасія, Варвара, Лідія, Пелагея.

У кого День ангела 24 березня

Чоловічі імена: Володимир, Захар, Степан, Петро, Яків.

У кого День ангела 25 березня

Чоловічі імена: Сава, Тихон.

У кого День ангела 26 березня

Чоловічі імена: Василь, Гаврило, Парасковія, Степан.

Жіночі імена: Алла, Ганна, Лариса.

У кого День ангела 27 березня

Чоловічі імена: Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.

У кого День ангела 28 березня

Чоловічі імена: Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан.

У кого День ангела 29 березня

Чоловічі імена: Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.

У кого День ангела 30 березня

Чоловічі імена: Іван, Захар.

У кого День ангела 31 березня

Чоловічі імена: Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.

Жіночі імена: Ганна.

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