Именины в марте 2024 — календарь именин, кого поздравить, как назвать ребенка

Дочь подарила маме цветы. Фото: istockphoto.com

День ангела — особая дата в календаре для каждого крещеного православного верующего. Еще издавна при выборе имени родители часто обращали внимание на церковный календарь. Поскольку в церкви каждый день упоминается имя какого-нибудь святого. Считалось, что если назвать в честь него ребенка, тогда святой будет оберегать человека на протяжении всей жизни.

Новини.LIVE делится календарем именин, который расскажет, кто будет праздновать День ангела в марте 2024 года, кого обязательно поздравить и какое имя выбрать для ребенка по церковному мартовскому календарю.

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У кого День ангела 1 марта

Мужские имена: Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил Нестор, Александр, Петр, Ян.

Женские имена: Александра, Антонина, Анна, Дарья, Евдокия, Надежда, Ольга.

У кого День ангела 2 марта

Мужские имена: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

У кого День ангела 3 марта

Мужские имена: Михаил.

Женские имена: Марта, Марфа.

У кого День ангела 4 марта

Мужские имена: Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Александр, Павел, Яков.

Женские имена: Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 5 марта

Мужские имена: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян.

Женские имена: Ираида.

У кого День ангела 6 марта

Мужские имена: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Фёдор, Юлиан.

Женские имена: Елена, Илона.

У кого День ангела 7 марта

Мужские имена: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль.

Женские имена: Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.

У кого День ангела 8 марта

Мужские имена: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

У кого День ангела 9 марта

Мужские имена: Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Тарас, Ян.

Женские имена: Александра, Наташа.

У кого День ангела 10 марта

Мужские имена: Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян.

Женские имена: Анастасия, Василиса, Галина, Ника.

Фигурка ангела в цветах. Фото: freepik.com

У кого День ангела 11 марта

Мужские имена: Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян.

Женские имена: Сабина.

У кого День ангела 12 марта

Мужские имена: Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Александр, Семен, Сергей, Ян.

У кого День ангела 13 марта

Мужские имена: Григорий, Михаил, Николай, Александр.

Женские имена: Кристина.

У кого День ангела 14 марта

Мужские имена: Михаил, Ростислав.

У кого День ангела 15 марта

Мужские имена: Денис, Михаил, Александр, Алексей, Тимофей, Эммануил.

У кого День ангела 16 марта

Мужские имена: Денис, Емельян, Иван, Александр, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.

У кого День ангела 17 марта

Мужские имена: Виктор, Гаврило, Макар, Александр, Алексей, Павел.

У кого День ангела 18 марта

Мужские имена: Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим.

Женские имена: Наташа.

У кого День ангела 19 марта

Мужские имена: Дмитрий, Иван, Иннокентий.

Женские имена: Дарья, София.

У кого День ангела 20 марта

Мужские имена: Иван, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Максим, Мирон, Никита, Севастьян, Сергей.

Женские имена: Клавдия, Мария, Александра, Прасковья, Светлана, Ульяна.

Фигурка маленького ангела в платье. Фото: istockphoto.com

У кого День ангела 21 марта

Мужские имена: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

У кого День ангела 22 марта

Мужские имена: Василий.

Женские имена: Василиса, Дарья, Таисия.

У кого День ангела 23 марта

Мужские имена: Василий, Илья, Георгий, Макар, Алексей, Сергей.

Женские имена: Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея.

У кого День ангела 24 марта

Мужские имена: Владимир, Захар, Степан, Петр, Яков.

У кого День ангела 25 марта

Мужские имена: Савва, Тихон.

У кого День ангела 26 марта

Мужские имена: Василий, Гаврило, Прасковья, Степан.

Женские имена: Алла, Анна, Лариса.

У кого День ангела 27 марта

Мужские имена: Ефрем, Иоанн, Макар, Александр, Павел.

У кого День ангела 28 марта

Мужские имена: Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан.

У кого День ангела 29 марта

Мужские имена: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.

У кого День ангела 30 марта

Мужские имена: Иван, Захар.

У кого День ангела 31 марта

Мужские имена: Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

Женские имена: Анна.

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