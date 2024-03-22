Когда можно крестить ребенка в 2024 году — благоприятные дни и советы родителям

Крещение ребенка в церкви. Фото: mamayeva-sloboda.kyiv.ua

Большинство родителей в Украине, исповедующих христианство, рано или поздно задумываются над крещением ребенка, ведь во время таинства человек очищается от первородного греха, приобретает защиту от злых сил и получает ангела-хранителя. С момента крещения человек может причащаться, исповедоваться и венчаться в церкви. Поэтому к этому обряду необходимо подходить со всей ответственностью.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно крестить ребенка в 2024 году, как это правильно делать и кто может быть крестным.

Читайте также:

Когда можно крестить ребенка в 2024 году

Согласно церковным правилам, обряд крещения можно проводить в любой день года. Ни суровый пост, ни церковные праздники не препятствуют таинству.

Однако, как правило, верующие не выбирают даты больших праздников, поскольку в это время в храмах достаточно много людей, а у священнослужителей не всегда есть возможность совершить обряд крещения.

Многие отказываются от крещения в пост, а также постные среду и пятницу, ведь в эти дни нельзя устраивать пышные праздники или праздничные застолья.

Благоприятными днями для крещения принято считать:

вторник;

четверг;

субботу;

воскресенье.

Выходные дни, как правило, пользуются наибольшей популярностью.

Также часто выбирают дату по Святцам или Лунослову — это православные календари с датами, когда почитается память определенных святых.

Если же нет имени в святцах, вы можете выбрать созвучное имя и назначить дату крещения в соответствии с ним. Эти правила необязательны, но на них можно опираться.

Кроме этого, наши предки верили, если окрестить ребенка на Рождество или Крещение, то это подарит ему счастливую судьбу, здоровье и благополучие.

Крещение ребенка в церкви. Фото: pinterest.com

Когда нельзя крестить ребенка

Церковь выступает категорически против, когда родители выбирают дату крещения:

по лунному календарю;

натальной картой;

астрологическими прогнозами.

В каком возрасте можно крестить ребенка

Церковные правила позволяют креститься в любом возрасте. По традиции обряд крещения проводят в период от 40 дней со дня рождения малыша и до года.

Но бывают исключения. Так, если ребенок тяжело болеет, церковь призывает провести обряд таинства крещения как можно скорее. Также можно пригласить священника к себе домой.

Есть и другое мнение: проводить обряд следует в сознательном возрасте — то есть когда человек уже вырос и самостоятельно выбрал себе веру. Согласно Библии, человек должен понимать, что хочет быть православным и сознательно принимать веру. Иисус Христос, например, крестился, когда ему было 30 лет.

Таинство крещения. Фото: icons-shop.com.ua

Где совершается Крещение

Крещение должно совершаться в церкви. Однако, в случае необходимости, допускается проводить обряд и в другом месте. К примеру, дома. А если у ребенка плохое здоровье, это можно сделать и в больнице.

Кто может быть крестным и кому запрещено

Крестные выполняют роль свидетелей перед церковью того, что человек будет воспитываться в христианской вере, а также духовных наставников для ребенка до его совершеннолетия.

Выбирать крестного можно из родственников или друзей родителей. По сложившейся традиции в крестные берут двух человек — мужчину и женщину, но может быть и один. Часто можно встретить, когда родители выбирают две пары.

В любом случае стать крестными ни при каких обстоятельствах не могут:

атеисты;

некрещеные;

люди, принадлежащие к другой религии;

родители ребенка;

монахи;

супруги или будущие супруги;

несовершеннолетние;

душевнобольные люди.

Крещение ребенка в церкви. Фото: vlad-foto-video.com

Можно ли отказаться от того, чтобы стать крестным

Священнослужители отмечают, что религия не запрещает отказываться от того, чтобы стать крестным. Особенно если вы чувствуете, что не сможете помочь родным родителям в религиозном воспитании ребенка.

Каждый крестный несет перед Богом ответственность за своего крестника, так что и выбор становиться или не становиться крестным должен быть добровольным.

Можно ли крестить ребенка без крестных

Если не получается найти крестного, можно попросить, чтобы крестным был сам священник, совершающий обряд крещения. Также можно попросить дедушку или бабушку стать крестным. Но бывают случаи, когда таинство совершают без крестных.

Крещение ребенка в церкви. Фото: vlad-foto-video.com

Как правильно подготовиться к крещению ребенка

Необходимо подготовить крестный набор, в который входит:

рубашка (крестьма);

нательный крест;

иконка с изображением святого покровителя;

для младенцев женского пола добавляется шапочка или платок.

Очень часто родители покупают белый костюм или платьице, в которые одевают ребенка после крещения. Родители договариваются с будущими крестными, кто и что готовит и покупает к таинству.

Крестильная рубашка (крестьма) считается чудодейственным оберегом и должна храниться на протяжении всей жизни своего обладателя.

Крестик и наряды на крещение. Фото: google.com

Можно ли родителям присутствовать на крещении

Родители могут присутствовать на таинстве, но они участвуют в обряде до его завершения исключительно как наблюдатели.

Напомним, мы писали, когда украинцы отмечают Чистый четверг в 2024 году и какие существуют традиции и запреты в этот день.

Также мы рассказывали, когда украинцы празднуют Вербное воскресенье в 2024 году и что нельзя делать в праздник.