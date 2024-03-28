Когда Троица в 2024 году — дата, что нельзя делать, как привлечь счастье и достаток

Когда украинцы празднуют Троицу в 2024 году — дата, обычаи и главные запреты
Один из самых радостных православных праздников, который наступает через 50 дней после Пасхи — Троица, День святой Троицы или Пятидесятница. В народе же его называют Зеленый праздник. В этот день верующие славят триединство Бога — один из главных догматов христианства.
Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы будут праздновать Троицу в 2024 году, что нельзя делать и какие существуют обычаи, традиции и ритуалы в праздник.
Когда Троица в 2024 году — дата по новому стилю
Как известно, Троица имеет плавающую дату. Чтобы узнать, когда День святой Троицы наступает у православных, нужно сначала определить дату Пасхи, ведь как уже отмечалось выше праздник отмечают через 50 дней после Воскресения Христова, а в католицизме — через 57 дней.
Еще одно важное условие — праздник всегда выпадает на воскресенье. В этом году Троица, как и Пасха 2024, будет поздней.
Так, католики будут отмечать Троицу 19 мая (Пасха 31 марта). А вот православные верующие встретят День святой Троицы 23 июня (Пасха 5 мая).
Как отмечают Троицу в Украине — традиции и обычаи
Христиане в праздник обязательно читают Священное Писание и вспоминают событие из Библии.
Через 50 дней после воскресения Иисуса Христа на землю при апостолах сошел Святой Дух. Ученики Христа заговорили на разных языках и получили от Духа дар проповедования. Они разошлись по разным странам, чтобы распространять христианство по миру.
Также традиционно на троицу верующие посещают храмы, освящая зеленые букеты, особенно стебли аира. В церковь в этот день нужно надевать красивую и праздничную одежду.
Также украинцы издавна на Троицу украшали жилье и одежду зеленью, цветами и летними травами. Зелень, которую освятили в церкви, разлаживали на полу и горизонтальных поверхностях в доме, чтобы отпугнуть зло и беду.
В праздник собирают дикие целебные травы: пижму, мать-и-мачеху, чабрец, мелиссу. С растений украинцы заваривают лечебный чай, а остатки зелени засушивают на зиму.
Что нельзя делать на Троицу
Хотя День святой Троицы — радостное событие, верующие соблюдают в эту дату определенные запреты, чтобы избежать греха и беды.
В Троицу нельзя:
- ссориться;
- злословить;
- разжигать конфликты;
- врать;
- завидовать;
- сплетничать;
- употреблять алкоголь;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- отказывать в помощи близким;
- купаться в водоемах;
- праздновать свадьбу;
- убирать;
- заниматься рукоделием;
- возиться на огороде;
- срубать деревья;
- вырывать зелень.
Как привлечь счастье, достаток и любовь на Троицу
Обряд на здоровье в День святой Троицы
Выпавшая на Троицу роса считается целебной и способной подарить красоту и молодость. Девушкам рекомендуется умываться ею, чтобы сберечь молодость и привлекательность.
Также нужно при этом сказать:
"Праздник Троицы Святой одаряет красотой: блеск в глазах и волосах, красный отблеск на губах, кожа бархатная, а дума моя светлая".
Обряд на семейное счастье на Зеленый праздник
На Троицу для сохранения семейного счастья готовили особую яичницу. Чтобы ее приготовить, необходимо соблюдать определенные правила:
- взять два яйца, которые курица снесла в четверг (они символизируют супружескую пару);
- посолить яичницу исключительно четверговой солью;
- приправить блюдо зеленым луком, чесноком и петрушкой, которые нельзя шинковать;
- жарить на круглой сковороде;
- после хозяйка должна прочесть молитву над блюдом.
Следует заметить, что такие ритуалы являются народными обычаями. Церковь не одобряет подобного.
Раньше мы писали, когда украинцы празднуют Чистый четверг в 2024 году, что нужно знать о традициях и запретах праздника.
Напомним, мы рассказывали, какие существуют украинские традиции и запреты в Вербное воскресенье, когда отметим этот праздник.
Также предлагаем ознакомиться с подробным церковным календарем праздников на апрель 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!