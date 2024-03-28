Когда Троица в 2024 году — дата, что нельзя делать, как привлечь счастье и достаток

Свято Троицы в народном стиле, Киев. Фото: radiosvoboda.org

Один из самых радостных православных праздников, который наступает через 50 дней после Пасхи — Троица, День святой Троицы или Пятидесятница. В народе же его называют Зеленый праздник. В этот день верующие славят триединство Бога — один из главных догматов христианства.

Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы будут праздновать Троицу в 2024 году, что нельзя делать и какие существуют обычаи, традиции и ритуалы в праздник.

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Как известно, Троица имеет плавающую дату. Чтобы узнать, когда День святой Троицы наступает у православных, нужно сначала определить дату Пасхи, ведь как уже отмечалось выше праздник отмечают через 50 дней после Воскресения Христова, а в католицизме — через 57 дней.

Еще одно важное условие — праздник всегда выпадает на воскресенье. В этом году Троица, как и Пасха 2024, будет поздней.

Так, католики будут отмечать Троицу 19 мая (Пасха 31 марта). А вот православные верующие встретят День святой Троицы 23 июня (Пасха 5 мая).

Зеленые праздники, Троица, 2022 год. Фото: zruchno.travel

Как отмечают Троицу в Украине — традиции и обычаи

Христиане в праздник обязательно читают Священное Писание и вспоминают событие из Библии.

Через 50 дней после воскресения Иисуса Христа на землю при апостолах сошел Святой Дух. Ученики Христа заговорили на разных языках и получили от Духа дар проповедования. Они разошлись по разным странам, чтобы распространять христианство по миру.

Также традиционно на троицу верующие посещают храмы, освящая зеленые букеты, особенно стебли аира. В церковь в этот день нужно надевать красивую и праздничную одежду.

Также украинцы издавна на Троицу украшали жилье и одежду зеленью, цветами и летними травами. Зелень, которую освятили в церкви, разлаживали на полу и горизонтальных поверхностях в доме, чтобы отпугнуть зло и беду.

В праздник собирают дикие целебные травы: пижму, мать-и-мачеху, чабрец, мелиссу. С растений украинцы заваривают лечебный чай, а остатки зелени засушивают на зиму.

Верующие в церкви. Фото: google.com

Что нельзя делать на Троицу

Хотя День святой Троицы — радостное событие, верующие соблюдают в эту дату определенные запреты, чтобы избежать греха и беды.

В Троицу нельзя:

ссориться;

злословить;

разжигать конфликты;

врать;

завидовать;

сплетничать;

употреблять алкоголь;

заниматься тяжелым физическим трудом;

отказывать в помощи близким;

купаться в водоемах;

праздновать свадьбу;

убирать;

заниматься рукоделием;

возиться на огороде;

срубать деревья;

вырывать зелень.

Праздник Троицы в Украине. Фото: google.com

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Обряд на здоровье в День святой Троицы

Выпавшая на Троицу роса считается целебной и способной подарить красоту и молодость. Девушкам рекомендуется умываться ею, чтобы сберечь молодость и привлекательность.

Также нужно при этом сказать:

"Праздник Троицы Святой одаряет красотой: блеск в глазах и волосах, красный отблеск на губах, кожа бархатная, а дума моя светлая".

Обряд на семейное счастье на Зеленый праздник

На Троицу для сохранения семейного счастья готовили особую яичницу. Чтобы ее приготовить, необходимо соблюдать определенные правила:

взять два яйца, которые курица снесла в четверг (они символизируют супружескую пару);

посолить яичницу исключительно четверговой солью;

приправить блюдо зеленым луком, чесноком и петрушкой, которые нельзя шинковать;

жарить на круглой сковороде;

после хозяйка должна прочесть молитву над блюдом.

Следует заметить, что такие ритуалы являются народными обычаями. Церковь не одобряет подобного.

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