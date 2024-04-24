Когда праздник Иоанна Предтечи 2024 — новая дата, что можно и нельзя делать

Верующие в церкви на праздник. Фото: pomisna.info

Рождество Иоанна Предтечи — большой праздник в церковном календаре, посвященный святому, предсказавшему пришествие Спасителя человечества и крестившему Иисуса Христа в реке Иордан. В народе этот день более известен как праздник Ивана Купала. После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата празднования изменилась.

Новини.LIVE рассказывает, когда теперь верующие восточного обряда празднуют Рождество Ивана Предтечи, какие существуют традиции и запреты на праздник.

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Когда праздник Ивана Предтечи в 2024 году

Ранее Рождество Иоанна Крестителя и соответственно Ивана Купала украинцы неизменно отмечали 7 июля. Однако переход на новый календарь смещает все непереходные церковные праздники на 13 дней назад.

То есть отныне праздник Ивана Предтечи или Ивана Купала будем праздновать 24 июня.

Следует заметить, что принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Что известно об Иоанне Крестителе — история и суть праздника

Праздник, который украинские верующие будут отмечать 24 июня, посвящен важным событиям — дню рождения великого пророка Иоанна Крестителя, которого еще называют Предтечей, то есть предшественником Иисуса Христа.

Именно он увидел Спасителя среди других людей и возвестил о Его пришествии. Также Предтеча известен тем, что крестил Иисуса Христа в реке Иордан, за что получил свое второе церковное прозвище — Креститель.

Согласно церковным преданиям, Иоанн родился у пожилой пары, получившей пророчество о его появлении через архангела Гавриила.

Первые 30 лет жизни Иоанн прожил в пустыне, ведь мать с сыном были вынуждены спасаться от гнева царя Ирода, который приказал убить всех младенцев.

Уже во взрослом возрасте Иван Предтеча стал проповедником и призывал креститься. В реке Иордан Иоанн крестил многих иудеев. За это правитель Ирода Антипа схватил его и казнил. Жена Антипы возжелала в подарок голову Иоанна Крестителя. Поэтому тело похоронили без головы. Впоследствии голова была потеряна, но находилась трижды.

Святой Иоанн Креститель. Фото: google.com

Что нельзя делать на Рождество Иоанна Крестителя

Верующие в этот день соблюдают определенные строгие запреты, чтобы не осквернить душу греховными деяниями и не разгневать Господа.

Итак, на Рождество Иоанна Крестителя нельзя:

ссориться;

злословить;

злиться;

оговаривать кого-то;

обижать кого-то;

веселиться;

шуметь;

петь;

танцевать;

резать ножом что-то круглое (поскольку Предтечу казнили, отрубив голову);

заниматься рукоделием;

заниматься уборкой.

В этот день, как и в любой другой, церковью запрещены гадания, разные обряды и прочие языческие обычаи.

Верующая в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Традиции на Рождество Ивана Предтечи — что можно делать

В праздник верующие стараются посетить церковь, чтобы побывать на богослужении. Также в этот день молятся святому, прося прощения грехов, крепкого здоровья, покровительства.

Бездетные пары молятся об успешном зачатии. Считается, что святой Иоанн может помочь даже тем, кто уже отчаялся, ведь он сам родился у пожилых родителей.

Стоит в этот день помочь нуждающимся или поддержать человека в трудную минуту его жизни.

Какие существуют приметы на праздник Ивана Предтечи

Рождество Иоанна Предтечи является праздником, связанным со многими традициями и приметами:

Если на Рождество Иоанна Крестителя льет дождь, то погода к концу лета будет дождливая.

Если в Иванов день гроза, то орехов уродит мало и большинство из них будут пустыми.

Сильная роса в праздник — к урожаю огурцов.

Вода, набранная на праздник из водоемов, может спасти от болезней и обеспечить долголетие.

Лекарственные травы и цветы, собранные на Рождество Иоанна Предтечи, обладают особыми целебными свойствами.

Девушка, которая в этот день с утра умоется росой, надолго сбережет молодость и красоту.

Если увидеть мышь, то это говорит о скором пополнении в семье.

Звездная ночь на Предтечу — можно ожидать щедрый урожай грибов осенью.

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