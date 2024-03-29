Коли Страсний тиждень 2024 — дата, традиції, що категорично не можна робити

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: google.com

Найважливіший та найсуворіший останній тиждень Великого посту перед Великоднем. Його називають Страсний тиждень або Страсна седмиця. У цей особливий період православні згадують про останні події земного життя Ісуса Христа та страждання Сина Божого перед розп'яттям.

Новини.LIVE розповідає, у чому суть Страсного тижня, яке значення кожного дня, що можна і не можна робити у цей період.

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Коли Страсний тиждень 2024 року

Дати Страсного тижня залежать від дати Великодня. Цього року Воскресіння Христове православні віряни відзначатимуть 5 травня, тож тиждень, що передує святу, від понеділка до суботи, — і є Страсна седмиця.

2024 року Страсний тиждень триватиме з 29 квітня по 4 травня.

Віряни у церкві на богослужінні. pomisna.info

Яке значення кожного дня Страсного тижня

У цей період у церкві не відзначають дні святих, не проводять вінчання і таїнство хрещення — відбуваються тільки урочисті служби та підготовка до Великодня. Кожен день Страсного тижня має свій сенс і називається Великим.

Великий понеділок

У перший день Страсного тижня у храмах згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого продали в рабство його ж брати. Йосип став прообразом Спасителя, який страждав. На службі читають євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці — символ нерозкаяної душі.

Також у понеділок починають звершувати Чин мироваріння — виготовляють особливу освячену ароматичну олію (миро), яку застосовують для помазання після хрещення. Готується миро лише раз у році — з понеділка по середу Страсного тижня, у четвер освячується.

Великий вівторок

Другого дня Страсної седмиці віряни згадують про останню проповідь Христа в Єрусалимському храмі. Тоді Ісус викрив фарисеїв і книжників і розповів кілька притч: про Страшний суд, кінець світу, десять дів, таланти та данину кесарю.

У цей день відвідують храм, моляться і каються. А в храмах проходять богослужіння.

Велика середа

Християни згадують, як Іуда зрадив Христа за 30 срібняків, а також грішницю, яка омила ноги Сина Божого.

Для вірян це день сповіді. У храмах востаннє читають молитву з поклонами, потім поклони під час літургії скасовуються до Трійці.

Великий четвер або Чистий четвер

У четвертий день Страсної Седмиці згадують одну з найважливіших євангельських подій: Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, щоб показати приклад братньої любові та смирення. Також згадують встановлення обряду Святого Причастя, який Ісус Христос уперше провів на Тайній Вечері.

Від Четверга і до Великодня в усіх православних храмах служби будуть присвячені спогадам про земні страждання Спасителя.

У храмах відбувається особлива служба "Дванадцяти страсних Євангелій", де згадують про страждання Господа. Віряни цього дня готуються до Великодня — печуть паски та фарбують яйця, роблять прибирання.

Велика п'ятниця або Страсна п'ятниця

Найскорботніший день тижня — у п'ятницю розіп'яли Ісуса Христа. У храмах на службі згадують страждання Спасителя, з вівтаря виносять плащаницю — зображення Христа, що лежить у гробі.

Велика субота

Переказ оповідає, що після смерті Христос потрапив у пекло — і визволив звідти душі праведників, зокрема й Адама з Євою.

У храмах цього дня відбуваються урочисті служби, священники вже надягають світле святкове вбрання, світ завмирає в очікуванні дива — Христового Воскресіння. Також цього дня вже починають освячувати в храмах принесені паски і яйця.

Вірянка ставить свічку у церкві. Фото: google.com

Що треба зробити в Страсний тиждень

В ці дні дотримуються найсуворішого посту, багато моляться, часто бувають в церкві й готуються до Великодня. Православні християни мають змогу сповідатися та причаститися, але це треба зробити до п'ятниці.

Також у Страсну седмицю необхідно навести лад в оселі, можна робити генеральне прибирання. Тільки у чистому будинку можна готувати страви для великоднього столу. Традиційно у четвер Страсного тижня (або ж Чистий Четвер) очищають своє тіло і випікають паски.

Крім цього, за традиціями, в селах на цьому тижні сіють ранні зернові, до прикладу, горох.

Щодо харчування, то в останній тиждень перед Великоднем тим, хто поститься, потрібно тримати суворий піст:

у понеділок, вівторок і середу — сухоїдіння;

у четвер і суботу — гарячі страви без олії;

у Страсну п'ятницю — одноденне голодування.

Що не можна робити в Страсний тиждень

На Страсному тижні існує низка суворих заборон. У цей час не можна:

порушувати піст (якщо ви його дотримувалися);

сваритися;

злословити;

скандалити;

сердитися;

брехати;

заздрити;

обмовляти когось;

відмовляти комусь у допомозі;

святкувати весілля;

відзначати дні народження;

співати;

танцювати;

веселитися;

задовольняти інтимні бажання.

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