Когда Страстная неделя 2024 — дата, что категорически нельзя делать, традиции

Верующие в церкви на богослужении. Фото: google.com

Самая важная и суровая последняя неделя Великого поста перед Пасхой. Ее называют Страстной неделей или Страстной седмицей. В этот особый период православные вспоминают о последних событиях земной жизни Иисуса Христа и страданиях Сына Божьего перед распятием.

Новини.LIVE рассказывает, в чем суть Страстной недели, каково значение каждого дня, что можно и нельзя делать в этот период.

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Когда Страстная неделя 2024 года

Даты Страстной недели зависят от даты Пасхи. В этом году Воскресение Христово православные верующие будут отмечать 5 мая, поэтому неделя, предшествующая празднику, с понедельника по субботу, — и есть Страстная седмица.

В 2024 году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая.

Верующие в церкви на богослужении. pomisna.info

Какое значение каждого дня Страстной недели

В этот период в церкви не отмечают дни святых, не совершают венчание и таинство крещения — проходят только торжественные службы и подготовка к Пасхе. Каждый день Страстной недели имеет свой смысл и называется Великим.

Великий понедельник

В первый день Страстной недели в храмах вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали в рабство его же братья. Иосиф стал прообразом страдавшего Спасителя. На службе читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы — символ нераскаявшейся души.

Также в понедельник начинают совершать Чин мироварения — изготовляют особое освященное ароматическое масло (миро), которое применяют для помазания после крещения. Готовится миро только раз в году — с понедельника по среду Страстной недели, в четверг освящается.

Великий вторник

На другой день Страстной седмицы верующие вспоминают о последней проповеди Христа в Иерусалимском храме. Тогда Иисус обличил фарисеев и книжников и рассказал несколько притч: о Страшном суде, конце света, десяти девах, талантах и дани кесарю.

В этот день посещают храм, молятся и раскаиваются. А в храмах проходят богослужения.

Великая среда

Христиане вспоминают, как Иуда предал Христа за 30 сребренников, а также грешницу, омывшую ноги Сына Божия.

Для верующих это день исповеди. В храмах в последний раз читают молитву с поклонами, затем поклоны во время литургии отменяются до Троици.

Великий четверг или Чистый четверг

В четвертый день Страстной Седмицы вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, чтобы показать пример братской любви и смирения. Также вспоминают установление обряда Святого Причастия, который впервые провел Иисус Христос на Тайной Вечере.

От Четверга и Пасхи во всех православных храмах службы будут посвящены воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

В храмах проходит особая служба "Двенадцати страстных Евангелий", где упоминают о страданиях Господа. Верующие в этот день готовятся к Пасхе — пекут куличи и красят яйца, делают уборку.

Великая пятница или Страстная пятница

Самый скорбный день недели — в пятницу распяли Иисуса Христа. В храмах на службе вспоминают страдания Спасителя, из алтаря выносят плащаницу — изображение Христа, лежащего в гробу.

Великая суббота

Предание повествует, что после смерти Христос попал в ад и освободил оттуда души праведников, в том числе и Адама с Евой.

В храмах в этот день проходят торжественные службы, священники уже надевают светлый праздничный наряд, мир замирает в ожидании чуда — Воскресения Христова. Также в этот день уже начинают освящать в храмах принесенные куличи и яйца.

Верующая ставит свечу в церкви. Фото: google.com

Что нужно сделать в Страстную неделю

В эти дни соблюдают самый строгий пост, много молятся, часто бывают в церкви и готовятся к Пасхе. Православные христиане могут исповедоваться и причаститься, но это нужно сделать до пятницы.

Также в Страстную седмицу необходимо навести порядок в доме, можно делать генеральную уборку. Только в чистом доме можно готовить блюда для пасхального стола. Традиционно в четверг Страстной недели (или Чистый Четверг) очищают свое тело и выпекают куличи.

Кроме этого, по традициям, в деревнях на этой неделе сеют ранние зерновые, к примеру, горох.

Что касается питания, то в последнюю неделю перед Пасхой постящимся нужно держать суровый пост:

в понедельник, вторник и среду — сухоядение;

в четверг и субботу — горячие блюда без масла;

в Страстную пятницу — однодневная голодовка.

Что нельзя делать в Страстную неделю

На Страстной неделе существует ряд строгих запретов. В это время нельзя:

нарушать пост (если вы его соблюдали);

ссориться;

злословить;

скандалить;

сердиться;

врать;

завидовать;

оговаривать кого-то;

отказывать кому-нибудь в помощи;

праздновать свадьбу;

отмечать дни рождения;

петь;

танцевать;

веселиться;

удовлетворять интимные желания.

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