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Календарь праздников на май 2024 — когда празднуем День Матери и День вышиванки

24 апреля 2024 15:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на май 2024 — сколько ждать выходных, когда День матери
Украинцы отмечают день вышиванки. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последний месяц весны украинцев ждет немало важных дат и праздников. В частности, будем отмечать День матери и День вышиванки. Особой датой в календаре станет День памяти и победы над нацизмом. Также май 2024 года будет богат профессиональными и международными праздниками.

Новини.LIVE делится календарем государственных, профессиональных, международных праздников и памятных дат на май 2024 года, который поможет не забыть важные события.

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Выходные и рабочие дни в мае 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы

Обычно в мае у украинцев несколько дополнительных выходных, которые приходятся на 1 мая (День труда) и 8 мая (День памяти и победы над нацизмом).

Однако из-за полномасштабной войны, которую начала страна-агрессорская россия, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Во время особого периода дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это указано в ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В то же время, частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные.

Традиционно в мае будет 31 календарный день, из них:

  • 23 рабочих;
  • 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

Выходными в последний месяц весны станут следующие даты:

  • 4 и 5 мая;
  • 11 и 12 мая;
  • 18 и 19 мая;
  • 25 и 26 мая.

 

Выходные и рабочие дни в мае 2024 года - сколько и когда будут отдыхать украинцы
Планирование расписания на месяц. Фото: depositphotos.com

Что отмечаем в мае 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

  • 1 маяДень весны и труда, Международный день подсолнечника, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки;
  • 2 мая — Всемирный день паролей, Международный день Гарри Поттера;
  • 3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы), День кондитера, Международный день Солнца;
  • 4 мая — Международный день скрапбукинга, Международный день пожарных, День борьбы с буллингом (День розовой рубашки), День Звездных войн, День рождения сложного зонта;
  • 5 мая — Международный день акушерки, Международный день белого вина "Совиньон Блан", Всемирный день гигиены рук, Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью;
  • 6 маяДень пехоты ВСУ;

 

Когда День пехоты ВСУ 2024 года
Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
  • 7 мая — День радио, День города Ивано-Франковск;
  • 8 маяДень памяти и победы над нацизмом; Международный день Красного Креста;

 

Когда День памяти и победы над нацизмом
День памяти и победы над нацизмом. Фото: don.kyivcity.gov.ua
  • 9 мая — День Европы (международный);
  • 10 мая — Всемирный день движения для здоровья;
  • 12 маяДень матери; Всемирный день медицинских сестер; Всемирный день коммуникаций; Международный день здоровья растений;

 

Когда День матери в Украине в 2024 году
Мама с дочерью. Фото: depositphotos.com
  • 13 мая — Всемирный день одуванчика, День яблочного пирога, Международный день хумуса;
  • 14 мая — День памяти украинцев спасавших евреев во время Второй мировой;
  • 15 маяМеждународный день семьи, Международный день защиты климата;
  • 16 маяДень вышиванки, Международный день света;

 

Когда День вышиванки в Украине 2024 года
Украинки в вышиванках. Фото: google.com
  • 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества, Международный день борьбы с гомофобией;
  • 18 маяДень резервиста в Украине, День науки, Международный день музеев, День Европы (украинский), Международный день астрономии (Весенний день астрономии);
  • 19 мая — Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Международный день борьбы с гепатитами;
  • 20 мая — День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога, Всемирный день пчел;
  • 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день чая;
  • 22 мая — Международный день биологического разнообразия;
  • 23 мая — Праздник Героев, День морской пехоты Украины;

 

Когда День Героев Украины 2024 года
День героев Украины. Фото: zolochiv.net
  • 24 мая — День славянской письменности и культуры;
  • 25 мая — День филолога; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
  • 26 маяДень города Киев, День химика, Всемирный день Дракулы;

 

Когда День города Киев 2024 года
Столица Украины. Фото: google.com
  • 28 маяДень пограничника, Всеукраинский день краеведения;
  • 29 мая — Международный день миротворцев ООН;
  • 30 мая — День степи в Украине;
  • 31 мая — Всемирный день без табака; День сварщика, Всемирный день блондинок.

Напомним, мы рассказывали, когда отмечаем Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

Также мы писали, когда украинцы отмечают Троицу в 2024 году.

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День вышиванки

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