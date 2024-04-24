Календарь праздников на май 2024 — сколько ждать выходных, когда День матери

Календарь праздников на май 2024 — когда празднуем День Матери и День вышиванки
В последний месяц весны украинцев ждет немало важных дат и праздников. В частности, будем отмечать День матери и День вышиванки. Особой датой в календаре станет День памяти и победы над нацизмом. Также май 2024 года будет богат профессиональными и международными праздниками.
Новини.LIVE делится календарем государственных, профессиональных, международных праздников и памятных дат на май 2024 года, который поможет не забыть важные события.
Выходные и рабочие дни в мае 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы
Обычно в мае у украинцев несколько дополнительных выходных, которые приходятся на 1 мая (День труда) и 8 мая (День памяти и победы над нацизмом).
Однако из-за полномасштабной войны, которую начала страна-агрессорская россия, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Во время особого периода дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это указано в ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
В то же время, частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные.
Традиционно в мае будет 31 календарный день, из них:
- 23 рабочих;
- 8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).
Выходными в последний месяц весны станут следующие даты:
- 4 и 5 мая;
- 11 и 12 мая;
- 18 и 19 мая;
- 25 и 26 мая.
Что отмечаем в мае 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат
- 1 мая — День весны и труда, Международный день подсолнечника, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки;
- 2 мая — Всемирный день паролей, Международный день Гарри Поттера;
- 3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы), День кондитера, Международный день Солнца;
- 4 мая — Международный день скрапбукинга, Международный день пожарных, День борьбы с буллингом (День розовой рубашки), День Звездных войн, День рождения сложного зонта;
- 5 мая — Международный день акушерки, Международный день белого вина "Совиньон Блан", Всемирный день гигиены рук, Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью;
- 6 мая — День пехоты ВСУ;
- 7 мая — День радио, День города Ивано-Франковск;
- 8 мая — День памяти и победы над нацизмом; Международный день Красного Креста;
- 9 мая — День Европы (международный);
- 10 мая — Всемирный день движения для здоровья;
- 12 мая — День матери; Всемирный день медицинских сестер; Всемирный день коммуникаций; Международный день здоровья растений;
- 13 мая — Всемирный день одуванчика, День яблочного пирога, Международный день хумуса;
- 14 мая — День памяти украинцев спасавших евреев во время Второй мировой;
- 15 мая — Международный день семьи, Международный день защиты климата;
- 16 мая — День вышиванки, Международный день света;
- 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества, Международный день борьбы с гомофобией;
- 18 мая — День резервиста в Украине, День науки, Международный день музеев, День Европы (украинский), Международный день астрономии (Весенний день астрономии);
- 19 мая — Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Международный день борьбы с гепатитами;
- 20 мая — День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога, Всемирный день пчел;
- 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день чая;
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия;
- 23 мая — Праздник Героев, День морской пехоты Украины;
- 24 мая — День славянской письменности и культуры;
- 25 мая — День филолога; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
- 26 мая — День города Киев, День химика, Всемирный день Дракулы;
- 28 мая — День пограничника, Всеукраинский день краеведения;
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН;
- 30 мая — День степи в Украине;
- 31 мая — Всемирный день без табака; День сварщика, Всемирный день блондинок.
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