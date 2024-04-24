Календарь праздников на май 2024 — сколько ждать выходных, когда День матери

Украинцы отмечают день вышиванки. Фото: УНИАН

В последний месяц весны украинцев ждет немало важных дат и праздников. В частности, будем отмечать День матери и День вышиванки. Особой датой в календаре станет День памяти и победы над нацизмом. Также май 2024 года будет богат профессиональными и международными праздниками.

Новини.LIVE делится календарем государственных, профессиональных, международных праздников и памятных дат на май 2024 года, который поможет не забыть важные события.

Читайте также:

Выходные и рабочие дни в мае 2024 года — сколько и когда будут отдыхать украинцы

Обычно в мае у украинцев несколько дополнительных выходных, которые приходятся на 1 мая (День труда) и 8 мая (День памяти и победы над нацизмом).

Однако из-за полномасштабной войны, которую начала страна-агрессорская россия, в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Во время особого периода дополнительные выходные на государственные праздники отменяются. Это указано в ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В то же время, частные компании, предприятия и организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные.

Традиционно в мае будет 31 календарный день, из них:

23 рабочих;

8 — официальных выходных (суббота и воскресенье).

Выходными в последний месяц весны станут следующие даты:

4 и 5 мая;

11 и 12 мая;

18 и 19 мая;

25 и 26 мая.

Планирование расписания на месяц. Фото: depositphotos.com

Что отмечаем в мае 2024 года — новый календарь праздников и памятных дат

1 мая — День весны и труда , Международный день подсолнечника, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки;

— , Международный день подсолнечника, Всемирный день любви, День рождения почтовой марки; 2 мая — Всемирный день паролей, Международный день Гарри Поттера;

— Всемирный день паролей, Международный день Гарри Поттера; 3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы), День кондитера, Международный день Солнца;

— Всемирный день свободы печати (прессы), День кондитера, Международный день Солнца; 4 мая — Международный день скрапбукинга, Международный день пожарных, День борьбы с буллингом (День розовой рубашки), День Звездных войн, День рождения сложного зонта;

— Международный день скрапбукинга, Международный день пожарных, День борьбы с буллингом (День розовой рубашки), День Звездных войн, День рождения сложного зонта; 5 мая — Международный день акушерки, Международный день белого вина "Совиньон Блан", Всемирный день гигиены рук, Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью;

— Международный день акушерки, Международный день белого вина "Совиньон Блан", Всемирный день гигиены рук, Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью; 6 мая — День пехоты ВСУ;

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

7 мая — День радио, День города Ивано-Франковск;

— День радио, День города Ивано-Франковск; 8 мая — День памяти и победы над нацизмом; Международный день Красного Креста;

День памяти и победы над нацизмом. Фото: don.kyivcity.gov.ua

9 мая — День Европы (международный);

— День Европы (международный); 10 мая — Всемирный день движения для здоровья;

— Всемирный день движения для здоровья; 12 мая — День матери; Всемирный день медицинских сестер; Всемирный день коммуникаций; Международный день здоровья растений;

Мама с дочерью. Фото: depositphotos.com

13 мая — Всемирный день одуванчика, День яблочного пирога, Международный день хумуса;

— Всемирный день одуванчика, День яблочного пирога, Международный день хумуса; 14 мая — День памяти украинцев спасавших евреев во время Второй мировой;

— День памяти украинцев спасавших евреев во время Второй мировой; 15 мая — Международный день семьи , Международный день защиты климата;

— , Международный день защиты климата; 16 мая — День вышиванки, Международный день света;

Украинки в вышиванках. Фото: google.com

17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества, Международный день борьбы с гомофобией;

— Всемирный день электросвязи и информационного общества, Международный день борьбы с гомофобией; 18 мая — День резервиста в Украине , День науки, Международный день музеев, День Европы (украинский), Международный день астрономии (Весенний день астрономии);

— , День науки, Международный день музеев, День Европы (украинский), Международный день астрономии (Весенний день астрономии); 19 мая — Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Международный день борьбы с гепатитами;

— Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Международный день борьбы с гепатитами; 20 мая — День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога, Всемирный день пчел;

— День переводчика жестового языка в Украине, День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога, Всемирный день пчел; 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день чая;

— Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, Международный день чая; 22 мая — Международный день биологического разнообразия;

— Международный день биологического разнообразия; 23 мая — Праздник Героев, День морской пехоты Украины;

День героев Украины. Фото: zolochiv.net

24 мая — День славянской письменности и культуры;

— День славянской письменности и культуры; 25 мая — День филолога; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

— День филолога; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения; 26 мая — День города Киев, День химика, Всемирный день Дракулы;

Столица Украины. Фото: google.com

28 мая — День пограничника, Всеукраинский день краеведения;

— Всеукраинский день краеведения; 29 мая — Международный день миротворцев ООН;

— Международный день миротворцев ООН; 30 мая — День степи в Украине;

— День степи в Украине; 31 мая — Всемирный день без табака; День сварщика, Всемирный день блондинок.

Напомним, мы рассказывали, когда отмечаем Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

Также мы писали, когда украинцы отмечают Троицу в 2024 году.