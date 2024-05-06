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Как восстановиться после Пасхи — советы для тех, кто переел во время празднования

6 мая 2024 15:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что делать, если переел на Пасху — полезные советы, чтобы восстановиться после праздников
Плохое самочувствие от переедания на праздники. Фото: istockphoto.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Украинская Пасха — это всегда вкусный и богатый стол. Праздник нельзя представить без ароматного кулича, колбасы, буженины, шашлыков, пасхальных яиц, разнообразных салатов и других вкусностей. А еще часто это все сопровождается сладкими напитками и алкоголем. Неудивительно, что после такого гуляния есть ощущение тяжести, тошноты или тревожит изжога.

Как восстановиться после пасхального застолья, что лучше пить для хорошего самочувствия и как убрать тяжесть в желудке, рассказываем далее в материале.

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Как понять, что переел на праздники

Могут быть следующие признаки и симптомы переедания:

  • повышение пульса (более 80 ударов в минуту);
  • повышение артериального давления;
  • ощущение жара;
  • выделение пота;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боли в желудке;
  • тяжесть;
  • вздутие;
  • появление газов;
  • изжога;
  • сонливость;
  • беспокойный сон.

 

Как понять, что переел на праздники
Праздничное застолье. Фото: depositphotos.com

Что делать, если переел на Пасху — полезные и действенные советы

1. Пейте много жидкости

Лучшая жидкость, которую вы можете предложить своему организму после застолья — простая вода. Она способна значительно ускорить процесс пищеварения. Следует выпивать стакан воды за 30 минут до еды и через 30 минут после. И достаточное количество в течение дня. 

Кстати, врачи советуют отказаться от минеральной воды или газированных напитков, ведь пузыри образуют дополнительные газы в кишечнике, что приведет к вздутию.

2. Выбирайте полезные напитки

Кроме воды можно добавить в рацион компоты, морсы, узвары, травяные чаи, молоко. Это увеличит количество жидкости в организме, ускорит обмен веществ и обогатит организм витаминами и полезными микроэлементами.

3. Потребляйте много клетчатки

После праздника следует перейти на блюда и продукты, содержащие много клетчатки:

  • цельнозерновой хлеб;
  • овощи;
  • фрукты;
  • овсянка;
  • коричневый рис.

Особенно полезны будут запеченные овощи, овощные супы. Можно приготовить легкий салат из вареной или запеченной свеклы. Если вы страдаете вздутием, то с фруктами нужно быть осторожнее.

4. Избегайте жирной пищи

После праздника следует отказаться от колбас, майонезов, фастфудов, жареных блюд. Мясо и рыбу лучше выбирать нежирных сортов.

5. Сократите потребление специй

Пряные, насыщенные приправами или острые блюда могут вызвать изжогу, диарею или боль в желудке. Потому, после праздника стоит дать своему организму немного отдохнуть от такой пищи.

6. Лекарство

Если вы переели, медики советуют выпить активированный уголь или другой подобный сорбент. С таблетками ферментов следует соблюдать осторожность и не употреблять без назначения врачей. А при имеющихся хронических заболеваниях пищеварительной системы, необходимо принять лекарство, которое было назначено врачом.

Вывод

В общем, следует прислушиваться к своему организму, следить за реакцией на разнообразные продукты и стараться избегать тех, которые вызывают нарушение пищеварения.

Будьте здоровы!

 

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еда
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Пасха
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