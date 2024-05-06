Что делать, если переел на Пасху — полезные советы, чтобы восстановиться после праздников

Как восстановиться после Пасхи — советы для тех, кто переел во время празднования
Украинская Пасха — это всегда вкусный и богатый стол. Праздник нельзя представить без ароматного кулича, колбасы, буженины, шашлыков, пасхальных яиц, разнообразных салатов и других вкусностей. А еще часто это все сопровождается сладкими напитками и алкоголем. Неудивительно, что после такого гуляния есть ощущение тяжести, тошноты или тревожит изжога.
Как восстановиться после пасхального застолья, что лучше пить для хорошего самочувствия и как убрать тяжесть в желудке, рассказываем далее в материале.
Как понять, что переел на праздники
Могут быть следующие признаки и симптомы переедания:
- повышение пульса (более 80 ударов в минуту);
- повышение артериального давления;
- ощущение жара;
- выделение пота;
- головокружение;
- тошнота;
- боли в желудке;
- тяжесть;
- вздутие;
- появление газов;
- изжога;
- сонливость;
- беспокойный сон.
Что делать, если переел на Пасху — полезные и действенные советы
1. Пейте много жидкости
Лучшая жидкость, которую вы можете предложить своему организму после застолья — простая вода. Она способна значительно ускорить процесс пищеварения. Следует выпивать стакан воды за 30 минут до еды и через 30 минут после. И достаточное количество в течение дня.
Кстати, врачи советуют отказаться от минеральной воды или газированных напитков, ведь пузыри образуют дополнительные газы в кишечнике, что приведет к вздутию.
2. Выбирайте полезные напитки
Кроме воды можно добавить в рацион компоты, морсы, узвары, травяные чаи, молоко. Это увеличит количество жидкости в организме, ускорит обмен веществ и обогатит организм витаминами и полезными микроэлементами.
3. Потребляйте много клетчатки
После праздника следует перейти на блюда и продукты, содержащие много клетчатки:
- цельнозерновой хлеб;
- овощи;
- фрукты;
- овсянка;
- коричневый рис.
Особенно полезны будут запеченные овощи, овощные супы. Можно приготовить легкий салат из вареной или запеченной свеклы. Если вы страдаете вздутием, то с фруктами нужно быть осторожнее.
4. Избегайте жирной пищи
После праздника следует отказаться от колбас, майонезов, фастфудов, жареных блюд. Мясо и рыбу лучше выбирать нежирных сортов.
5. Сократите потребление специй
Пряные, насыщенные приправами или острые блюда могут вызвать изжогу, диарею или боль в желудке. Потому, после праздника стоит дать своему организму немного отдохнуть от такой пищи.
6. Лекарство
Если вы переели, медики советуют выпить активированный уголь или другой подобный сорбент. С таблетками ферментов следует соблюдать осторожность и не употреблять без назначения врачей. А при имеющихся хронических заболеваниях пищеварительной системы, необходимо принять лекарство, которое было назначено врачом.
Вывод
В общем, следует прислушиваться к своему организму, следить за реакцией на разнообразные продукты и стараться избегать тех, которые вызывают нарушение пищеварения.
Будьте здоровы!
Ранее мы писали о лучших травяных чаях, обладающих целебными свойствами.
Напомним, мы рассказывали, как заварить целебный чай из одуванчика и чем он полезен.
Также советуем узнать, как приготовить витаминный суп из молодой крапивы.
Читайте Новини.LIVE!