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Яка нитка веде до банана — цікава оптична ілюзія на 12 секунд

7 серпня 2024 06:00
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Цікава оптична ілюзія — дайте відповідь за 12 секунд, яка нитка веде до банана
Розв'яжіть задачу. Малюнок: Bright Side
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Маєте IQ професора, якщо зможете швидко визначити, яка нитка веде до банана. Великі шанси на успіх є лише у людей з найгострішим поглядом та найсильнішим розумом.

Завдання запропонувала The Sun.

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Яка нитка веде до банана — цікава оптична ілюзія на 12 секунд - фото 1

Чим корисні оптичні ілюзії та головоломки

  • Когнітивна стимуляція. Складні завдання кидають виклик мозку, сприяючи розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення та здібності.
  • Поліпшення пам’яті. Задачі можуть сприяти кращій роботі мозку.
  • Креативність. Головоломки заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.
  • Розвиток уваги. Робота над оптичними ілюзіями та головоломками вимагає зосередженості, що сприяє кращому фокусу.
  • Зняття стресу. Приємний характер головоломок може діяти як форма релаксації.

Вже розв'язали головоломку? Саме час звірити свій варіант з правильним.

Правильна відповідь

Яка нитка веде до банана — цікава оптична ілюзія на 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет. Також давали сірникову головоломку, очевидне розв'язання якої бачить лише один з десяти.

оптична ілюзія тест головоломка тест на уважність загадки

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06:01 Ощадбанк стягує із закритих рахунків клієнтів із ТОТ по 100 грн комісії

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В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

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