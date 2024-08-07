Интересная оптическая иллюзия — ответьте за 12 секунд, какая нить ведет к банану

Решите задачу. Рисунок: Bright Side

Обладаете IQ профессора, если сможете быстро определить, какая нить ведет к банану. Большие шансы на успех только у людей с самым острым взглядом и сильным умом.

Задание предложила The Sun.

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Правильный ответ

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