Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Какая нить ведет к банану — интересная оптическая иллюзия на 12 секунд arrow

Какая нить ведет к банану — интересная оптическая иллюзия на 12 секунд

7 августа 2024 06:00
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Интересная оптическая иллюзия — ответьте за 12 секунд, какая нить ведет к банану
Решите задачу. Рисунок: Bright Side
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Обладаете IQ профессора, если сможете быстро определить, какая нить ведет к банану. Большие шансы на успех только у людей с самым острым взглядом и сильным умом.

Задание предложила The Sun.

Читайте также:

Головоломка "Банан"

Какая нить ведет к банана - интересная оптическая иллюзия на 12 секунд - фото 1

Чем полезны оптические иллюзии и головоломки

  • Когнитивная стимуляция. Сложные задачи бросают вызов мозгу, способствуя умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление и способности.
  • Улучшение памяти. Задачи могут способствовать лучшей работе мозга.
  • Креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.
  • Развитие внимания. Работа над оптическими иллюзиями и головоломками требует сосредоточенности, что способствует лучшему фокусу.
  • Снятие стресса. Приятный характер головоломок может действовать как форма релаксации.

Уже разгадали головоломку? Самое время сверить свой вариант с правильным.

Правильный ответ

Какая нить ведет к банана - интересная оптическая иллюзия на 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.

оптическая иллюзия тест головоломка тест на внимательность загадки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальные пенсии в 2024 году — какие выплаты должны получать украинцы

06:01 Ощадбанк взимает с закрытых счетов клиентов с ВОТ по 100 грн комиссии

05:31 Лето истекает — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

05:20 Гражданской войны не миновать — Илон Маск об антимигрантских беспорядках в Великобритании

04:50 Эксперты объяснили, при каких условиях в Украине вернут почасовые отключения света

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

04:37 На пляже нашли кокаина на $1 миллион — ураган поработал "драг-дилером"

04:30 Выезд забронированных за границу – единственная возможность для этой категории

04:30 Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — в каких областях будет дождь

03:43 Санкции против России не работают — капитан первого ранга ВМС США знает, что делать

03:26 В армии нужны люди, умеющие управлять FVP-дронами — кого приглашают в полк "Азов"

06:10 Минимальные пенсии в 2024 году — какие выплаты должны получать украинцы

06:01 Ощадбанк взимает с закрытых счетов клиентов с ВОТ по 100 грн комиссии

05:31 Лето истекает — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

05:20 Гражданской войны не миновать — Илон Маск об антимигрантских беспорядках в Великобритании

04:50 Эксперты объяснили, при каких условиях в Украине вернут почасовые отключения света

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

04:37 На пляже нашли кокаина на $1 миллион — ураган поработал "драг-дилером"

04:30 Выезд забронированных за границу – единственная возможность для этой категории

04:30 Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — в каких областях будет дождь

03:43 Санкции против России не работают — капитан первого ранга ВМС США знает, что делать

03:26 В армии нужны люди, умеющие управлять FVP-дронами — кого приглашают в полк "Азов"

Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

Text

17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Text

13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Text

13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Text

12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

Text

08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе