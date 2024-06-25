Загадка для внимательных детективов — найдите на рисунке человека из будущего

Кто самозванец из будущего? Рисунок: brightside

На рисунке изображена сцена из жизни племени первобытных людей. Найдите за 10 секунд, кто из них прибыл явно из гораздо более поздней эпохи?

Головоломку предложил Bright Side.

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На рисунке изображена часть племени первобытных людей.

Двое несут чистую воду в кожаном ведре на крепкой палке-коромысле.

Женщина готовит бедро на костре, а ее развлекает поклонник с дубиной.

Еще один мужчина зачем-то разжигает кресалом альтернативный костер.

Наконец-то древний художник создает наскальные рисунки, изображая танец вокруг солнца.

В этой задаче необходимо внимательно осмотреть всех персонажей сценки и узнать, кто из них представляет другую историческую эпоху.

Признаком этого может быть что угодно. Главное, чтобы объяснение выглядело логичным и убедительным.

Итак, настройте секундомер на смартфоне и начинайте.

Время вышло. Нашли самозванца?

Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ





Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.