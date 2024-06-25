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Увлекательная головоломка из жизни первобытных людей — найдите чужака из будущего

25 июня 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Загадка для внимательных детективов — найдите на рисунке человека из будущего
Кто самозванец из будущего? Рисунок: brightside
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На рисунке изображена сцена из жизни племени первобытных людей. Найдите за 10 секунд, кто из них прибыл явно из гораздо более поздней эпохи?

Головоломку предложил Bright Side.

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Увлекательная головоломка из жизни первобытных людей - найдите чужестранца из будущего - фото 1

На рисунке изображена часть племени первобытных людей.

Двое несут чистую воду в кожаном ведре на крепкой палке-коромысле.

Женщина готовит бедро на костре, а ее развлекает поклонник с дубиной.

Еще один мужчина зачем-то разжигает кресалом альтернативный костер.

Наконец-то древний художник создает наскальные рисунки, изображая танец вокруг солнца.

В этой задаче необходимо внимательно осмотреть всех персонажей сценки и узнать, кто из них представляет другую историческую эпоху.

Признаком этого может быть что угодно. Главное, чтобы объяснение выглядело логичным и убедительным.

Итак, настройте секундомер на смартфоне и начинайте.

Время вышло. Нашли самозванца?

Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ


Увлекательная головоломка из жизни первобытных людей - найдите чужестранца из будущего - фото 2

Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.

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