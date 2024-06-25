Загадка для внимательных детективов — найдите на рисунке человека из будущего

Увлекательная головоломка из жизни первобытных людей — найдите чужака из будущего
На рисунке изображена сцена из жизни племени первобытных людей. Найдите за 10 секунд, кто из них прибыл явно из гораздо более поздней эпохи?
Головоломку предложил Bright Side.
Головоломка "Человек из будущего"
На рисунке изображена часть племени первобытных людей.
Двое несут чистую воду в кожаном ведре на крепкой палке-коромысле.
Женщина готовит бедро на костре, а ее развлекает поклонник с дубиной.
Еще один мужчина зачем-то разжигает кресалом альтернативный костер.
Наконец-то древний художник создает наскальные рисунки, изображая танец вокруг солнца.
В этой задаче необходимо внимательно осмотреть всех персонажей сценки и узнать, кто из них представляет другую историческую эпоху.
Признаком этого может быть что угодно. Главное, чтобы объяснение выглядело логичным и убедительным.
Итак, настройте секундомер на смартфоне и начинайте.
Время вышло. Нашли самозванца?
Сравните свое решение с правильным.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.
Читайте Новини.LIVE!