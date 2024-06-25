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Захоплива головоломка з життя первісних людей — знайдіть чужинця з майбутнього

25 червня 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Загадка для уважних детективів — знайдіть на малюнку людину з майбутнього
Хто самозванець з майбутнього? Малюнок: brightside
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку зображено сцену з життя племені первісних людей. Знайдіть за 10 секунд, хто з них прибув явно з набагато пізнішої епохи?

Головоломку запропонував Bright Side.

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Захоплива головоломка з життя первісних людей — знайдіть чужинця з майбутнього - фото 1

На малюнку зображена частина племені первісних людей.

Двоє несуть чисту воду в шкіряному відрі на міцній палці-коромислі.

Жінка готує стегно на багатті, а її розважає залицяльник з дрючком.

Ще один чоловік навіщось розпалює кресалом альтернативне багаття.

Нарешті стародавній художник створює наскельні малюнки, зображуючи танок навколо сонця.

В цій задачі необхідно уважно оглянути усіх персонажів сценки та з’ясувати, хто з них представляє іншу історичну епоху.

Ознакою цього може бути що завгодно. Головне, щоб пояснення мало логічний вигляд та було переконливим.

Отже, налаштуйте секундомір на смартфоні, та починайте.

Час вийшов. Знайшли самозванця?

Порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь


Захоплива головоломка з життя первісних людей — знайдіть чужинця з майбутнього - фото 2

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет. Також давали сірникову головоломку, очевидне розв'язання якої бачить лише один з десяти.

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