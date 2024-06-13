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З'ясуйте, що не так на цьому малюнку, за 5 секунд — цікава загадка на рівень IQ

13 червня 2024 04:17
84764756-971c-4736-9ed9-f31d26f12700 - Максим Василюк
Максим Василюк
Редактор
Тест на рівень IQ: знайдіть помилку на малюнку за 5 секунд
Оптична ілюзія, де потрібно знайти помилку. Фото ілюстративне: Bright Side
84764756-971c-4736-9ed9-f31d26f12700 - Максим Василюк
Максим Василюк
Редактор

Якщо вам дуже цікаво перевірити, наскільки ви розумна та кмітлива людина, представляємо вам одну непросту, але розважальну оптичну головоломку. Спробуйте відшукати помилку на малюнку і перевірте свій рівень IQ за короткий проміжок часу.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть помилку за п’ять секунд

Тільки найуважніша та найкмітливіша людина у світі здатна вирішити цю оптичну головоломку швидко і без труднощів. Якщо ви вважаєте, що входите до числа таких людей, спробуйте вирішити цю загадку за дуже обмежений проміжок часу. 

Отже, перед вами малюнок, на якому зображена літня жінка і дев’ять котиків. Жінка тримає на руках милого руденького котика, а всі інші роблять те, що їм заманеться — одні сплять, інші граються, а хтось бешкетує. Але, судячи з посмішки жінки, вона дуже щаслива мати цих котиків.

Однак, на цьому малюнку є дещо, що художник не так намалював, і вам це потрібно з’ясувати. Спробуйте знайти грубу помилку, якої припустився художник, коли малював це. Сильно не витрачайте свій час на роздивляння зображення, адже на вирішення цієї загадки вам дається лише п’ять секунд. Тому бажаємо вам удачі!

Оптическая иллюзия на уровень интеллекта
Оптична ілюзія на рівень інтелекту. Фото ілюстративне: Bright Side

Що ж, ви маєте високий рівень інтелектуальних здібностей, якщо вам вдалося знайти помилку на малюнку. Але якщо ви так і не зрозуміли, що ж не так на цьому зображенні, не падайте духом і спробуйте ще раз. Можете подивитися на підказку.

Правильна відповідь — де помилка

А тепер зверніть увагу на рудого котика, який зображений в самому лівому кутку зверху. Якщо подивитеся на його хвіст, то побачите, що він не котячий, а собачий. Це і є помилка, яку потрібно було знайти. 

Правильный ответ на оптическую иллюзию
Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото ілюстративне: Bright Side

Нагадаємо, ми писали про веселу оптичну ілюзію, де потрібно знайти дев’ятьох тварин на малюнку. 

Раніше ми розповідали про яскраву оптичну головоломку, в якій треба знайти декілька відмінностей. 

Також ми повідомляли про нелегку оптичну ілюзію, де потрібно знайти кістку серед зграї собак.

оптична ілюзія
головоломка
тест на рівень IQ
загадки

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