Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Вухастий охоронець надійно заховав свою кістку — спробуйте знайти її за 10 секунд arrow

Вухастий охоронець надійно заховав свою кістку — спробуйте знайти її за 10 секунд

5 червня 2024 07:41
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка, з якою впорається лише сміливець: знайдіть кістку серед собак за 10 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти кістку. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви зможете вирішити цю непросту оптичну головоломку, то можете вважати себе в числі найкмітливіших людей з хорошим зором. Спробуйте за обмежений проміжок часу відшукати на картинці кістку і перевірте свої інтелектуальні здібності.

Головоломку представили на "УНІАН".

Читайте також:

Оптична головоломка — знайдіть кістку серед собак за десять секунд

На картинці перед собою ви бачите зграю собак абсолютно різних порід, які уважно дивляться в камеру. Якщо ви вважаєте їх злими, то не варто, адже, якщо придивитися на їхні морди, можна помітити, що на них ніби справжні посмішки.

Як відомо, собаки люблять кістки, тому хтось із них заховав одну кісточку, щоб потім усамітнитися і з’їсти її. Спробуйте відшукати її серед собак порід вівчарка, золотистий ретривер, бульдог, шпіц, доберман та інші, але зробити це потрібно за дуже обмежений час.

На розв’язування цієї оптичної головоломки вам дається лише десять секунд, тому не втрачайте час на інше і сфокусуйтеся виключно на цьому зображенні. Уважно дивіться на кожну деталь на картинці і використайте всі свої вміння, якщо хочете перевірити свої інтелектуальні здібності.

Якщо ви вважаєте себе справжнім сміливцем і розумною людиною, приймайте цей непростий виклик. Але спочатку вам краще відкласти всі свої справи, усамітнитися в якійсь кімнаті і встановити таймер на десять секунд. Тепер ви точно готові, тому бажаємо удачі!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, якщо ви швидко впоралися з цієї загадкою, можете вважати себе одним з розумників. Але якщо вам так і не вдалося знайти кістку на цій картинці, не засмучуйтеся і спробуйте ще. У разі, якщо ви не хочете, ловіть підказку!

Правильна відповідь — де захована кістка

А тепер подивіться на самий верх картинки, де зображений собака породи доберман. Зверніть увагу на його ошийник, і ви побачите, що на ньому висить та сама кістка, яку і потрібно було знайти в головоломці.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про цікаву автомобільну головоломку, де потрібно знайти відмінності. 

Раніше ми розповідали про непросту оптичну ілюзію, де потрібно знайти дивного коня. 

Також ми повідомляли про нелегку ілюзію, де потрібно відшукати коня серед оленів.

тест на уважність
оптична ілюзія
головоломка
загадки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня