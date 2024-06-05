Головоломка, с которой справится только смельчак: найдите косточку среди собак за 10 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти косточку. Фото иллюстративное: УНИАН

Если вы сможете решить эту непростую оптическую головоломку, то можете считать себя в числе самых сообразительных людей с хорошим зрением. Попытайтесь за ограниченный промежуток времени отыскать на картинке косточку и проверьте свои интеллектуальные способности.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите косточку среди собак за десять секунд

На картинке перед собой вы видите стаю собак совершенно разных пород, которые внимательно смотрят в камеру. Если вы считаете их злыми, то не стоит, ведь если присмотреться на их морды, можно заметить, что на них будто настоящие улыбки.

Как известно, собаки любят косочки, поэтому кое-кто из них спрятал одну косточку, чтобы потом уединиться и съесть ее. Попытайтесь отыскать ее среди собак пород овчарка, золотистый ретривер, бульдог, шпиц, доберман и другие, но сделать это нужно за очень ограниченное время.

Для решения этой оптической головоломки вам дается всего десять секунд, поэтому не теряйте время на другое и сфокусируйтесь исключительно на этом изображении. Внимательно смотрите на каждую деталь на картинке и используйте все свои навыки, если хотите проверить свои интеллектуальные способности.

Если вы считаете себя настоящим храбрецом и умным человеком, принимайте этот непростой вызов. Но сначала вам лучше отложить все свои дела, уединиться в какой-нибудь комнате и установить таймер на десять секунд. Теперь вы точно готовы, поэтому желаем удачи!

Оптическая головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: УНИАН

Итак, если вы быстро справились с этой загадкой, можете считать себя одним из умников. Но если вам так и не удалось найти кость на этой картинке, не огорчайтесь и попробуйте еще. В случае, если вы не хотите, ловите подсказку!

Правильный ответ — где спрятана косточка

А теперь посмотрите на самый верх картинки, где изображена собака породы доберман. Обратите внимание на ее ошейник, и вы увидите, что на нем висит та самая кость, которую и нужно было найти в головоломке.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали об интересной автомобильной головоломке, где нужно найти отличия.

Раньше мы рассказывали о непростой оптической иллюзии, где нужно найти странную лошадь.

Также мы сообщали о нелегкой иллюзии, где нужно отыскать коня среди оленей.