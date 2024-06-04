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Цю надскладну загадку за 10 секунд може вирішити лише справжній розумник

4 червня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка для справжніх розумників: знайдіть волошку за 10 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти волошку. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дуже мало людей у цьому світі вміють вирішувати складні задачі на логіку, але якщо ви вважаєте себе справжнім розумником, можете спробувати впоратися з однією оптичною головоломкою. Розв’яжіть одну загадку за обмежений проміжок часу, щоб перевірити свої інтелектуальні здібності.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть волошку за десять секунд

Уважно подивіться на картинку, на якій зображена велика кількість яскравого будяка посеред поля. Здавалося б, що такого може бути на цьому зображенні? Але ж ні, серед будяку причаїлася волошка, яку одразу дуже важко знайти через неймовірну схожість цих рослин.

Використайте всі свої можливості, щоб швидко і без проблем відшукати волошку на картинці. Та уважніше, адже на те, щоб розв’язати цю оптичну головоломку, вам дається лише десять секунд. Тому поспішіть довести собі, що ви є однією з найуважніших людей. 

Але спочатку ретельно підготуйтеся, щоб "не впасти обличчям у калюжу". Краще підіть до якогось затишного куточка, щоб там нікого не було, і візьміть до рук пристрій, щоб встановити таймер на десять секунд. Якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Що ж, ви є унікальною людиною, якщо вам вдалося відшукати волошку за обмежений проміжок часу. Але якщо ви так і не знайшли цю квітку серед будяків, не падайте духом і спробуйте ще. Якщо ви не хочете витрачати час, ловіть підказку!

Правильна відповідь — де волошка

Якщо вам цікаво, де ж заховалася волошка, подивіться на самий центр зображення і відведіть свій погляд трохи ліворуч. Саме там ви можете побачити волошку, яка заховалася серед будяків.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про надважку оптичну загадку, де потрібно знайти унікального коня. 

Раніше ми розповідали про яскраву головоломку, де потрібно знайти віяло на малюнку. 

Також ми повідомляли про веселу оптичну головоломку, в якій треба знайти декілька відмінностей. 

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