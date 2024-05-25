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Тест на уважність — знайдіть три відмінності на малюнку з веселою качкою

25 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптичний тест для неуважних: знайдіть три відмінності на малюнку з качкою
Вже бачите три відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Дві майже однакові картинки з веселим каченям, яке гуляє вулицею з вегетаріанським бутербродом у руках. Але між малюнками є три істотні відмінності — знайдіть їх.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Тест на уважність — знайдіть три відмінності на малюнку з веселою качкою - фото 1

Спробуйте знайти відмінності, хоча це може бути непросто. Адже потрібно увімкнути максимальну увагу та зосередитися.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Користь від головоломок для дітей та дорослих

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення та почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самотужки розв'язати цю задачу. А така навичка допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.

Вже знайшли три відмінності? Якщо ні, то не засмучуйтеся, ми покажемо рішення. 

Правильна відповідь

 

Тест на уважність — знайдіть три відмінності на малюнку з веселою качкою - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
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інтелект
тест
головоломка

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