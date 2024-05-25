Оптичний тест для неуважних: знайдіть три відмінності на малюнку з качкою

Вже бачите три відмінності? Малюнок: dumapp

Дві майже однакові картинки з веселим каченям, яке гуляє вулицею з вегетаріанським бутербродом у руках. Але між малюнками є три істотні відмінності — знайдіть їх.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Спробуйте знайти відмінності, хоча це може бути непросто. Адже потрібно увімкнути максимальну увагу та зосередитися.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Користь від головоломок для дітей та дорослих

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення та почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самотужки розв'язати цю задачу. А така навичка допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.

Вже знайшли три відмінності? Якщо ні, то не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.