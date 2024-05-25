Оптичний тест для неуважних: знайдіть три відмінності на малюнку з качкою

Тест на уважність — знайдіть три відмінності на малюнку з веселою качкою
Дві майже однакові картинки з веселим каченям, яке гуляє вулицею з вегетаріанським бутербродом у руках. Але між малюнками є три істотні відмінності — знайдіть їх.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Качка"
Спробуйте знайти відмінності, хоча це може бути непросто. Адже потрібно увімкнути максимальну увагу та зосередитися.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.
Користь від головоломок для дітей та дорослих
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення та почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Також користь головоломки полягає в привчанні дітей до самостійності. Адже їм необхідно самотужки розв'язати цю задачу. А така навичка допоможе у майбутньому дорослому житті працювати над серйозними проєктами.
Вже знайшли три відмінності? Якщо ні, то не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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