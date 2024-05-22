Оптична головоломка: лише обдаровані знайдуть три відмінності у сцені біля басейну

Лише обдаровані знайдуть три відмінності у милій сцені біля басейну
Майже однакові картинки показують веселу пару, яка рятується від спеки в маленькому басейні. Між малюнками є три непомітні відмінності, які потрібно шукати скрізь, навіть в гумовій качечці.
Завдання запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Басейн"
Увімкніть на повну потужність зір, спостережливість та інтелект, щоб знайти три відмінності. З огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках, це може бути непросто.
Басейн, люди, кущі, квіточки, гумова качечка, зелені схили та небо з хмарами на задньому тлі — різниця ховатиметься будь-де.
Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.
Отже, вмикайте таймер на телефоні та починайте пошуки.
Користь від головоломок на пошук відмінностей
З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:
- кмітливість;
- уважність;
- потяг до пізнання миру;
- логіку;
- розумові здібності.
Час на розв'язання головоломки вичерпано. Знайшли усі відмінності? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.
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