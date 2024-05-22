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Лише обдаровані знайдуть три відмінності у милій сцені біля басейну

22 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише обдаровані знайдуть три відмінності у сцені біля басейну
Потрібно знайти три відмінності. Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Майже однакові картинки показують веселу пару, яка рятується від спеки в маленькому басейні. Між малюнками є три непомітні відмінності, які потрібно шукати скрізь, навіть в гумовій качечці.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Лише обдаровані знайдуть три відмінності у милій сцені біля басейну - фото 1

Увімкніть на повну потужність зір, спостережливість та інтелект, щоб знайти три відмінності. З огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках, це може бути непросто.

Басейн, люди, кущі, квіточки, гумова качечка, зелені схили та небо з хмарами на задньому тлі — різниця ховатиметься будь-де.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Отже, вмикайте таймер на телефоні та починайте пошуки.

Користь від головоломок на пошук відмінностей

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

  • кмітливість;
  • уважність;
  • потяг до пізнання миру;
  • логіку;
  • розумові здібності.

Час на розв'язання головоломки вичерпано. Знайшли усі відмінності? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

 

Лише обдаровані знайдуть три відмінності у милій сцені біля басейну - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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