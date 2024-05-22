Оптическая головоломка: только одаренные найдут три отличия в сцене у бассейна

Нужно найти три отличия. Рисунок: dumapp

Почти одинаковые картинки показывают веселую пару, спасающуюся от жары в маленьком бассейне. Между рисунками есть три незаметных отличия, которые нужно искать везде, даже в резиновой уточке.

Задание предложил канал Dumapp.

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Включите на полную мощность зрение, наблюдательность и интеллект, чтобы найти три отличия. Учитывая множество мелких деталей на рисунках, это может быть непросто.

Бассейн, люди, кусты, цветочки, резиновая уточка, зеленые склоны и небо с облаками на заднем фоне — разница будет прятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Итак, включайте таймер на телефоне и начинайте поиски.

Польза от головоломок на поиск отличий

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

сообразительность;

внимательность;

тяга к познанию мира;

логика;

умственные способности.

Время решения головоломки исчерпано. Нашли все отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на сравнения — здесь и здесь.