Оптическая головоломка: только одаренные найдут три отличия в сцене у бассейна

Только одаренные найдут три отличия в милой сцене у бассейна
Почти одинаковые картинки показывают веселую пару, спасающуюся от жары в маленьком бассейне. Между рисунками есть три незаметных отличия, которые нужно искать везде, даже в резиновой уточке.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Бассейн"
Включите на полную мощность зрение, наблюдательность и интеллект, чтобы найти три отличия. Учитывая множество мелких деталей на рисунках, это может быть непросто.
Бассейн, люди, кусты, цветочки, резиновая уточка, зеленые склоны и небо с облаками на заднем фоне — разница будет прятаться где угодно.
Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.
Итак, включайте таймер на телефоне и начинайте поиски.
Польза от головоломок на поиск отличий
С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:
- сообразительность;
- внимательность;
- тяга к познанию мира;
- логика;
- умственные способности.
Время решения головоломки исчерпано. Нашли все отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на сравнения — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!