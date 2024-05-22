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Только одаренные найдут три отличия в милой сцене у бассейна

22 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только одаренные найдут три отличия в сцене у бассейна
Нужно найти три отличия. Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Почти одинаковые картинки показывают веселую пару, спасающуюся от жары в маленьком бассейне. Между рисунками есть три незаметных отличия, которые нужно искать везде, даже в резиновой уточке.

Задание предложил канал Dumapp.

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Только одаренные найдут три отличия в милой сцене у бассейна - фото 1

Включите на полную мощность зрение, наблюдательность и интеллект, чтобы найти три отличия. Учитывая множество мелких деталей на рисунках, это может быть непросто.

Бассейн, люди, кусты, цветочки, резиновая уточка, зеленые склоны и небо с облаками на заднем фоне — разница будет прятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Итак, включайте таймер на телефоне и начинайте поиски.

Польза от головоломок на поиск отличий

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

  • сообразительность;
  • внимательность;
  • тяга к познанию мира;
  • логика;
  • умственные способности.

Время решения головоломки исчерпано. Нашли все отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

 

Только одаренные найдут три отличия в милой сцене у бассейна - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на сравнения — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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