Оптический тест для рассеянных: найдите три отличия на рисунке с уткой

Тест на внимательность — найдите три отличия на рисунке с веселой уткой
Две почти одинаковые картинки с веселым утенком, гуляющим по улице с вегетарианским бутербродом в руках. Но между рисунками есть три существенных отличия — найдите их.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Утка"
Попытайтесь найти отличия, хотя это может быть непросто. Ведь нужно включить максимальное внимание и сосредоточиться.
Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.
Польза от головоломок для детей и взрослых
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство выполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им необходимо без помощи взрослых решить эту задачу. Этот навык поможет в будущей жизни работать над серьезными проектами.
Уже нашли три отличия? Если нет, то не огорчайтесь, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.
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