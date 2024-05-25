Оптический тест для рассеянных: найдите три отличия на рисунке с уткой

Уже видите три отличия? Рисунок: dumapp

Две почти одинаковые картинки с веселым утенком, гуляющим по улице с вегетарианским бутербродом в руках. Но между рисунками есть три существенных отличия — найдите их.

Задание предложил канал Dumapp.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Утка"

Попытайтесь найти отличия, хотя это может быть непросто. Ведь нужно включить максимальное внимание и сосредоточиться.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Польза от головоломок для детей и взрослых

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство выполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им необходимо без помощи взрослых решить эту задачу. Этот навык поможет в будущей жизни работать над серьезными проектами.

Уже нашли три отличия? Если нет, то не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.