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Тест на внимательность — найдите три отличия на рисунке с веселой уткой

25 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптический тест для рассеянных: найдите три отличия на рисунке с уткой
Уже видите три отличия? Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Две почти одинаковые картинки с веселым утенком, гуляющим по улице с вегетарианским бутербродом в руках. Но между рисунками есть три существенных отличия — найдите их.

Задание предложил канал Dumapp.

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Тест на внимательность - найдите три отличия на рисунке с веселой уткой - фото 1

Попытайтесь найти отличия, хотя это может быть непросто. Ведь нужно включить максимальное внимание и сосредоточиться.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Польза от головоломок для детей и взрослых

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство выполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Также польза головоломки заключается в приучении детей к самостоятельности. Ведь им необходимо без помощи взрослых решить эту задачу. Этот навык поможет в будущей жизни работать над серьезными проектами.

Уже нашли три отличия? Если нет, то не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

 

Тест на внимательность - найдите три отличия на рисунке с веселой уткой - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки для сравнения — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
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головоломка

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