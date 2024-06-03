Оптична головоломка для генія: знайдіть одинака серед 29 кроликів

Знайдіть одинака. Малюнок: Gergely Dudas/Dudolf

На вечірці розважаються 14 пар веселих кроликів. Але серед них присутній одинак, якого потрібно знайти за 20 секунд.

Завдання запропонував The Sun.

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Перевірте свою спостережливість та з'ясуйте, чи зможете ви знайти одинака без пари на малюнку, наповненому кроликами.

Спочатку задача приголомшує, але якщо придивіться уважніше, ви помітите одного кролика, який вирізняється з-поміж інших.

На малюнку зображено 29 веселих кроликів, 14 парних мають однакові вушка, мордочки та животики. Деякі зайчики носять циліндри, інші тримають яблука або моркву. Але не ці предмети є їхньою відмінністю.

Просто є один кролик, який не схожий на жодного іншого на зображенні. Відмінність не значна, але її можна помітити. Хоча це важкий виклик для уваги гравців.

Якщо вам важко зрозуміти, як розв'язати цю головоломку, тримайте підказку: пошукайте одинака в правому нижньому куту зображення.

Все ще не можете знайти?

Потрібний кролик знаходиться в другому рядку знизу, другим праворуч.

Правильна відповідь





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