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Задача для генія — знайдіть серед 29 кроликів на вечірці одного без пари

3 червня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка для генія: знайдіть одинака серед 29 кроликів
Знайдіть одинака. Малюнок: Gergely Dudas/Dudolf
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На вечірці розважаються 14 пар веселих кроликів. Але серед них присутній одинак, якого потрібно знайти за 20 секунд.

Завдання запропонував The Sun.

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Задача для генія — знайдіть серед 29 кроликів на вечірці одного без пари - фото 1

Перевірте свою спостережливість та з'ясуйте, чи зможете ви знайти одинака без пари на малюнку, наповненому кроликами.

Спочатку задача приголомшує, але якщо придивіться уважніше, ви помітите одного кролика, який вирізняється з-поміж інших.

На малюнку зображено 29 веселих кроликів, 14 парних мають однакові вушка, мордочки та животики. Деякі зайчики носять циліндри, інші тримають яблука або моркву. Але не ці предмети є їхньою відмінністю.

Просто є один кролик, який не схожий на жодного іншого на зображенні. Відмінність не значна, але її можна помітити. Хоча це важкий виклик для уваги гравців.

Якщо вам важко зрозуміти, як розв'язати цю головоломку, тримайте підказку: пошукайте одинака в правому нижньому куту зображення.

Все ще не можете знайти?

Потрібний кролик знаходиться в другому рядку знизу, другим праворуч.

Правильна відповідь


Задача для генія — знайдіть серед 29 кроликів на вечірці одного без пари - фото 2

Більше оптичних головоломок від Dudolf знайдете тут і тут.

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