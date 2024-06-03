Оптическая головоломка для гения: найдите одиночку среди 29 кроликов

Найдите одиночку. Рисунок: Gergely Dudas/Dudolf

На вечеринке развлекаются 14 пар веселых кроликов. Но среди них присутствует одиночка, которого нужно найти за 20 секунд.

Задание предложил The Sun.

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Проверьте свою наблюдательность и выясните, сможете ли вы найти одиночку без пары на рисунке, наполненном кроликами.

Сначала задача ошеломляет, но если присмотритесь внимательнее, вы заметите одного кролика, который отличается от других.

На рисунке изображено 29 веселых кроликов, 14 парных имеют одинаковые ушки, мордашки и животики. Некоторые кролики носят цилиндры, другие держат яблоки или морковь. Но не эти предметы являются их отличием.

Просто есть один кролик, который не похож ни на одного другого на изображении. Отличие незначительно, но его можно заметить. Хотя это трудный вызов для внимания игроков.

Если вам трудно понять, как решить эту головоломку, держите подсказку: поищите одиночку в правом нижнем углу изображения.

Вы все еще не можете найти?

Нужный кролик находится во второй строке снизу, второй справа.

Правильный ответ





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