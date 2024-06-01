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У вас є лише 5 секунд, щоб знайти дивного коня на малюнку — цікава головоломка

1 червня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Надважка загадка для тих, хто має гострий зір: знайдіть дивного коня за 5 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти дивного коня. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

З’явилася зайва вільна хвилинка на роботі — спробуйте вирішити одну досить непросту, але дуже захоплюючу оптичну головоломку. Проведіть свій час не тільки весело, а й корисно, адже ця загадка допоможе вам розвинути власні інтелектуальні здібності.

Головоломку представили на The Mirror.

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Оптична головоломка — знайдіть дивного коня за п’ять секунд

На картинці зображена величезна кількість коней чорного кольору, які є повністю ідентичними. Проте, не всі тварини на цьому малюнку є однаковими, серед них є унікальний кінь, який дечим відрізняється від своїх "родичів".

Уважно подивіться на цю картинку, спробуйте не відволікатися і тримайте свої очі виключно на малюнку, як би це важко не було. Спробуйте впоратися з цією нелегкою оптичною головоломкою за п’ять секунд і доведіть собі, що ви є уважною людиною.

Використайте свої вміння на максимум, щоб стати одним з найуважніших людей з найгострішим зором. Тож, не гайте часу і починайте продивлятися кожну деталь. Спробуйте не втрачати контроль, адже ця картинка може заплутати вас.

Отже, якщо ви готові, радимо починати, але спочатку зробіть декілька простих, але важливих кроків. Спочатку вам краще усамітнитися і переконатися, що поруч нікого немає, а потім взяти до рук пристрій, на якому потрібно встановити таймер на п’ять секунд. Тепер ви точно готові, тому бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Що ж, ви дійсно молодець, якщо вам вдалося знайти коня, який відрізняється від своїх "братів". Але якщо ви так і не змогли вирішити цю головоломку, не падайте духом і спробуйте свої сили ще раз. Або ж ловіть підказку!

Правильна відповідь — де дивний кінь

А тепер зверніть увагу на третій знизу рядок і на третій зліва стовпчик — саме там і можна побачити коня, в якого немає хвоста. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh 

Нагадаємо, ми писали про теплу літню головоломку, де потрібно знайти три відмінності. 

Раніше ми розповідали про надскладну оптичну головоломку, де потрібно відшукати коня серед оленів. 

Також ми повідомляли про яскраву оптичну ілюзію, де потрібно знайти мишу серед грибів.

тест на уважність
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головоломка
загадки

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