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Знайти мишу за 7 секунд може лише людина зі сталевими нервами — надважка загадка

25 травня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка на кмітливість: за 7 секунд знайдіть маленьку мишу серед грибів
Візуальна головоломка, де потрібно знайти мишу. Фото ілюстративне: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У мережі стає дедалі популярнішою одна оптична головоломка, яка допомагає не тільки весело провести своє дозвілля, а й розвинути мозкову діяльність. Спробуйте знайти маленьку хитру мишу на малюнку із грибами за обмежений проміжок часу.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть мишу на малюнку за сім секунд

Перед собою ви можете побачити яскравий малюнок, на якому зображена велика кількість грибів. На картинці ви можете помітити зовсім різні гриби, які ростуть на галявині. Але не тільки гриби є на малюнку, на ньому ще причаїлася маленька хитра мишка.

Знайдіть тварину, яка заховалася серед грибів, але на цю задачу вам дається лише сім секунд. Спробуйте не відволікатися і сконцентруватися виключно на цій загадці. Прикладіть максимум зусиль, щоб знайти гризуна за обмежений проміжок часу, і доведіть собі, що ви є дуже уважною людиною.

Але спочатку зробіть декілька надважливих кроків, які допоможуть вам вирішити цю задачу. Перш за все, відкладіть всі свої справи і візьміть до рук пристрій, на якому ви зможете вирішити цю загадку. Потім візьміть інший пристрій, на якому встановіть таймер на сім секунд, і лише потім приступайте до вирішення загадки. Бажаємо вам удачі!

Визуальная головоломка на внимательность
Візуальна головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Bright Side

Якщо вам вдалося відшукати хитрого гризуна на малюнку, це означає, що ви маєте зір справжнього орла. Якщо ви так і не змогли вирішити головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Якщо не хочете втрачати дорогоцінний час, ловіть підказку.

Правильна відповідь — де миша

Візуально поділіть цей малюнок на чотири частини і подивіться на нижню ліву частину зображення. Саме там ліворуч ви і побачите маленьку мишу, яка хитро визирає з грибів. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Bright Side

Нагадаємо, ми писали про веселу оптичну головоломку, де потрібно знайти декілька відмінностей. 

Раніше ми розповідали про яскраву головоломку, в якій потрібно знайти цуценя в парку. 

Також ми повідомляли про смачну оптичну загадку, де потрібно знайти декілька відмінностей.

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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