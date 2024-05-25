Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Найти мышь за 7 секунд может только человек со стальными нервами — сверхтяжелая загадка arrow

Найти мышь за 7 секунд может только человек со стальными нервами — сверхтяжелая загадка

25 мая 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Головоломка на смекалку: за 7 секунд найдите маленькую мышь среди грибов
Визуальная головоломка, где нужно найти мышь. Фото иллюстративное: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В сети становится все более популярной одна оптическая головоломка, которая помогает не только весело провести свой досуг, но и развить мозговую деятельность. Попытайтесь найти маленькую хитрую мышь на рисунке с грибами за ограниченный промежуток времени.

Головоломку представили на Jagranjosh.

Читайте также:

Оптическая головоломка — найдите мышь на рисунке за семь секунд

Перед собой вы можете увидеть яркий рисунок, на котором изображено большое количество грибов. На картинке вы можете заметить совершенно разные грибы, растущие на лужайке. Но не только грибы есть на рисунке, на нем еще притаилась маленькая хитрая мышка.

Найдите животное, которое спряталось среди грибов, но на эту задачу вам дается всего семь секунд. Попытайтесь не отвлекаться и сконцентрироваться исключительно на этой загадке. Приложите максимум усилий, чтобы найти грызуна за ограниченный промежуток времени, и докажите себе, что вы очень внимательный человек.

Но сначала сделайте несколько важных шагов, которые помогут вам решить эту задачу. Прежде всего, отложите все свои дела и возьмите в руки устройство, на котором вы сможете решить эту загадку. Затем возьмите другое устройство, на котором установите таймер на семь секунд, и только потом приступайте к решению загадки. Желаем вам удачи!

Визуальная головоломка на внимательность
Визуальная головоломка на внимательность. Фото иллюстративное: Bright Side

Если вам удалось отыскать хитрого грызуна на рисунке, это означает, что у вас зрение настоящего орла. Если вы так и не смогли решить головоломку, не огорчайтесь и повторите попытку. Если не хотите терять драгоценное время, ловите подсказку.

Правильный ответ — где мышь

Зрительно разделите этот рисунок на четыре части и посмотрите на нижнюю левую часть изображения. Именно там слева вы и увидите маленькую мышь, которая хитро выглядывает из грибов.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Bright Side

Напомним, мы писали о веселой оптической головоломке, где нужно найти несколько отличий.

Раньше мы рассказывали о яркой головоломке, в которой нужно найти щенка в парке.

Также мы сообщали о вкусной оптической загадке, где нужно найти несколько отличий.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца