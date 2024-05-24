Складна оптична головоломка: знайдіть змію на скульптурі з лозою

Складне завдання для геніїв — знайдіть змію на скульптурі з виноградною лозою
Нехай вас не обдурить змія, яка ховається десь навколо скульптури в цій оптичній головоломці. Знайдіть її за 20 секунд, доведіть свою геніальність.
Завдання запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Змія"
Завдяки досконалому механізму маскування змії, помітити її дуже складно. Напевно істота в цій оптичній ілюзії вислизне від вас.
Парк є ідеальним місцем для рептилії, щоб злитися з навколишнім середовищем. Але ви можете випробувати удачу, перехитривши тварину.
У вас є лише 20 секунд, щоб побачити це слизьке створіння.
Спочатку важко помітити щось, окрім великої скульптури з довгими чорними виноградними лозами та квітами над великими валунами.
Але продовжуйте сканувати фотографію. Проведіть очима по твору сучасного мистецтва. Змія десь ховається — її просто важко відрізнити від скульптури.
Тримайте підказку: подивіться на середній камінь.
Знайшли змію? Тоді порівняйте своє рішення з правильнимю
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!