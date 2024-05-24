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Складне завдання для геніїв — знайдіть змію на скульптурі з виноградною лозою

24 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Складна оптична головоломка: знайдіть змію на скульптурі з лозою
Тут є змія. Фото: Reddit/Soft_Lingonberry4924
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Нехай вас не обдурить змія, яка ховається десь навколо скульптури в цій оптичній головоломці. Знайдіть її за 20 секунд, доведіть свою геніальність.

Завдання запропонувала The Sun.

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Складне завдання для геніїв — знайдіть змію на скульптурі з виноградною лозою - фото 1

Завдяки досконалому механізму маскування змії, помітити її дуже складно. Напевно істота в цій оптичній ілюзії вислизне від вас.

Парк є ідеальним місцем для рептилії, щоб злитися з навколишнім середовищем. Але ви можете випробувати удачу, перехитривши тварину.

У вас є лише 20 секунд, щоб побачити це слизьке створіння.

Спочатку важко помітити щось, окрім великої скульптури з довгими чорними виноградними лозами та квітами над великими валунами.

Але продовжуйте сканувати фотографію. Проведіть очима по твору сучасного мистецтва. Змія десь ховається — її просто важко відрізнити від скульптури.

Тримайте підказку: подивіться на середній камінь.

Знайшли змію? Тоді порівняйте своє рішення з правильнимю

Правильна відповідь


Складне завдання для геніїв — знайдіть змію на скульптурі з виноградною лозою - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.

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