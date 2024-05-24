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Сложная задача для гениев — найдите змею на скульптуре с виноградной лозой

24 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сложная оптическая головоломка: найдите змею на скульптуре с лозой
Здесь есть змея. Фото: Reddit/Soft_Lingonberry4924
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Пусть вас не обманет змея, прячущаяся где-то вокруг скульптуры в этой оптической головоломке. Найдите ее за 20 секунд, докажите свою гениальность.

Задание предложила The Sun.

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Сложная задача для гениев — найдите змею на скульптуре с виноградной лозой - фото 1

Благодаря совершенному механизму маскировки змеи, заметить ее очень сложно. Наверняка существо в этой оптической иллюзии ускользнет от вас.

Парк является идеальным местом для рептилии, чтобы слиться с окружающей средой. Но вы можете испытать удачу, перехитрив животное.

У вас есть всего 20 секунд, чтобы увидеть это скользкое создание.

Сначала трудно заметить что-нибудь, кроме большой скульптуры с длинными черными виноградными лозами и цветами над большими валунами.

Но продолжайте сканировать фотографию. Пробегите глазами по произведению современного искусства. Змея где-то прячется — ее просто трудно отличить от скульптуры.

Ловите подсказку: посмотрите на средний камень.

Нашли змею? Тогда сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ


Сложная задача для гениев — найдите змею на скульптуре с виноградной лозой - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с животными — здесь и здесь.

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