Оптична головоломка: лише унікуми допоможуть власниці знайти цуценя

Увага, загубилося цуценя — допоможіть власниці знайти неслухняного улюбленця
Парк наприкінці весни з купою відпочивальників. Але серед персонажів сценки є двоє нещасних — це власниця загубленого цуценяти та перелякана тваринка, яку потрібно знайти за сім секунд.
Завдання запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Цуценя"
На малюнку зображено парк пізньою весною. Дівчинка гуляє з різноколірними повітряними кульками, на лавці літній чоловік годує голубів хлібними крихтами, парочка обіймається з протилежного боку, жінка гуляє з собачкою, спортсмен перебігає місток, коти відпочивають на деревах, качки плавають уздовж каналу, а білочки займаються своїми справами.
Але десь у парку ховається самотнє заблукане цуценя, яке чекає на порятунок. А його власниця вивішує листівку з фото свого улюбленця на дошку.
Отже, вмикайте таймер на смартфоні, й розпочинайте пошук.
Що дають оптичні головоломки
- Когнітивна стимуляція — сприяють розумовій спритності та гнучкості.
- Навички розв'язання проблем — покращують аналітичне мислення.
- Поліпшення пам’яті.
- Креативність — заохочують мислити нестандартно, сприяючи інноваційним процесам.
- Зосередженість та увага.
- Зняття стресу — діють як форма релаксації.
Вже знайшли цуценя? Порівняйте свою відповідь з правильною.
Правильна відповідь
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