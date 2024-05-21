Оптична головоломка: лише унікуми допоможуть власниці знайти цуценя

Бачите цуценя? Малюнок: Bright Sight

Парк наприкінці весни з купою відпочивальників. Але серед персонажів сценки є двоє нещасних — це власниця загубленого цуценяти та перелякана тваринка, яку потрібно знайти за сім секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Цуценя"

На малюнку зображено парк пізньою весною. Дівчинка гуляє з різноколірними повітряними кульками, на лавці літній чоловік годує голубів хлібними крихтами, парочка обіймається з протилежного боку, жінка гуляє з собачкою, спортсмен перебігає місток, коти відпочивають на деревах, качки плавають уздовж каналу, а білочки займаються своїми справами.

Але десь у парку ховається самотнє заблукане цуценя, яке чекає на порятунок. А його власниця вивішує листівку з фото свого улюбленця на дошку.

Отже, вмикайте таймер на смартфоні, й розпочинайте пошук.

Що дають оптичні головоломки

Когнітивна стимуляція — сприяють розумовій спритності та гнучкості.

Навички розв'язання проблем — покращують аналітичне мислення.

Поліпшення пам’яті.

Креативність — заохочують мислити нестандартно, сприяючи інноваційним процесам.

Зосередженість та увага.

Зняття стресу — діють як форма релаксації.

Вже знайшли цуценя? Порівняйте свою відповідь з правильною.

Правильна відповідь





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