Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Увага, загубилося цуценя — допоможіть власниці знайти неслухняного улюбленця arrow

Увага, загубилося цуценя — допоможіть власниці знайти неслухняного улюбленця

21 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише унікуми допоможуть власниці знайти цуценя
Бачите цуценя? Малюнок: Bright Sight
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Парк наприкінці весни з купою відпочивальників. Але серед персонажів сценки є двоє нещасних — це власниця загубленого цуценяти та перелякана тваринка, яку потрібно знайти за сім секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Цуценя"

 

Увага, загубилося цуценя — допоможіть власниці знайти неслухняного улюбленця - фото 1

На малюнку зображено парк пізньою весною. Дівчинка гуляє з різноколірними повітряними кульками, на лавці літній чоловік годує голубів хлібними крихтами, парочка обіймається з протилежного боку, жінка гуляє з собачкою, спортсмен перебігає місток, коти відпочивають на деревах, качки плавають уздовж каналу, а білочки займаються своїми справами.

Але десь у парку ховається самотнє заблукане цуценя, яке чекає на порятунок. А його власниця вивішує листівку з фото свого улюбленця на дошку.

Отже, вмикайте таймер на смартфоні, й розпочинайте пошук. 

Що дають оптичні головоломки

  • Когнітивна стимуляція — сприяють розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем — покращують аналітичне мислення.
  • Поліпшення пам’яті.
  • Креативність — заохочують мислити нестандартно, сприяючи інноваційним процесам.
  • Зосередженість та увага.
  • Зняття стресу — діють як форма релаксації.

Вже знайшли цуценя? Порівняйте свою відповідь з правильною.

Правильна відповідь


Увага, загубилося цуценя — допоможіть власниці знайти неслухняного улюбленця - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка
загадки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify