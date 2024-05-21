Оптическая головоломка: только уникумы помогут владелице найти щенка

Видите щенка? Рисунок: Bright Sight

Парк в конце весны с кучей отдыхающих. Но среди персонажей сценки есть двое несчастных — это владелица потерянного щенка и испуганное животное, которое нужно найти за семь секунд.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Щенок"

На рисунке изображен парк поздней весной. Девочка гуляет с разноцветными воздушными шариками, на скамейке пожилой мужчина кормит голубей хлебными крошками, парочка обнимается с противоположной стороны, женщина гуляет с собачкой, спортсмен перебегает мостик, кошки отдыхают на деревьях, утки плавают вдоль канала, а белочки занимаются своими делами.

Но где-то в парке скрывается одинокий заблудший щенок, который ждет спасения. А его владелица вывешивает листовку с фото своего любимца на доску.

Итак, включайте таймер на смартфоне и начинайте поиск.

Что дают оптические головоломки

Когнитивная стимуляция — способствуют умственной ловкости и гибкости.

Навыки решения проблем — улучшают аналитическое мышление.

Улучшение памяти.

Креативность — поощряют мыслить нестандартно, способствуя инновационным процессам.

Сосредоточенность и внимание.

Снятие стресса — действуют как форма релаксации.

Уже нашли щенка? Сравните свой ответ с правильным.

Правильный ответ





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