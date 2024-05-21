Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Внимание, потерялся щенок — помогите владелице найти непослушного любимца arrow

Внимание, потерялся щенок — помогите владелице найти непослушного любимца

21 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только уникумы помогут владелице найти щенка
Видите щенка? Рисунок: Bright Sight
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Парк в конце весны с кучей отдыхающих. Но среди персонажей сценки есть двое несчастных — это владелица потерянного щенка и испуганное животное, которое нужно найти за семь секунд.

Задание предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Щенок"

 

Внимание, потерялся щенок — помогите владелице найти непослушного любимца - фото 1

На рисунке изображен парк поздней весной. Девочка гуляет с разноцветными воздушными шариками, на скамейке пожилой мужчина кормит голубей хлебными крошками, парочка обнимается с противоположной стороны, женщина гуляет с собачкой, спортсмен перебегает мостик, кошки отдыхают на деревьях, утки плавают вдоль канала, а белочки занимаются своими делами.

Но где-то в парке скрывается одинокий заблудший щенок, который ждет спасения. А его владелица вывешивает листовку с фото своего любимца на доску.

Итак, включайте таймер на смартфоне и начинайте поиск.

Что дают оптические головоломки

  • Когнитивная стимуляция — способствуют умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем — улучшают аналитическое мышление.
  • Улучшение памяти.
  • Креативность — поощряют мыслить нестандартно, способствуя инновационным процессам.
  • Сосредоточенность и внимание.
  • Снятие стресса — действуют как форма релаксации.

Уже нашли щенка? Сравните свой ответ с правильным.

Правильный ответ


Внимание, потерялся щенок — помогите владелице найти непослушного любимца - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка
загадки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify