Оптическая головоломка: только уникумы помогут владелице найти щенка

Внимание, потерялся щенок — помогите владелице найти непослушного любимца
Парк в конце весны с кучей отдыхающих. Но среди персонажей сценки есть двое несчастных — это владелица потерянного щенка и испуганное животное, которое нужно найти за семь секунд.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Щенок"
На рисунке изображен парк поздней весной. Девочка гуляет с разноцветными воздушными шариками, на скамейке пожилой мужчина кормит голубей хлебными крошками, парочка обнимается с противоположной стороны, женщина гуляет с собачкой, спортсмен перебегает мостик, кошки отдыхают на деревьях, утки плавают вдоль канала, а белочки занимаются своими делами.
Но где-то в парке скрывается одинокий заблудший щенок, который ждет спасения. А его владелица вывешивает листовку с фото своего любимца на доску.
Итак, включайте таймер на смартфоне и начинайте поиск.
Что дают оптические головоломки
- Когнитивная стимуляция — способствуют умственной ловкости и гибкости.
- Навыки решения проблем — улучшают аналитическое мышление.
- Улучшение памяти.
- Креативность — поощряют мыслить нестандартно, способствуя инновационным процессам.
- Сосредоточенность и внимание.
- Снятие стресса — действуют как форма релаксации.
Уже нашли щенка? Сравните свой ответ с правильным.
Правильный ответ
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