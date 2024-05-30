Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Кінь завітав не на ту "вечірку" — знайдіть його серед оленів за 9 секунд arrow

Кінь завітав не на ту "вечірку" — знайдіть його серед оленів за 9 секунд

30 травня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія з каверзою: спробуйте відшукати коня серед оленів за 9 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти коня серед оленів. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо ви зможете впоратися з одною каверзною головоломкою, ви можете вважати себе одним з найуважніших людей. Спробуйте відшукати коня у натовпі оленів, але на цю загадку вам дається досить обмежений часрвий проміжок, тому не гайте часу.

Головоломку представили на "УНІАН".

Читайте також:

Оптична головоломка — знайдіть коня серед оленів за дев’ять секунд

Перед собою ви можете побачити одну картинку, на якій зображена велика кількість оленів. Всі вони уважно дивляться в камеру і приховують того, хто не з їхнього роду. Спробуйте тримати свої очі на цій картинці, адже є ризик, що у вас запаморочиться в голові.

Поспішіть знайти коня серед натовпу оленів, адже на вирішення цієї загадки вам дається лише дев’ять секунд. Використайте всі свої можливості і застосуйте інтелектуальні здібності, щоб відшукати чужинця серед представників одного роду.

Перш, ніж почати вирішувати цю загадку, зупиніться і зробіть декілька простих, але дуже важливих кроків. По-перше, вам краще відкласти всі свої справи, щоб зосередитися тільки на цій головоломці, а по-друге, треба взяти пристрій і встановити на ньому таймер на дев’ять секунд. Щоб краще бачити кожну деталь, протріть очі. Тепер бажаємо вам удачі!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: УНІАН

Ви дійсно дуже кмітлива людина, якщо вам вдалося швидко і без проблем відшукати коня серед оленів. Але якщо ви так і не змогли вирішити цю головоломку, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Якщо ви не хочете більше витрачати час, ловіть підказку!

Правильна відповідь — де кінь

А тепер уважно подивіться на самий центр цієї картинки, і саме там серед оленів причаївся кінь. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про надважку оптичну головоломку, де треба знайти кота в кімнаті.

Раніше ми розповідали про яскраву загадку, де потрібно знайти декілька прихованих предметів.  

Також ми повідомляли про непросту оптичну ілюзію, де потрібно відшукати мишу серед грибів.

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ