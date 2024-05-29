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Котяча хитрість — вкрай складна оптична головоломка лише для уважних

29 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка для уважних: допоможіть знайти кота у вітальні
Бачите кота? Фото: Reddit
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У вітальні с купою предметів та меблів заховався кіт. Потрібно його знайти за 15 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Котяча хитрість — вкрай складна оптична головоломка лише для уважних - фото 1

Пухнастий пустун знайшов ідеальну схованку у вітальні, щоб уникнути уваги свого власника та його гостей.

Ця фотографія з'явилася на форумі Reddit Find The Sniper. Опублікував повідомлення власник тварини під ніком AJewell313, написавши, що завдання "досить легке".

Вітальня виглядає затишною та охайною з акуратно складеними книгами та готовими ковдрами для відпочинку на дивані.

Але лише найуважніші можуть помітити кота за 15 секунд.

Багато користувачів сказали, що шукали місця, де кіт міг перекинути предмети, щоб знайти підказку.

"Я розчарований, що мені знадобилося стільки часу", — написав один з них.

Якщо ви досі не знайшли кота, то тримайте підказку: придивіться уважніше на предмети поруч із фоторамками.

Якщо вважаєте, що розв’язали загадку, то порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь


Котяча хитрість — вкрай складна оптична головоломка лише для уважних - фото 2

Котяча хитрість — вкрай складна оптична головоломка лише для уважних - фото 3

Раніше ми пропонували знайти кота в складних оптичних ілюзіях — тут і тут.

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інтелект
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головоломка
тест на уважність

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