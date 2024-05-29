Оптична головоломка для уважних: допоможіть знайти кота у вітальні

Бачите кота? Фото: Reddit

У вітальні с купою предметів та меблів заховався кіт. Потрібно його знайти за 15 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Пухнастий пустун знайшов ідеальну схованку у вітальні, щоб уникнути уваги свого власника та його гостей.

Ця фотографія з'явилася на форумі Reddit Find The Sniper. Опублікував повідомлення власник тварини під ніком AJewell313, написавши, що завдання "досить легке".

Вітальня виглядає затишною та охайною з акуратно складеними книгами та готовими ковдрами для відпочинку на дивані.

Але лише найуважніші можуть помітити кота за 15 секунд.

Багато користувачів сказали, що шукали місця, де кіт міг перекинути предмети, щоб знайти підказку.

"Я розчарований, що мені знадобилося стільки часу", — написав один з них.

Якщо ви досі не знайшли кота, то тримайте підказку: придивіться уважніше на предмети поруч із фоторамками.

Якщо вважаєте, що розв’язали загадку, то порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь





Раніше ми пропонували знайти кота в складних оптичних ілюзіях — тут і тут.