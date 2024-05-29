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Кошачья хитрость — крайне сложная оптическая головоломка только для внимательных

29 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка для внимательных: помогите найти кота в гостиной
Видите кота? Фото: Reddit
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В гостиной с кучей предметов и мебели спрятался кот. Нужно найти его за 15 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Кошачья хитрость — крайне сложная оптическая головоломка только для внимательных - фото 1

Пушистый проказник нашел идеальный тайник в гостиной, чтобы избежать внимания своего владельца и его гостей.

Эта фотография появилась на форуме Reddit Find The Sniper. Опубликовал сообщение владелец животного под ником AJewell313, написав, что задача "достаточно легкая".

Гостиная выглядит уютной и чистоплотной с аккуратно сложенными книгами и готовыми одеялами для отдыха на диване.

Но только самые внимательные могут заметить кота за 15 секунд.

Многие пользователи сказали, что искали места, где кот мог опрокинуть предметы, чтобы найти подсказку.

"Я разочарован, что мне понадобилось столько времени", — написал один из них.

Если вы до сих пор не нашли кота, то держите подсказку: внимательно присмотритесь на предметы рядом с фоторамками.

Если вы считаете, что решили загадку, то сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ


Кошачья хитрость — крайне сложная оптическая головоломка только для внимательных - фото 2

Кошачья хитрость — крайне сложная оптическая головоломка только для внимательных - фото 3

Ранее мы предлагали найти кота в сложных оптических иллюзиях — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
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интеллект
тест
головоломка
тест на внимательность

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