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Весела сімейна загадка — знайдіть 3 відмінності за 31 секунду

29 травня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Спробуйте знайти 3 відмінності за 31 секунду — весела оптична головоломка
Оптична головоломка, де треба знайти три відмінності. Фото ілюстративне: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Загадки на пошук відмінностей чудово тренують нашу мозкову діяльність і допомагають весело провести своє дозвілля. Спробуйте в новій головоломці знайти декілька відмінностей за обмежений проміжок часу і доведіть, що ви входите до числа найкмітливіших людей.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть три відмінності за 31 секунду

Ви бачите перед собою яскраву картинку, на якій зображено сім’я з чотирьох людей: чоловік, жінка і дві дитини. Всі вони, ймовірно, вирушили на прогулянку і побачили щось, що дуже їх шокувало в приємному сенсі.

Цей малюнок розділений на дві частини і, здається, ніби вони між собою нічим не відрізняються. Але це далеко не так, адже між ними є певні відмінності. Спробуйте відшукати три речі, які відрізняють їх одна від одної, за 31 секунду.

Щоб швидше знайти всі три відмінності, ретельно підготуйтеся до вирішення цієї задачі. По-перше, відкладіть всі свої справи, щоб сконцентруватися виключно на загадці, а по-друге, візьміть до рук пристрій і встановіть таймер на 31 секунду. Що ж, тепер ви готові, тому бажаємо успіхів!

Веселая оптическая головоломка на внимательность
Весела оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Отже, ви є справжнім талантом, якщо змогли відшукати всі три відмінності за цей проміжок часу. Якщо ж вам не вдалося знайти їх, не засмучуйтеся і спробуйте свої сили ще раз або ж ловіть підказку від нас!

Правильна відповідь — які відмінності

А тепер уважно подивіться на зачіску чоловіка, яка на другій картинці відрізняється за кольором, і на руку хлопчика, під якою щось визирає на другому малюнку. Третя відмінність — це шлейка наплічника жінки. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про яскраву головоломку, де потрібно знайти мишу серед грибів. 

Раніше ми розповідали про веселу загадку, в якій потрібно відшукати відмінності. 

Також ми повідомляли про милу оптичну загадку, де потрібно знайти декілька відмінностей.

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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