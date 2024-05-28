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Хочете стати справжнім генієм — розв'яжіть цю непросту загадку за 6 секунд

28 травня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Цікава головоломка на уважність: спробуйте знайти заховані предмети за 6 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти заховані предмети. Фото ілюстративне: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У світі існує величезна кількість різних головоломок, які допомагають весело провести свій час і поліпшити власні інтелектуальні здібності. Спробуйте знайти декілька захованих предметів на картинці і доведіть собі, що ви є дуже уважною людиною.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть заховані предмети за шість секунд

Перед собою ви можете побачити веселу картинку, на якій зображено дев’ятьох дітей. Ймовірно, вони перебувають у садочку на якомусь святі або на дні народження друзів. На малюнку діти одягнені в різні наряди, зверху можна побачити святкові прапорці, а по боках — повітряні кульки.

Хтось тримає в руці льодяник, в когось м’ячик, а хтось збирається покататися на скейті. Спробуйте в цій головоломці відшукати предмети, які заховані від людських очей. Йдеться про гребінець, лінійку та морозиво, які потрібно знайти.

Та на цю задачу вам дається лише шість секунд, тому не витрачайте дарма свій дорогоцінний час і починайте розгадувати цю загадку. Використайте всі свої інтелектуальні здібності, щоб довести собі, що ви входите до числа найуважніших людей.

Проте, спочатку відкладіть всі свої справи, а потім візьміть до рук пристрій і встановіть таймер на шість секунд. Тепер нам залишається лише побажати вам удачі і налаштувати на перемогу.

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Bright Side

Отже, якщо ви змогли за обмежений проміжок часу знайти всі три предмета, вітаємо, це хороший результат. Але якщо вам так і не вдалося розв’язати цю загадку, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Якщо не хочете витрачати час, ловіть підказку!

Правильна відповідь — де морозиво, лінійка і гребінець

Уважно подивіться на верхню сходинку і на другу дівчинку зліва, саме на ній ви можете побачити перший предмет — морозиво. А тепер зверніть увагу на першого зліва хлопця на нижній сходинці, і на ньому ви помітите лінійку замість краватки. 

І наостанок подивіться на руду дівчинку на нижній сходинці — вона має чубчик у вигляді гребінця. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Bright Side

Нагадаємо, ми писали про веселу оптичну загадку, де потрібно знайти декілька відмінностей на картинці з качкою. 

Раніше ми розповідали про яскраву головоломку, де потрібно знайти цуценя в парку. 

Також ми повідомляли про важку оптичну головоломку, де потрібно знайти ложку.

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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