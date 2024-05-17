Загадка для найкмітливіших: спробуйте знайти ложку на малюнку із зайчиками за 9 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти ложку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Різні картинки, на яких є багато однотипних предметів, заплутують наш мозок і змушують примружувати очі. Спробуйте розв’язати одну непросту оптичну головоломку, на якій одразу дуже важко знайти те, що від вас потребують.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть ложку за дев’ять секунд

Перед собою ви можете побачити намальовану картинку, на якій зображена, ймовірно, родина зайчиків. Якщо ви уважно подивитеся на цей малюнок, то побачите, що милі зайчики збираються, скоріш за все, лягти спати у своїх ліжках.

На цьому зображенні, здається, ніби нічого зайвого немає, але все ж таки на ньому є один предмет, який аж ніяк не вписується в цю атмосферу. Спробуйте знайти ложку на малюнку, який не розфарбований різними кольорами, що ускладнює задачу.

На розв’язування цієї загадки вам дається лише дев’ять секунд, тому не витрачайте час дарма і починайте її розгадувати. Використайте всі свої вміння і максимально зосередьтеся на загадці, щоб швидко і без проблем знайти зайвий предмет.

Але спочатку вам краще відкласти всі свої справи, піти туди, де немає людей, і уважно подивитися на картинку. Щоб краще бачити кожну деталь на зображенні, протріть очі. І не забудьте встановити таймер на дев’ять секунд. Що ж, тепер ви точно готові, тому бажаємо удачі!

Візуальна головоломка на уважність. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Отже, ви є справжнім талантом, якщо змогли знайти зайвий предмет на зображенні, але якщо ви так і не змогли розв’язати цю загадку, спробуйте ще раз. Якщо у вас немає бажання витрачати свій час, можете подивитися на підказку.

Правильна відповідь — де ложка

Зверніть увагу на самий центр картинки, а саме — на дах "будинку" двох зайчиків. Саме на ньому і намальована ложка, яку одразу важко помітити через те, що картинка не має жодного кольору, крім білого і чорного.

Правильна відповідь на візуальну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Нагадаємо, ми писали про непросту оптичну загадку, в якій потрібно знайти коропа на картинці.

Раніше ми розповідали про яскраву головоломку, де потрібно знайти декілька відмінностей.

Також ми повідомляли про важку головоломку, в якій потрібно відшукати молоток на малюнку.